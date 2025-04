Schmerzhaftes Union-Debüt für Florian Wirtz

Berlin - Union Berlin hat am vergangenen Wochenende mit einer überraschend starken Leistung einen Punkt beim amtierenden Double-Sieger Bayer Leverkusen geklaut.

Unions Eigengewächs David Preu (20) durfte gegen Bayer Leverkusen sein Bundesliga-Debüt feiern. © Soeren Stache/dpa

Wobei, ganz so überraschend kam der starke Auftritt in der BayArena dann doch nicht - immerhin sind die Eisernen seit nunmehr fünf Partien ungeschlagen und haben dabei gegen Rekordmeister Bayern München gepunktet und Siege in Frankfurt, Freiburg sowie gegen Wolfsburg eingefahren.

Mit einer Sache hat Steffen Baumgart (53) am Samstag aber doch ziemlich überrascht und damit ist nicht die für seine Verhältnisse beinahe schon ausgelassene Freude vor der Fankurve gemeint.

Nach 78 Minuten warf der Union-Coach nämlich für viele unerwartet David Preu (20) ins Rennen und ermöglichte dem Eigengewächs sein Debüt in der Bundesliga, obwohl noch gestandene Profis wie Laszlo Benes (27) oder Kevin Vogt (33) auf der Bank saßen.

Nach dem Schlusspfiff präsentierte sich der 20-Jährige zwar "ziemlich erschöpft, aber überglücklich" am vereinseigenen Mikrofon. "Das ist der Tag, auf den ich lange hingearbeitet habe", freute er sich.