Union Berlin an italienischem Europameister interessiert - Was ist mit Gosens?

Berlin/Turin - Union Berlin will offenbar die Innenverteidigung weiter verstärken und streckt dabei die Fühler nach einer echten Legende aus: Leonardo Bonucci (36).

Leonardo Bonucci (36) ist 2021 mit Italien Europameister geworden und hat jahrelang in der Champions League gespielt. © Andy Rain/POOL EPA/AP/dpa

Das berichteten zumindest die beiden italienischen Transfer-Experten Matteo Moretto und Fabrizio Romano (30) bei der Social-Media-Plattform "X" (ehemals Twitter). Sein legendäres "Here we go" hat Romano dem Deal zwar noch nicht gegeben, jedoch sollen die Verhandlungen bereits laufen.

Demnach sei auch der italienische Europameister von 2021 an einem Wechsel nach Berlin interessiert. Bei Juventus Turin spielt der Abwehrmann in den Plänen von Coach Massimiliano Allegri (56) keine Rolle mehr und wurde aus dem Kader der ersten Mannschaft gestrichen.

Allerdings läuft Bonuccis Vertrag bei der Alten Dame offiziell noch bis zum Juli 2024, sodass sich Spieler und Verein auf eine Auflösung des Kontrakts verständigen oder die Eisernen einen ablösefreien oder zumindest sehr günstigen Abgang aushandeln müssten.

Für den 36-Jährigen wäre es die erste fußballerische Station außerhalb von Italien. In seinem Heimatland hat er für die drei Top-Klubs Juve sowie AC und Inter Mailand gekickt – bei letzteren bereits in der Jugend.