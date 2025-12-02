 360.453

Union-Berlin-Blog: Union hat Derrick, Bayern nur Harry, darum kegelt Berlin die Bayern aus dem Pokal

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

2. Dezember: Union hat Derrick, Bayern nur Harry, darum kegelt Union die Bayern aus dem Pokal

Der 1.FC Union Berlin klaute Bayern München den ersten Punkt.
Der 1.FC Union Berlin klaute Bayern München den ersten Punkt.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Die Überschrift ist natürlich ein Spaß, aber zuletzt in der Bundesliga machte Union sein wirklich bestes Saisonspiel gegen die Bayern. Ein User im Unionforum (ErfolgsFan) überraschte mit diesem doch wirklich witzigen Wortspiel. In der Bundesliga gegen die Bayern … da rieben wir uns wie verrückt die Augen, wer da zuletzt An der Alten Försterei gegen die Bayern spielt. Kombinationen, Chancen und eine stabile Abwehr waren unser Fundament. Schaffen wir das noch einmal?

Das letzte Bundesligaspiel gegen Heidenheim ignoriere ich einfach mal. Das war ein Tiefpunkt bei Union. Und müsste eigentlich dazu dienen, das Team wieder wach zu rütteln und auf Motivations-Tour zu gehen. Die Profis bei Union haben jedenfalls bei ihrem Anhang etwas gutzumachen. Was gibt es da Besseres, als ein KO-Pokalspiel gegen die beste deutsche Mannschaft. Keiner erwartet etwas von uns, ergo können wir nur gewinnen.

Und die Bayern? Sie hatten eine unglaubliche Siegesserie hingelegt. Und dann kam Union und klaute Ihnen den ersten Punkt. Und dabei hätten die Bayern auch gut verlieren können. Da hatten sie noch ihr Bayern-Dusel. Bei Arsenal in der Schampus-Liga war dann auch damit Schluss. Arsenal zeigte ihnen ihre Grenzen auf und gewann verdient, aber vor allem ungefährdet. Und nun ist wieder Union am Drücker. Beide Teams haben eigentlich etwas gutzumachen.

Die letzten vier Spiele des FC Bayern mal unter die Lupe genommen: Erst kamen wir und hätten eigentlich sogar gewinnen müssen. Egal, es wurde ein Meisterschaftspunkt. Dann tobten sich die Bayern an Freiburg aus und schossen 6 Tore. Im vorletzten Pflichtspiel kassierten sie dann eine verdiente Niederlage bei Arsenal. Und ihr Bundesligaheimspiel gegen St. Pauli war alles andere als überzeugend. Die Norddeutschen hätten einen Punkt verdient gehabt.

Und jetzt kommt (wieder) Union mit „Derrick“ Köhn, dem Namensgeber unserer Überschrift. Und tatsächlich ist es so, dass Mama Köhn jede Derrick-Folge verschlang und ihm genau deshalb seinen Vornamen gab. Ein echter Krimi-Fan eben. Ob er nun auch in der Start-Formation gegen die Bayern steht, das entscheidet aber nicht seine Mutter, sondern Baume. Und der wechselt zwischen Köhn und Rothe ständig hin und her.

Wir brauchen auch keine taktischen Voraussagen treffen. Oder welcher Spieler wohl den Vorzug erhält. Es ist Pokal. Alles ist möglich. Spieler und Teams wachsen über sich hinaus. Stadien verwandeln sich in Toll-Häuser und Einwechsel-Spieler machen das Spiel ihres Lebens. Manch` ein junger Spieler wird ins kalte Wasser geworfen (kleiner Zaunpfahl für Steffen). Das wollen wir sehen und noch viel mehr. Eisern.

30. November: Heidenheimniederlage, das tut weh

Rani Khedira (31, r.) gegen Adrian Beck (28).
Rani Khedira (31, r.) gegen Adrian Beck (28).  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Lediglich zwei Schüsse aufs Tor (dabei immerhin einmal getroffen), die wesentlich schlechtere Zweikampfbilanz und eine schwächere Passquote, weniger Ballbesitz, in den letzten zwanzig und noch mehr in den letzten fünf Minuten des Spiels komplett konfus - und das gegen den auswärts punktlosen Tabellenletzten zu Hause. Da fehlen einem schon etwas die Worte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir aus fünf Bundesligabegegnungen mit Heidenheim bisher nur einen Punkt erzielt haben, selbst gegen die Bayern holten wir mehr, aber die Begründung "Angstgegner" ist dann doch einfach zu billig.

Vielmehr würde ich gern wissen, was der Trainer der Mannschaft (der er im Übrigen "keinen Vorwurf machen kann" - wie bitte?) vor dem Spiel und erst recht in der Pause gesagt und an die Hand gegeben hat? Denn dann wüsste man, ob das seine Vorgabe war, in der zweiten Hälfte dem Gegner mehr und mehr das Spiel zu überlassen, kaum noch einen vernünftigen Angriff zu initiieren und hinten eben zwei spielentscheidende Fehler (in eine stehende Abwehr!) gegen einen Kontrahenten zu machen, der bestimmt nicht mehr kann als wir, aber doch sichtbar mehr wollte. Oder hört die Truppe etwa nicht mehr auf ihn?

