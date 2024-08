Personalnot bei Union Berlin: Viele Spieler vor DFB-Pokal angeschlagen

Rani Khedira (30, l.), Christopher Trimmel (37, 2.v.r.) und Kevin Volland (32, r.) fehlten allesamt im Test gegen Real Sociedad. Torschütze Robin Gosens (30) musste angeschlagen ausgewechselt werden. © Federico Gambarini/dpa

Bevor die Eisernen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ersten Hauptrunde beim Regionalligisten Greifswalder FC antreten müssen, hat die medizinische Abteilung An der Alten Försterei noch alle Hände voll zu tun.

Schon vor dem 1:1 bei der Generalprobe am gestrigen Freitag gegen den spanischen Europa-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian musste Union-Coach Bo Svensson (45) auf fünf Spieler verzichten.

Kapitän Christopher Trimmel (37), Rani Khedira (30), Kevin Volland (32), Jerome Roussillon (31) und Josip Juranovic (28) konnten bei Sheraldo Beckers (29) Rückkehr nach Köpenick allesamt nicht auflaufen.

Zu allem Überfluss mussten in Durchgang zwei dann auch noch Robin Gosens (30), der seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung schoss, und Janik Haberer (30) angeschlagen das Feld verlassen.