Union Berlin stellt neues Auswärtstrikot vor: Das hat es seit 1991 nicht gegeben
Berlin - Union Berlin hat am Donnerstag offiziell das neue Auswärtstrikot für die Spielzeit 2026/27 vorgestellt und den obligatorischen Drei(er-)Satz damit vervollständigt.
Treten die eisernen Männer und Frauen in der Alten Försterei im klassischen Rot an und greifen beim Ausweichtrikot auf ein sandiges Design zurück, wird es auswärts eher düster zugehen.
"Ist es der graue Asphalt der Großstadtstraßen? Das Schwarz der Nacht auf der Fahrt nach Hause?", fragt der Verein bei der Vorstellung. Man weiß es nicht, klar ist nur, dass die Berliner auf fremdem Geläuf in einem dunkelgrauen Jersey auflaufen werden, das in sich gerippt ist.
Im Kontrast dazu stehen die klassischen drei Adidas-Streifen auf den Schultern sowie die Ärmelabschlüsse und der Rand des Kragens, die in Rot daherkommen.
Apropos klassisch: Das Logo des Ausrüsters wird nicht in seiner modernen Variante auf das Shirt aufgebracht, sondern als gutes altes Trefoil, wie es bereits bei anderen Klubs des Ausrüsters der Fall war und beispielsweise auch bei der WM zu sehen war.
Für die Köpenicker ist es allerdings das erste Mal seit 1991, dass wieder das Adidas-Original-Logo auf einem ihrer Trikots prangt - in diesem Fall in Weiß.
Das Trikot ist ab sofort im Handel erhältlich
Selbiges gilt auch für die Haupt- und Ärmelsponsoren. Selbst das Vereinswappen, das üblicherweise in Rot, Gelb und Weiß auf den Stoff gestickt ist, wird in das weiße Design eingepasst.
Nummer, Vereins- und Spielername werden auf der Rückseite ebenfalls in Weiß aufgedruckt - für die Veredelung muss man im Union-Zeughaus weitere 15 Euro für seinen Lieblingsspieler oder seine Lieblingsspielerin hinblättern - individuelle Aufdrucke kosten 18 Euro. Für einen Wettbewerbs-Patch kommen weitere 4,95 Euro hinzu.
Komplettiert wird der Satz mit schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen.
Das Auswärtstrikot ist ab sofort in allen Zeughäusern oder online in den Größen XS bis 3XL erhältlich und kostet 99,95 Euro. Für Damen gibt es zum gleichen Preis eine taillierte Version. Die Variante für Kids kostet 74,95 Euro.
Titelfoto: 1. FC Union Berlin