Spielerisch und taktisch ist die Mannschaft schnell überfordert, in diesem Spiel noch mehr als sonst. Wir beginnen zäh und mit wenig Ideen, zu oft wird Burke lang gesucht, den der Ball allerdings zu selten erreicht und wenn, scheitert unser Schotte an sich und am Gegner, mit Ausnahme einer guten Flanke auf Köhn, die dieser mit vollem Risiko nimmt und die weit am Tor vorbeigeht. Im Grunde sind nur zehn Minuten vor der Pause ansehnlich, etwas mehr Druck wird aufgebaut und daraus resultiert erst ein Schuss durch Kemlein und die Pausenführung durch Khedira (das sind die beiden besagten Torschüsse), die aber, wie schon vor Wochenfrist in Hamburg, die Jungs eher zu lähmen scheint. Alles wird noch fahriger und ungenauer, es ist kaum Ordnung im Spiel, zu schnell ist die Kugel wieder beim Gegner, der langsam, aber sicher begreift, dass hier heute abermals was zu holen ist. So kommt man ein paar Mal ziemlich zügig und gefährlich vor unser Tor, kann aber im vorletzten oder letzten Moment gestoppt werden. Mehr und mehr wird klar, auch über die Einwechslungen (die sich mühelos unserem niedrigen Niveau anpassen statt neue Impulse zu bringen), hier soll unsererseits nur der knappe Vorsprung über die Ziellinie gebracht werden. Das ist gegen Bayern München nachvollziehbar, aber gegen Heidenheim? Zumal das Mittel, den Ball zu oft planlos rauszuschlagen, kaum Ruhe ins Spiel bringt oder auch nur Zeit von der Uhr nimmt.

Und wie gegen die Bayern reicht es auch nicht und gleich so gar nicht: erst kassieren wir den Ausgleich in der neunzigsten Minute und als Zugabe den Siegtreffer des Gastes nach einer Ecke als letzte Aktion des Spiels - sowas habe ich lange nicht erlebt, erst recht nicht zu Hause (und ja, ich erinnere mich an die Spiele gegen Kiel oder gegen Fürth oder Bochum). Nur, mit Pech hat das wenig zu tun, sondern zeigt glasklar unsere zahlreichen Defizite. Lediglich mit Nichtfussball sieht man gegen fast jede Mannschaft schlecht aus und es ist ja beileibe nicht so, dass der Gegner einen Bus vorm Tor geparkt hat. Besonders in der zweiten Hälfte sind durchaus Räume da - nur können wir die nicht nutzen, da gibt es kaum Dynamik, zu wenig Präzision und einstudierte Laufwege, technische Unzulänglichkeiten verhindern zudem ein erfolgreiches Eins-gegen-eins, es gibt keine Fernschüsse und es werden keine Freistöße vorm gegnerischen Sechzehner erzwungen. Nur kann man mit lediglich fünf Ecken und eben ohne Freistöße in der entscheidenden Zone nicht mal wirkliche Gefahr aus Standards entwickeln. Unsere Ungefährlichkeit ist ja, spätestens seit der Heimpartie gegen Gladbach, ein fester Bestandteil unseres Spiels, wir tun uns dermaßen schwer (außer gegen die Bayern vielleicht), selbst gegen einen Zweitligisten, auch nur Möglichkeiten rauszuspielen, und der Trainer hat gegen diesen entscheidenden Lapsus noch kein Mittel gefunden. Unsere Offensive war das letzte Mal gegen Frankfurt am vierten Spieltag erfolgreich, seitdem herrscht Dunkeltuten. Exemplarisch ist da eine Situation nach der Pause, als Jeong den Ball vorm gegnerischen Strafraum hat und kurz darauf ist der Ball zurück bei Rönnow, freiwillig wird ein Angriff abgebrochen: zu viele Spieler sind im Alibimodus, mutlos, ratlos, orientierungslos.

So lange da keine Fortschritte erzielt werden und auch sonst kaum eine Weiterentwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler stattfindet, so lange werden wir solche Spiele und solche Ergebnisse erleben. Nicht falsch verstehen: natürlich wird der 1. FC Union auch weiterhin in seinen Mitteln eingeschränkt sein und kaum Hurrafussball der feineren Art anbieten können. Doch so langsam muss sich Steffen Baumgart (der dieses Stadion in seiner bisherigen Amtszeit selten genug angezündet hat) fragen lassen, ob und was er mit der Mannschaft trainiert und ob er einen guten Plan hat, denn gerade bei einem Verein, dessen Möglichkeiten begrenzt sind, braucht man einen solchen unbedingt. In diesem Spiel sieht man jedenfalls abermals keinen - und ebenso eine zögerliche und zaudernde Truppe, die weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und so bleibt eine frustrierende Heimniederlage, die schon irgendwie größere Sorgen bereitet als nur drei unnötig liegengelassene Punkte, aber auch keine wirklichen Entschuldigungen zulässt. Wenigstens das.

28. November: Bangemachen gilt nicht: Favoritenrolle gegen Heidenheim annehmen!

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gilt Union Berlin als Favorit. (Archivbild)
Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gilt Union Berlin als Favorit. (Archivbild)  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Es wird seit Tagen vorgewarnt und rumgeunkt: das vermeintlich leichte Heimspiel gegen die auswärts noch punktlosen Heidenheimer, die aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte mitnehmen konnten, das sei eins der schwierigsten überhaupt.

Erstens haben wir in den bisherigen vier Bundesligabegegnungen gegen die Mannschaft von der Brenz nur ein Unentschieden holen können und alle anderen Partien obendrein zu null verloren (das nennt man wohl einen Angstgegner).

Und zweitens liegt uns die Favoritenrolle nun mal so gar nicht und das Spiel können wir ja auch nicht machen, mehr oder minder wird auch der Trainer nicht müde zu unterstreichen, dass wir doch eigentlich nur Schweinefussball können, auch wenn mir nicht zuletzt der leise Stolz dahinter irgendwie missfällt.

