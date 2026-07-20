Schnappt sich Union Berlin diesen Bundesliga-Profi? Er könnte auf dem Flügel wirbeln

Berlin - Union Berlin hat die ersten drei Wochen unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli (50) mit durchwachsenem Erfolg absolviert - besonders in der Offensive hapert es nach wie vor.

Eren Dinkci (24, r.), hier im Zweikampf mit Frankfurts Aurele Amenda (22), ist zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen gewesen. © Florian Wiegand/dpa

Hier könnte in der neuen Spielzeit womöglich ein bekannter Name aus der Bundesliga Abhilfe schaffen. Wie transfermarkt.de berichtet, sollen die Eisernen Interesse an Eren Dinkci (24) angemeldet haben.

Der Flügelflitzer hat einen schweren Stand beim SC Freiburg und war zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, wo er dazu beitrug, dass die Truppe von Frank Schmidt (52) beinahe doch noch den schier unvermeidlichen Abstieg abgewendet hätte.

Der 24-Jährige könnte bei den Köpenickern eine Lücke schließen, denn obwohl im Kader zwar viele Kicker stehen, die auf dem rechten Flügel spielen können, verfügen sie aktuell nicht über einen gelernten Rechtsaußen.

Die Position wurde stattdessen immer wieder mit dem pfeilschnellen Mittelstürmer Oliver Burke (29) besetzt. Dinkci verfügt ebenfalls über eine hohe Geschwindigkeit und könnte ein wichtiger Baustein im bevorzugten 4-4-2-System von Lustrinelli werden.

Denn in den vergangenen vier Testspielen hat sich eines ganz deutlich gezeigt: Union mangelt es nach wie vor an Durchschlagskraft - ein Problem, das den Klub schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Als echter Knipser ist der gebürtige Bremer freilich auch nicht gerade bekannt.