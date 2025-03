Robin Gosens bei Union Berlin "in ein mentales Loch gefallen"

Robin Gosens (30) hat eine schwere Zeit bei Union Berlin durchgemacht. © MIGUEL RIOPA / AFP

Zwar konnte er sich endlich seinen lange gehegten Traum von der Bundesliga erfüllen und mit den Eisernen sogar Geschichte in der Champions League schreiben, aber nach einem unglaublichen Saisonstart mit Tabellenführung ging es steil bergab und am Ende konnten die Köpenicker gerade noch die Klasse halten.

Gleichzeitig platzte für Gosens ein anderer Traum, denn für die Europameisterschaft im eigenen Land wurde er letztlich nicht nominiert, was auch an der sportlichen Talfahrt der Berliner lag, und das hat Spuren bei dem 30-Jährigen hinterlassen.

"Ich bin auch in ein mentales Loch gefallen", erinnert er sich im DAZN-Format "Champions of Made in Italy" an die schwere (Spiel-)Zeit zurück. "Meine Familie hat sich in Berlin nicht wohlgefühlt, auch sportlich lief es nicht so wirklich gut."

Daher habe er viel mit seiner Psychologin in Deutschland gearbeitet. Man müsse erkennen, dass "wir halt eben nicht nur Spieler sind, die funktionieren müssen, sondern am Ende des Tages sind wir halt Menschen mit Emotionen und auch mit Problemen", sagt der Nationalspieler, der nach seiner Karriere selbst Psychologe werden will.