Und überhaupt: mag alles sein und natürlich wird jeder vernünftige Mensch den Teufel tun, diese Aufgabe auch nur annähernd zu unterschätzen oder gar zu glauben, das wird ein Spaziergang im Spätherbst - nichtsdestotrotz muss man weder allzu pessimistisch an diese lösbare Aufgabe gehen noch tiefstapeln bis zum Gehtnichtmehr, ein Unentschieden in der Alten Försterei kann ja, bei allem Respekt für den Gegner, kaum unser realistisches Ziel sein.

Hier spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenletzten, da sind es fünfzehn Punkte, dort lediglich fünf. Das sollte man zumindest für das eigene Selbstbewusstsein rekrutieren und auch, wenn wir selten die Favoritenrolle für uns in Anspruch nehmen können und wollen - hier sind wir es schon, ob wir wollen oder nicht, nicht zuletzt die Wettquoten sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache.

Klar wird sich unser sparsames Mittelfeld schwertun, unsere Stürmer in Szene zu setzen und auch der große Konterfussball wird eher ausfallen, insofern würde ich eher mit Jeong als mit Burke beginnen, auch wenn unser Südkoreaner in dieser Saison noch überhaupt nicht erklären konnte, warum er uns im Sommer vier Millionen wert war. Gleichwohl bringt er im Grunde die Dribbelstärke mit, die man gegen tiefstehende Gegner eher benötigt als Burkes Geschwindigkeit.

Nur langer Hafer nach vorn wird’s eben auch nicht richten, zumindest hat er das in dieser Spielzeit selten bis kaum. Und auch Derrick Köhn sollte endlich mal zeigen, dass er die Jungs in der Sturmmitte mit der einen oder anderen brauchbaren Flanke füttern kann. Und wird es nicht langsam Zeit für Skarkes erstes Tor, zumal gegen seinen Ex-Verein? Haberers letzter Treffer ist immer noch der sagenumwobene Elfernachschuss vor gut anderthalb Jahren, da wäre längst wieder ein Tor aus der Ferne angebracht, sollte durchaus drin sein für einen Mann mit seiner Schusstechnik.

On top kommen noch die Optionen Burcu und Bogdanov, zumindest von der Bank - will sagen: Potential ist doch vorhanden, wie wär’s mal mit abrufen? Gelingt das in ausreichendem Maße, dann müsste es doch möglich sein, den 1. FC Heidenheim klar und souverän zu schlagen und mit den angesammelten achtzehn Zählern etwas gelassener in den Jahresendspurt zu gehen. Bange machen gilt nicht, Konzentration, Wille und eine breite Brust sind gefragt und nicht Zögern und Zaudern. Und wenn Goalgetter Doekhi am Ende einen weiteren Doppelpack hinlegt - na, auch gut.

Auf jeden Fall ziehen wir am Samstag das Ding, der erste Bundesligasieg gegen Heidenheim wird eingefahren, ohne Wenn und Aber - auf geht’s!

26. November: Die Ruhe vor dem Sturm beim 1. FC Wundervoll?

Angeblich ist der 1. FC Union Berlin an neuen Spielern interessiert.
Angeblich ist der 1. FC Union Berlin an neuen Spielern interessiert.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Wenn sich Bundesligisten Anfang Januar verstärken (oder auch schwächen), dann müssen die Gespräche mindestens jetzt – also gut 4 Wochen vorher beginnen. In den seltensten Fällen geht das sehr schnell. Was macht Union? Lassen sie Leite und Doekhi ziehen? Oder nur einen der beiden? Holt man dafür externen Ersatz oder versucht man die Lücken mit eigenen Spielern zu schließen? Wird endlich ein Spielmacher (egal ob eine 8 oder eine 10) verpflichtet? Springen wir darauf an, dass Awoniyi auf dem Markt zu sein scheint? Fragen über Fragen.

Wie immer dringt aus dem Forsthaus nichts nach draußen. Dafür existieren wohl Fake-Meldungen. Angeblich sind wir an dem österreichischem Nationalspieler Lazaro dran. Nur der spielt auf der rechten Außenbahn. Dort ist aber Trimmel unangefochten und es wurde gerade frisch mit Juranovic verlängert. Ebenfalls ein Qualitätsspieler. Und zur Not hat da auch schon Haberer sehr erfolgreich gespielt. Junioren-Nationalspieler Prosche (18) möchte sich auf dieser (seiner) Position im kommenden Sommer dort wohl auch mit einmischen. Diese Verpflichtung von Lazaro würde nun wirklich keinen Sinn machen.

Ob Jeremiah St. Juste ein Thema wird, sollte Doekhi gehen? Er ist bei Sporting völlig außen vor. Sitzt nicht einmal mehr auf der Ersatzbank. Zudem ist er – wie Lazaro auch – immerhin schon 29 Jahre alt. Das ist ebenfalls schwer vorstellbar. Keiner weiß wirklich, wo der Spieler leistungsmäßig steht. Ein Leite-Ersatz ist er sowieso nicht. Weil wir für Leite wohl einen Linksfuß bräuchten. Wahrscheinlich beobachten wir auch Diamande weiter. Wenigstens spielt er zuletzt wieder in Frankreichs erster Liga. Ein nach wie vor – vages Gerücht.

Ein frisches Gerücht aus England besagt, Awoniyi soll ein Thema in Bremen sein. Da denken natürlich viele spontan an seine erfolgreiche Zeit bei Union. Und ja, von der Qualität aus betrachtet, wäre das schon eine gute Idee. Allerdings ist er auch sehr verletzungsanfällig. Wenn dann käme wohl nur eine Leihe mit Kaufoption in Frage. Ist Awoniyi gesund, keine Frage, dann wäre er auch Stammspieler bei Union. Wahrscheinlich müsste sich dann Union von einen seiner Stürmer trennen.

