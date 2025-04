Schock für Union Berlin: Diogo Leite in Bochum vom Platz getragen

Zuvor sahen die 26.000 Zuschauer im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion bei strahlendem Sonnenschein eine muntere Anfangsphase ohne echte Torchancen. Die 2700 mitgereisten Union-Fans zogen vor der Partie in einen Fanmarsch vom Hauptbahnhof an die Castroper.

Querfeld zog in Strafraumnähe zu lange am Trikot von Joker Dani de Wit. Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied zunächst auf Freistoß, zeigte nach VAR-Entscheid aber auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß konnte Frederik Rönnow zwar zunächst abwehren, war dann aber machtlos gegen den Nachschuss von Elfer-Schütze Matus Bero, der zum Ausgleich traf.

In der 57. Minute bekam Diogo Leite einen satten Schuss genau auf den Kehlkopf und ging sofort zu Boden. Unions Innenverteidiger musste zunächst minutenlang auf dem Platz behandelt und anschließend sogar unter ärztlicher Begleitung vom Platz getragen werden.

Kapitän Christopher Trimmel (M.) feiert Torschütze Benedict Hollerbach (r.), der kurz vor seinem Treffer von Coach Steffen Baumgart angeschnauzt wurde. © David Inderlied/dpa

In der Folge entwickelte sich besonders im Mittelfeld ein intensives, zweikampfbetontes Spiel. Auch Steffen Baumgart war an der Seitenlinie voll dabei, ermahnte Benedict Hollerbach lautstark, sich nicht bei Aytekin zu beschweren, sondern auf sein Spiel zu konzentrieren: "Holle, lass den Scheiß", schnauzte er ihn an.

Und das sollte Wirkung zeigen, denn nur wenige Minuten später sorgte eben jener "Holle" für die Führung der Berliner. Nach einer Ecke kam der Stürmer aus dem Rückraum zum Abschluss und hatte Glück, dass seine eigentlich harmlose Direktabnahme nach 17 Minuten unhaltbar von Maximilian Wittek abgefälscht wurde.

Abgesehen von einem gefährlichen Distanz-Hammer des zuvor unglücklichen Wittek und einer unkonventionellen Kopfball-Klärung durch Leopold Querfeld hatte der 1. Durchgang keine Highlights zu bieten.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Andrej Ilic schon für die Vorentscheidung sorgen können, scheiterte mit seinem Rechtsschuss in der 50. Minute aber an VfL-Keeper Timo Horn und dem rechten Außenpfosten. Sechs Zeigerumdrehungen später rettete der Pfosten dann auch für Union nach feinem Schlenzer von Tom Krauß.

Nach dem Ausgleich liefen die Bochumer wütend aber größtenteils kopflos an. In der Nachspielzeit rettete Rönnow den Köpenickern, die auch im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben, den Punkt mit einer Glanzparade. Animositäten wegen des Feuerzeug-Eklats gab es im Übrigen nicht.