Verliert Union Berlin eines seiner größten Talente?

Berlin - Union Berlin hat in der aktuellen Transferperiode noch keine großen Sprünge gemacht und könnte jetzt sogar einen zukünftigen Star verlieren.

Aljoscha Kemlein (l.) und Ilyas Ansah (beide 21) sind zwei Spieler der Zukunft bei Union Berlin. © Soeren Stache/dpa

Wie der Transfer-Experte Ekrem Konur bei fussballdaden.de berichtete, soll Aljoscha Kemlein (21) bei mehreren Ligarivalen und auch bei ausländischen Klubs auf dem Zettel stehen.

Besonders der AS Rom soll es der dynamische Mittelfeldspieler angetan haben. Die Römer seien demnach aktuell dabei, ein offizielles Angebot über etwa 15 Millionen Euro vorzubereiten. Auch Ligue-1-Vertreter LOSC Lille habe den 21-Jährigen auf dem Schirm.

Dazu gesellen sich demnach auch die Ligarivalen Werder Bremen und der VfB Stuttgart, wobei die Hanseaten sich das Gesamtpaket wohl kaum leisten können.

Kemlein ist in den bisherigen Vorbereitungsspielen immer wieder als Kapitän in Erscheinung getreten. Die Rolle des Eigengewächses soll sukzessive gestärkt werden.

Coach Mauro Lustrinelli (50) traut dem Youngster das Amt auf Dauer zu, auch wenn er sich vorerst für die bisherigen Platzhirsche Christopher Trimmel (39) und Rani Khedira (32) ausgesprochen hat.