Und der kann eigentlich nur Ljubicic heißen. Keine einzige Minute Spielzeit hat er bei Baumgart erhalten. Ende August zeigte Bochum schon einmal Interesse an ihm. Ein guter Manager hat eigentlich schon jetzt alles schon in Sack und Tüten. Und die Antwort kann nur ein Leihgeschäft sein. Ob dann darin noch Optionen mit enthalten sind, entscheidet das Gesamt-Paket.

Bei Florian Neuhaus haben wir letzten Sommer geschlafen. Den hätten wir wohl als 8er haben können. Nun hat er sich in Gladbach durchgebissen und spielt wieder. Das Thema dürfte damit geschlossen sein. Darvich wechselte für kleines Geld von Barcelona nach Stuttgart. Und dürfte sehr unzufrieden sein. Keine einzige Minute Spielzeit bekam er im Bundesliga-Team. Und dümpelt dort in der II.Männermannschaft vor sich hin. Ein Spieler, der als Mega-Talent galt und gilt! Vielleicht findet man eine Lösung mit dem Spieler und dem VfB? So jedenfalls kann und wird es nicht weitergehen. Das zentrale Mittelfeld ist - neben dem offensiven Mittelfeld - jedenfalls seine Position. Wie schnell sich ein Talent entwickeln kann, zeigt gerade der Münchener Karl. Ein Fest für die Augen ist es, ihm beim Fußball spielen zuzusehen.

Mal schauen, was Horst Heldt für uns vorbereitet hat. 36 bis 40 Punkte zu holen wird – auch dieses Jahr wieder – schwer genug. Zurzeit sieht es noch gut aus. Wie es dann aber mit potentiellen Abgängen in der Abwehr ist, weiß heute noch keiner ganz genau. Eisern.

24. November: Matchwinner Khedira sichert dreckigen Sieg bei St. Pauli

Am Ende konnte sich die Mannschaft über einen hart erkämpften Sieg am Millerntor freuen.
Am Ende konnte sich die Mannschaft über einen hart erkämpften Sieg am Millerntor freuen.  © Christian Charisius/dpa

Unionfux: Wenn wir gestern verloren hätten, wäre unser Abstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte zusammengeschmolzen und der Abstand auf den FC St. Pauli auf schmale zwei, da wir jedoch unseren zweiten Auswärtssieg verbuchen konnten, sind es auf beide, also Relegation und St. Pauli, komfortable acht Punkte. Das allein zeigt schon, wie eminent wichtig unser Erfolg an diesem elften Spieltag ist. Aber ehrlich gesagt: Über weite Strecken ist das "Wie" ziemlich ernüchternd.

In der ersten Hälfte verbucht der bemühte, aber doch limitierte Gastgeber keinen Schuss aufs Tor, lediglich ein Kopfball von Pereira Lage nach dreißig Minuten nach einer Flanke von Hountondji wirkt gefährlich, geht aber doch einen guten Meter links am Tor vorbei.

Wir lassen uns noch ein wenig mehr Zeit, aber in den letzten zehn Minuten vorm Halbzeitpfiff prüft Ilic nach Vorlage von Khedira und Querfeld den gegnerischen Keeper, dann köpft/schultert Rothe eine Burke-Flanke knapp vorbei und schließlich kommt es in Minute vierundvierzig zu unserem einzigen Highlight des Spiels.

Einen weiten Einwurf von Trimmel kann Oppie noch rausköpfen, jedoch genau auf den lauernden Khedira, der sofort abschließt, dabei allerdings nur Ilic trifft, von dem die Kugel zurückspringt. Im zweiten Anlauf ist unser Sechser dann präziser: Volley zieht er den Ball unhaltbar ins linke Toreck. Ein beinahe perfekter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen und so nehmen wir diesen knappen Vorsprung auch in die Pause mit.

Etwas unerwartet ist dann in der zweiten Hälfte, dass wir einem zwar kämpferischen, aber nicht besonders starken FC St. Pauli das Spiel beinahe komplett überlassen. Wir haben kaum längere Ballbesitzphasen und unsere offensiven Bemühungen bestehen aus langen Bällen, fast allesamt ungenau wie ungefährlich. Obendrein machen es unsere technischen Unzulänglichkeiten St. Pauli relativ leicht, uns von ihrem Tor fernzuhalten. Dafür steht unsere Abwehr weitgehend stabil, auch wenn der Gegner fast jeden zweiten Ball bekommt, auch einen gewissen Druck aufbaut, damit glücklicherweise aber nicht allzu viel anzufangen weiß.

Erst nach einer Stunde kriegt der gewohnt sichere Rönnow wirklich was zu tun, kann jedoch erst den Versuch von Fujita, dann den Kopfball von Wahl drei Minuten später relativ mühelos halten. In der vierundsiebzigsten Minute brauchen und haben wir dann wirklich Schwein, denn Pereira Lage trifft nach Sinani-Vorlage aus relativ spitzem Winkel nur den langen Innenpfosten, auch den Abpraller kann der Gegner nicht verwerten. Zehn Minuten später klärt Haberer eine direkte Ecke kurz vor der Linie, es wird aber nicht ganz klar, ob die sonst wirklich im Kasten gelandet wäre oder doch knapp daneben. Zu ungenau sind die Versuche des Tabellensechzehnten, zumal unsere Abwehr keine wirklichen Fehler macht, wenn man von einem interessanten Klärungsversuch Skarkes ins eigene Toraus absieht und davon, dass es Trimmel tatsächlich schafft, Rönnow, den Ball aus den Händen zu spitzeln, beides bleibt allerdings folgenlos. Ach ja, in der Nachspielzeit schießt der eingewechselte Skarke aus achtzehn Metern relativ knapp links vorbei, das war dann tatsächlich unser einziger ernsthafter Torschuss nach der Pause, auch wenn es noch eine Burke-Aktion nach gut siebzig Minuten gibt, die jedoch a) von Vasilj geklärt wird und b) wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte.

