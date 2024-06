Union Berlin: Bekommt ER eine zweite Chance unter Svensson - und was wird aus Stöger?

Paul Nebel (21) hat sich bei seiner Leihe zum KSC zum unangefochtenen Stammspieler entwickelt. © Uli Deck/dpa

Die Eisernen wollen zwar mit dem neuen Leistungszentrum jetzt auch verstärkt den eigenen Nachwuchs fördern, die Verpflichtung des aufstrebenden Mittelfeldspielers Paul Nebel (21) würde ihnen aber sicherlich auch gut zu Gesicht stehen.

Laut einem Bericht des Fachblatts RevierSport soll der Jungprofi von Mainz 05 unter anderem auf dem Zettel von Union und Borussia Mönchengladbach stehen. Zwar wollen auch die Rheinhessen seinen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag verlängern, allerdings soll sich der 21-Jährige eher mit Abwanderungsgedanken tragen.

Nebel, der aus der Jugend der Mainzer stammt, durfte für die 05er bereits im Alter von 17 Jahren sein Debüt im Fußballoberhaus feiern, konnte sich in der Folge aber erst einmal nicht durchsetzen.

In der vergangenen beiden Spielzeiten war er an den KSC verliehen und entwickelte sich in der 2. Bundesliga zum absoluten Stammspieler. Bis auf eine Partie, die er wegen einer Gelbsperre verpasste, bestritt er in der zurückliegenden Saison alle Spiele von Beginn an.