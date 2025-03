Eiserner Umbruch: Diese Union-Stars haben keine Zukunft

Berlin - Mitte der Hinrunde träumte Union Berlin noch von Europa. Die Realität heißt aber auch in diesem Jahr Abstiegskampf. Schon das zweite Jahr in Folge geht es nur um den Klassenerhalt.

Mehr als der Uhren-Klau wird bislang wohl nicht von Kevin Volland (32) in Erinnerung bleiben. Seine Zeit bei den Eisernen verläuft mehr als unglücklich. In dieser Saison kommt der ehemalige Nationalspieler nur auf drei Einsätze. Auch unter Steffen Baumgart (53) spielt der Stürmer keine Rolle. Eine Trennung würde für beide Seiten Sinn ergeben.

Leihgabe Andrej Ilic (24, r.) hat sich einen Stammplatz erkämpft, wird aber wohl nach Frankreich zurückkehren. © Andreas Gora/dpa

Andrej Ilic

Bo Svensson (45) hatte für Andrej Ilic (24) fast gar keine Verwendung, bei Baumgart sieht das anders aus. Die Startelfeinsätze häufen sich. Die Sturm-Krise konnte der 24-Jährige aber nicht lösen. Zwei Saisontore hat er zwar erzielt, hängt als alleinige Spitze aber meist in der Luft.

Die Leihgabe kehrt am Saisonende wohl nach Frankreich zurück.

Jérôme Roussillon

Auch beim Linksverteidiger sieht die Bilanz düster aus. Waren es vergangene Saison noch 23 Ligaspiele, sind es für Jérôme Roussillon (32) in dieser Spielzeit erst fünf Einsätze im Oberhaus. Nach zweieinhalb Jahren in Berlin dürfte seine Zeit wohl enden. Sein Vertrag läuft laut Bild am Saisonende aus.

Auffällig: Vor allem bei den Stürmern lag Union in der Vergangenheit daneben, denn obwohl Chris Bedia (29) in der Schweiz bei Young Boys Bern zu alter Stärke gefunden hat (fünf Tore in sieben Spielen), blieb er in Berlin bislang vieles schuldig. Weder bei Nenad Bjelica (53) noch bei Svensson oder bei der ersten Leihe zu Hull City konnte Bedia überzeugen.

Das sieht zumindest bei den Leihspielern Robin Gosens (30) und Alex Kral (26) anders aus. Bei Gosens greift schon bald die Kaufpflicht in Höhe von etwa 7,5 Millionen Euro und auch Espanyol Barcelona will Kral wohl verpflichten.