Am Schluss steht ein ziemlich dreckiger Sieg, der nichtsdestotrotz einen relativ schwachen und verunsicherten Gegner gebraucht hat und auch etwas Glück, denn normalerweise wird so ein Unvermögen (der Ball ist nach wenigen Stationen wieder beim Kontrahenten) und so eine offensive Passivität bestraft. Das Beste sind zweifellos die drei Punkte und natürlich sind die letztlich einem wunderbaren und spannenden Unentschieden zu bevorzugen, zumindest an diesem späten Nachmittag am Millerntor. Wir springen dadurch auf Platz acht der Tabelle, führen sozusagen den unteren Teil des Tableaus an (zu Platz sieben sind es immerhin fünf Punkte) - und können diesen Erfolg am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer sozusagen vergolden. Da muss dann aber wahrscheinlich doch etwas mehr kommen, denn Bundesliganiveau erreichte diese letzte Partie des Spieltages nur äußerst selten - auf beiden Seiten. Wir allerdings sind die eine Aktion kurz vor der Pause besser, deswegen sind wir der mehr verdiente als unverdiente Sieger.

Außerdem setzt sich eine Serie fort: Fünfmal traf Matchwinner Rani Khedira (übrigens in der Kicker-Elf des Spieltages) in knapp viereinhalb Jahren für uns und alle fünf Spiele haben wir dann auch gewonnen.

Gut, wir sind diesmal kein Aufbaugegner für eine Mannschaft auf Talfahrt (St. Pauli hat jetzt die achte Niederlage am Stück hinnehmen müssen - Vereinsrekord), über die spielerische und technische Armut der zweiten Hälfte sollten wir uns aber schleunigst und zielführend Gedanken machen, ungeachtet der Freude (oder ist es doch eher Erleichterung) über den ersten Zu-Null-Sieg dieser Saison, der einem trotzdem irgendwie in den Knochen steckt - vielleicht hilft über die Woche ja öfter mal ein kurzer Blick auf die Tabelle.

22. November: Sonntag auf St. Pauli - Auf zum zweiten Auswärtssieg!

Können die Unioner am Sonntag einen Sieg gegen den FC St. Pauli erspielen?
Können die Unioner am Sonntag einen Sieg gegen den FC St. Pauli erspielen?  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Duelle mit dem FC St. Pauli sind immer etwas Besonderes - schon allein, weil der Kiezklub polarisiert: entweder man steht drauf und erkennt zudem eine Nähe zu unserem Verein oder das ganze Gehabe ist einem zu hysterisch und selbstgefällig und man kann die Braun-Weißen und ihre Anhänger nur schwer ertragen.

In jedem Fall sind die Hamburger ein Kontrahent im Abstiegskampf und allein das ist interessant. St. Pauli ist furios in die Saison gestartet, nach drei Spieltagen beachtliche sieben Punkte - aber dabei bleibt es dann auch. Seit sieben Spieltagen ist man ohne Sieg und hat in dieser Zeit lediglich zwei Tore geschossen. Allein das Pokalcomeback gegen die Hoffenheimer, als man in der allerletzten Sekunde der Verlängerung ausgleichen kann und das Elfmeterschießen für sich entscheidet, ragt positiv heraus (wäre im Punktspielbetrieb aber auch nur ein Unentschieden). Da ist die Stimmung also nicht die beste, da ist schon Druck auf dem Kessel, aber auch jede Menge Verunsicherung.

Darüberhinaus hat nicht nur Trainer Baumgart noch eine Rechnung offen: im Januar dieses Jahres gab’s eine unangenehme Niederlage am Millerntor inklusive einer ziemlich erschreckenden Leistung, keine Frage, dass man jetzt schon gern zeigen würde, dass man auch ganz anders kann. Und ja, man kommt natürlich nicht umhin, nochmals daran zu erinnern, dass gerade die nächsten beiden Spiele, also gegen St. Pauli und am Samstag darauf zu Hause gegen Heidenheim schon richtungsweisend und sechs Punkte sowohl möglich als auch wichtig sind. Keine Frage: wir tun uns gegen die Kleinen schon fast traditionell schwerer als gegen die Großen, gleichwohl wäre auch hier ein Gegenbeweis endlich mal an der Zeit.

Am Millerntor werden wir ohnehin und höchstwahrscheinlich weniger Ballbesitz als der Gegner haben, also eher aus der Umschaltsituation kommen und uns, wie so oft, auf die Standardstärke verlassen. Gerade deswegen ist es gut, dass Christopher Trimmel nach Gelbsperre wieder dabei ist und zudem Josip Juranovic endlich gesund, da dürfte die Reihenfolge aber klar sein: der Käpt’n beginnt und Juranovic löst ihn nach einer Stunde ab. Andrej Ilic könnte wieder beginnen für den notorisch glücklosen Skarke und im Mittelfeld könnten die Länderspieleinsätze eher gegen Schäfer sprechen, Kemlein hingegen wird wohl an seiner ehemaligen Leih-Wirkungsstätte heiß sein und in der Startelf stehen, interessant dürfte auch sein, ob Livan Burcu seine ersten Minuten bekommt. Sollte die Mannschaft allerdings die herausragende Einstellung des letzten Spiels abgespeichert und somit abrufbar haben, ist es fast egal, wer aufläuft, dann fahren wir den zweiten Auswärtssieg der Saison ein.

