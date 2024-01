Kevin Vogt freut sich auf die Aufgabe bei Union Berlin

Auch Vogt selbst sagte nach dem Spiel: "Auch wenn ich schon einige Spiele auf dem Buckel habe, war das für mich ein großes Abenteuer. Morgens angeflogen, danach Training und direkt mit zum Spiel und in der Startelf."

In der Luft gewohnt stark, wusste der Rechtsfuß auch im Spielaufbau zu überzeugen. Diese Leistung macht Lust auf mehr.

Als Ersatz für den abgewanderte Leonardo Bonucci (36) geholt, stand Kevin Vogt keine 48 Stunden nach dem Transfer in der Startelf der Eisernen.

Bjelica war mit seinem Neuzugang sichtlich zufrieden und fand nach dem Punktgewinn in Freiburg nur lobende Worte: "Ich bin sehr froh, dass Kevin bei uns ist. Er hat ein gutes Spiel gemacht, die Abwehr dirigiert. Er ist ein Spieler, der ein Leader ist und auch in diesem Bereich der Mannschaft helfen kann."

Welche Rolle ihm Trainer Nenad Bjelica (52) zukommen lässt, wurde beim Blick auf die Aufstellung klar. Robin Knoche (31), seines Zeichens der eigentliche Abwehrchef der Berliner, musste anstatt wie üblich in der Mitte, diesmal auf der rechten Seite ran.

Vogt und Berlin, das scheint zu passen. Nach sieben Jahren Hoffenheim landete der 32-Jährige jetzt in der Millionenstadt an der Spree. "Berlin ist eine tolle Stadt", gestand er in einem Interview.