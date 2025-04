Erster Union-Abgang so gut wie fix: "Sollte nicht mehr lange dauern"

Seine Familie hingegen kam mit dem Leben in der Hauptstadt nicht zurecht, was der Linksfuß auch auf seine Kappe nahm, weil der Transfer aus Mailand "damals auf die Schnelle" zustande gekommen sei.

In Berlin war das nicht der Fall, obwohl er sich "bei Union sehr wohlgefühlt" hat. Er sei jeden Tag sehr gern zur Alten Försterei gefahren und habe sich auch "unglaublich wertgeschätzt gefühlt".

"Das sollte nicht mehr ganz so lange dauern", ergänzte der 30-Jährige, der sich nach eigener Aussage "einfach pudelwohl" in Italien fühlt.

Denn seine Leihe zur AC Florenz, die erst kurzfristig am Deadline Day über die Bühne gegangen war, ist an eine Kaufpflicht geknüpft, "sobald ich 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele absolviert habe", erklärte Gosens in einem Interview mit dem Kicker .

Robin Gosens widmet sich in seinem Podcast "Wie geht's" dem Thema mentale Gesundheit. © Bernd Thissen/dpa

Der Flügelflitzer wechselte im Sommer 2023 nach einigem Hin und Her an die Spree, um sich seinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen und um mit den Köpenickern in der Champions League zu spielen.

Nach gutem Start ging die Spielzeit in Köpenick allerdings regelrecht den Bach hinunter und am Ende konnte gerade noch so die Klasse gehalten werden.

Die sportliche Talfahrt kostete Gosens am Ende auch die Nominierung für die Nationalmannschaft und die Teilnahme an der Heim-EM. Es folgte die Rückkehr nach Italien, die sogar noch überstürzter vonstattenging als der Wechsel in die Hauptstadt.

"Ich habe als Familienvater die Pflicht, meine Frau und meine Kinder immer an erster Stelle zu sehen", begründete der Zweifachpapa seinen überstürzten Abgang.

In seiner Wahlheimat Italien hat er die Balance zwischen sportlichem Erfolg und privatem Glück wiedergefunden. Der Fußballprofi ist zudem gerade mit seinem eigenen Podcast an den Start gegangen, in dem er fragt: "Wie geht's?" Darin widmet sich Robin Gosens seinem Herzens-Thema: die "mentale Gesundheit und die Psychologie des Menschen".