Für Auswärtsfahrer ist die Sachlage nicht gerade einfach, denn die letzte Partie des Spieltages am Sonntag um 17.30 Uhr bringt auf alle Fälle logistische Hürden mit sich, nichtsdestotrotz wird’s bestimmt ein gewohnt imposanter Auswärtsmob, der unsere Jungs hoffentlich zum Sieg schreit. Also auf geht’s, auf dass die Woche der Wahrheit ein voller Erfolg für uns wird!

19. November: Eine Ära endet: Oliver Ruhnert wechselt vom 1. FC Union zum BSW

Ex-Union-Manager Oliver Ruhnert (54) zieht es in die Politik.
Ex-Union-Manager Oliver Ruhnert (54) zieht es in die Politik.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Einigermaßen überraschend ist es schon, als der 1. FC Union am 13. November verkündet, dass der Chefscout und ehemalige Geschäftsführer Profifussball Männer (umgangssprachlich auch Manager) Oliver Ruhnert nach fast achteinhalb Jahren den Verein verlässt - und zwar mit sofortiger Wirkung. Wenn so etwas passiert, man also nicht wartet bis zum Saisonende oder doch wenigstens bis zur Winterpause, dann ist irgendwas im Busch. Entweder gab es heftigen Streit hinter den Kulissen, der ein gemeinsames Weiterarbeiten unmöglich macht oder es gibt ein lukratives Angebot eines anderen Vereins und das Gerücht, dass Ruhnert zum FC Schalke zurückkehren könnte, ist ja nicht neu.

Doch diesmal liegt der Fall anders: Oliver Ruhnert will und wird zum nächsten Bundesparteitag des BSW Anfang Dezember als Generalsekretär kandidieren und dann aller Voraussicht nach wohl auch gewählt. Die noch sehr junge Partei, die ziemlich rasant in die deutsche Politik einstieg und bei der letzten Wahl ebenso unerwartet wie hauchdünn am Einzug in den Bundestag scheiterte, ist mächtig stolz, dass ihr ein solcher Coup gelungen ist, die ehemalige Chefin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht spricht von einem Hauptgewinn und bemüht den Vergleich eines Königstransfers.

Das politische Engagement von Ruhnert ist beileibe nicht neu, er saß beispielsweise für die Linke im Stadtrat von Iserlohn und hatte sich ja schon mal beurlauben lassen, um für das BSW MdB zu werden, was, wie gesagt, nur sehr knapp verpasst wurde. Ich will seine politischen Ambitionen hier gar nicht bewerten, außer, dass er damit nie hinterm Berg gehalten, jedoch strikt zwischen Sport und Politik getrennt hat.

Es soll vielmehr darum gehen, dass mit seiner Demission eine Ära endet, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der seinerzeit ebenfalls überraschenden Trennung von Urs Fischer, der, nur wenige Monate nach seiner Wahl zum Trainer des Jahres, nach einer fast beispiellosen Abwärtsspirale (dreizehn Niederlagen und nur ein Unentschieden) ausgelaugt und ratlos das Handtuch warf (oder werfen musste?).

Oliver Ruhnert ist, gemeinsam mit dem Schweizer Übertrainer, den er ja schließlich auch geholt hat, Sinnbild einer beinahe unwirklichen Erfolgsgeschichte, angefangen mit dem Aufstieg in die Bundesliga über die Qualifikation zur Conference League, Europa League bis endlich zur Champions League (nach einer Saison ohne Heimniederlage, als einzige Mannschaft der fünf großen Ligen!!), was für eine steile Kurve, die ihresgleichen sucht und auch in der Rückschau kaum zu fassen ist. Das gelingt natürlich auch mit einer ziemlich klugen Einkaufspolitik des Managers, der 2017 erst als Chefscout bei uns anheuert, aber schon ein Jahr später aufsteigt, zu der Schlüsselspieler wie Christian Gentner, Sheraldo Becker, Robert Andrich, Taiwo Awoniyi, Robin Knoche, Max Kruse und Benedict Hollerbach gehören, ebenso wie die bei uns immer noch aktiven Rani Khedira, Diogo Leite, Danilho Doekhi und Freddy Rönnow, allesamt Garanten für unseren Höhenflug oder auch „nur“ für den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse.

Zwischenzeitlich glaubt man fast an eine Unfehlbarkeit von Ruhnert und Fischer, jeder, sei es die Fachwelt oder die Fans, ist sich sicher: so lange die beiden bei uns den sportlichen Ton angeben, was soll da schon passieren? Umso erstaunlicher, dass in den letzten Jahren das Goldhändchen von Ruhnert immer öfter versagt und dabei meine ich nicht unbedingt Transfers wie Robin Gosens oder Leonardo Bonucci, die unter glücklicheren Umständen durchaus besser funktioniert hätten, sondern die schon auffällige Menge an (teuren) Missgriffen wie Puchacz, Möhwald, Öztunali, Dajaku, Endo, Pantovic, Jordan, Kaufmann, Bedia, Tousart und Volland, um nur die auffälligsten zu nennen, obendrauf kommen Fehleinschätzungen wie zum Beispiel bei Leweling oder auch Asllani.

