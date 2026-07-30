Union Berlin stellt neues Auswärtstrikot vor: Das hat es seit 1991 nicht gegeben

Berlin - Union Berlin hat am Donnerstag offiziell das neue Auswärtstrikot für die Spielzeit 2026/27 vorgestellt und den obligatorischen Drei(er-)Satz damit vervollständigt.

Erstmals seit 1991 ziert das klassische Trefoil-Logo von Adidas wieder ein Trikot von Union Berlin. © 1. FC Union Berlin

Treten die eisernen Männer und Frauen in der Alten Försterei im klassischen Rot an und greifen beim Ausweichtrikot auf ein sandiges Design zurück, wird es auswärts eher düster zugehen.

"Ist es der graue Asphalt der Großstadtstraßen? Das Schwarz der Nacht auf der Fahrt nach Hause?", fragt der Verein bei der Vorstellung. Man weiß es nicht, klar ist nur, dass die Berliner auf fremdem Geläuf in einem dunkelgrauen Jersey auflaufen werden, das in sich gerippt ist.

Im Kontrast dazu stehen die klassischen drei Adidas-Streifen auf den Schultern sowie die Ärmelabschlüsse und der Rand des Kragens, die in Rot daherkommen.

Apropos klassisch: Das Logo des Ausrüsters wird nicht in seiner modernen Variante auf das Shirt aufgebracht, sondern als gutes altes Trefoil, wie es bereits bei anderen Klubs des Ausrüsters der Fall war und beispielsweise auch bei der WM zu sehen war.

Für die Köpenicker ist es allerdings das erste Mal seit 1991, dass wieder das Adidas-Original-Logo auf einem ihrer Trikots prangt - in diesem Fall in Weiß.