Selbstverständlich gehören die dazu, sind zwingend Teil des Geschäfts, doch die wirklichen Glücksgriffe werden eben im gleichen Maße auch selten - will sagen: Oliver Ruhnert ist zum Ende seiner Amtszeit hin nicht mehr der strahlende Ritter, manchmal wirkt es gar so, als ist er mit dem Herzen nicht mehr voll dabei und mit dem halben Kopf schon bei der politischen Karriere, zu oft schimmert in Interviews durch, dass er über ein baldiges Ende im Profifussball nachdenkt und dass er schließlich freiwillig in die zweite Reihe als Chefscout rückt, kommt ja bestimmt auch nicht von ungefähr.

Ob es klug war, nochmal zurückzukehren nach dem gescheiterten ersten Anlauf? Schwer zu sagen. Die Trennung fällt mit Sicherheit mittlerweile etwas leichter, sowohl ihm als auch uns, als würde man noch aus dem Vollen schöpfen, andererseits trennt man sich in Freundschaft und ohne Groll, das ist in diesem Geschäft ja auch nicht so häufig. Und seine Verdienste um den 1. FC Union sind gewaltig und unbestritten, die Erfolge auch, die ja keiner von uns je so erwartet hätte und noch hat sein Nachfolger nicht beweisen können, besser zu sein.

In nächster Zukunft werden eher etwas kleinere Brötchen gebacken: wir sind weiterhin froh, wenn wir die Klasse ohne größere Schwierigkeiten halten und Oliver Ruhnert wird zu tun haben, das BSW auf der politischen Landkarte zu halten, keine leichten Aufgaben, hier wie dort - die Mühen der Ebene eben.

Danke, Oliver, für die achteinhalb Jahre in unseren Reihen, ein bisschen sind wir froh, dass du nicht bei einem sportlichen Kontrahenten anheuerst, das sagt ja auch schon was über deine weitreichenden Qualitäten. Viel Glück und Spaß bei allem, was du tust - und hoffentlich erfüllt dich deine neue Aufgabe nur annähernd wie deine bisherige - man sieht sich!

18. November: Versöhnliches letztes Quali-Spiel mit WM-Tickets

Nico Schlotterbeck (25) lässt sich feiern.
Nico Schlotterbeck (25) lässt sich feiern.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Endlich spielte Deutschland einmal 90 Minuten konzentriert. Mit 6:0 wurden die Slowaken regelrecht auseinandergenommen. Das Spiel an sich war schon nach einer guten halben Stunde entschieden. Da stand es schon 3:0. Zur Halbzeit dann 4:0.

Die leicht verletzt gewesenen Schlotterbeck und Kimmich spielten. Das war auch wichtig, sie gaben Stabilität. Baumann hatte nicht allzu viel zu tun. Musste aber seinen Qualitätsnachweis in der 21.Minute erbringen. Da kratzte er einen Ball in Richtung Torecke noch um den Pfosten. Ganz stark! Die Abwehrreihe Kimmich-Tah-Schlotterbeck-Raum spielte wieder und hatte keine Probleme. Im zentralen Mittelfeld gab es mit Goretzka und Pavlovic wieder die Bayern-Variante und vorn durfte wieder Sane auf rechts spielen. Links Wirtz und in der Mitte Gnabry. Ganz vorn der immer besser werdende Woltemade.

Es war ein munteres Spiel. Die Slowaken waren sehr schwach. Das nutzten wir aus. Wir waren konzentriert und leisteten uns sehr wenige Fehler. Selbst unser Angriffsspiel war kreativ. Das kommt dabei heraus, wenn unsere Spieler endlich einmal ihre Potentiale abrufen. Sie können es ja. Sane auf rechts erwischte einen Tag, wo man feststellen musste, in der Form gehört er in die Stammelf. Zwei Tore (das dritte und vierte Tor) erzielte er selbst und viele gute Vorbereitungen kamen dazu. Woltemade eröffnete mit seinem druckvollen Kopfball zum 1:0. Und fragte sich hinterher selbst, wo irgendwelche Gegenspieler waren. Es waren im Umkreis von 5 Meter keine vorhanden. Das zweite Tor machte dann Gnabry nach Vorarbeit von Goretzka. Zeitweise spielten die Deutschen ihren Gegner schwindlig.

Nagelsmann brachte F. Nmecha zur Halbzeit für Pavlovic nur zur vorbeugenden Sicherheit. Er fügte sich nahtlos ein. Die leicht angeschlagenen Schlotterbeck und Kimmich wurden dann nach einer guten Stunde durch Baku und Thiaw ersetzt. Ersterer hatte gleich so viel Spaß am deutschen Kombinationsspiel, dass er gleich mal das 5:0 (67.) schoss. Da ging es Nagelsmann durch den Kopf, was einmal funktioniert … könnte auch ein zweites Mal klappen. Nachdem er in der 72.Minute die linke Außenbahn durch Brown für Raum ersetzt hatte, brachte er nun in der 77.Minute den nachnominierten Quedraogo. Sein Pokerspiel ging auf. Zwei Minuten später erzielte der Rasenball-Spieler das 6:0.

Das Grund-Korsett für die WM bilden sicherlich die elf Kicker der Startformation. Havertz und Musiala werden alles daransetzen, wieder federführend mitzumischen. Beide befinden sich in der Reha. Kleindienst muss sich strecken und seine beste Form wiederfinden, will er Woltemade als 9er eine echte Konkurrenz sein. Bei Rüdiger werden wir sehen, ob er sich noch einmal reinspielen kann. Vor seiner Verletzung wackelte er gewaltig. Und Tah und Schlotterbeck scheinen sich gefunden zu haben. Na gut, im Tor müssen wir keine Sorgen haben. Auch Baumann kann eine gute WM spielen. Der eigentlich gesetzte Ter Stegen muss eine Lösung finden, Stammkeeper zu sein. Sonst wird es nicht klappen. Und zur allergrößten Not, kann man Neuer rund um die Uhr anrufen. Ob es El Mala oder Karl noch schaffen? Das ist schwer zu prognostizieren. Das Talent, eine gute WM für ein Land aus den Top-Ten zu spielen, haben beide Kicker. Ich vermute einer der beiden jungen Spieler wird mit in die USA reisen. Von den Ex-Unionern wird es wohl nur Schlotterbeck schaffen. Andrich scheint aktuell ohne Chance zu sein. Noch kann er sich aber durch starke Leistungen in der zweiten Hälfte der aktuellen Bundesliga-Saison empfehlen. Eisern.

17. November: Eine Institution - der Union Preis-Skat

Einige Unioner hatten am vergangenen Samstag gute Laune beim Skat - auch Präsident Dirk Zingler.
Einige Unioner hatten am vergangenen Samstag gute Laune beim Skat - auch Präsident Dirk Zingler.  © Jens Kalaene/dpa

Icke: Neben dem eigentlichen Fußball hat der 1. FC Union eine ganze Menge Aktivitäten, Freizeitspaß und Soziales zu bieten. Ganz vorn mit dabei sind natürlich das Weihnachtssingen und das Drachenboot-Rennen. Ebenso die vereinseigene Stiftung, die sich vielen sozialen Dingen im Kiez, aber auch in ganz Berlin widmet. Bildungs- und Lernpatenschaften werden durchgeführt. Feriencamps für Kinder gibt es mehrere. Notfalls kann die Fanbase auch mit "2000 Mann-Stärke" anrücken und ein ganzes Stadion bauen. Und sollte es mal wieder eng werden, so wird eben in Massen Blut gespendet. Aber da gibt es noch ein kleines - aber feines Event:

Zum 50. Mal hintereinander fand am vergangenen Samstag der Union-Preis-Skat statt. Eine tolle Tradition. Seit über 20 Jahren wird in der Abseitsfalle gezockt, der Union-Kneipe am Stadion schlechthin. Früher war man gewohnt, alles liegt in der Hand von Andre Rolle, dem Chef-Organisator und ehemaligen Stadionsprecher von Union. Er hat das über einen langen Zeitraum verlässlich und hervorragend organisiert. An seiner Seite standen und stehen immer noch: Ukka, Wolfgang Vallentin und Torsten Eisenbeiser. Seit einiger Zeit ist federführend die Unionförsterin mit dabei. Ergo muss auch der (große) Olli mit ran. Marian (Andre Rolles' Sohn) gehört jetzt traditionell auch mit zum Team. Ebenso wie auch Fabian, den man mit Union-Spitznamen "Huhn" ruft. Und eben natürlich das (komplette) Team der Abseitsfalle.

120 Skatspieler vergnügten sich dann mit einer 1A-Organisation bis an die Mitternachtsgrenze. Zwei große Vierer-Runden werden gespielt und eine Pause gibt's dann auch noch. In früheren Jahren beglückten das Turnier Ex-Kicker wie Wolfgang Matthies und Manfred Zapf. Dieses Mal war es Dirk Zingler, der Lust auf einen gepflegten Skat hatte. Woher ich das alles weiß? Ich war schon in früheren Jahren gern dabei. Hatte nur eine (wenn auch größere) Pause eingelegt. Nach dem diesjährigen "Gute-Laune-Turnier" werden weitere Pausen bei mir entfallen.

Warum ist das so cool? Es ist völlig unwichtig, wer gewinnt und wer Letzter wird. Die Kommunikation zwischen Unionern und natürlich auch der Spaß am Skat stehen im Vordergrund. Bei mir jedenfalls hat sich das mehr als erfüllt. Einige Leute habe ich neu kennengelernt und alte Haudegen wiedergetroffen. Wenn man dann noch wenigstens ab und zu ein gutes Blatt bekommt, dann ist das ein mehr als gelungener Abend. Die Würze bei allem sind natürlich auch die Preise. Das war früher schon immer Wahnsinn, was die Orgas alles zusammengetragen haben. Wurde aber wohl dieses Jahr noch einmal getoppt. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis. Und was für Preise dort standen! Einen kleinen Union-Fan-Shop hätte man locker füllen können. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn der (z.B.) 118. Immer noch einen wirklich tollen Preis bekommt.

Das ist es, was den 1. FC Union ausmacht. Bei Pflichtspielen immer ausverkauft (kein Wunder bei inzwischen knapp 75.000 Mitgliedern). Immer laut das Team unterstützend. Nie pfeifend. Und auch beim Skat, Drachenboot oder Weihnachtssingen Spaß haben. Die Ärztin neben dem Mann vom Bau und alles passt. Sportvereine wie Union erfüllen hier einen ganz wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Der Berliner Senat hat das noch nicht verstanden, sonst würde er sich (hinsichtlich der Infrastruktur bei der aktuell anstehenden Stadion Erweiterung) anders benehmen. Eisern

15. November: Nicht mit Ruhm bekleckert

Fans von Union Berlin feuern ihr Team mit Schals an.
Fans von Union Berlin feuern ihr Team mit Schals an.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Wenn der deutsche Torwart Baumann in der 1. Halbzeit mehr Ballkontakte hat, wie zwei deutsche Stürmer zusammen, dann sagt das allein schon viel aus. Sehr oft folgt auf ein gutes Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Rumpel-Kick. So auch diesmal. Nein, wir haben ja mit 2:0 gewonnen, aber beim Fußball-Zwerg Luxemburg muss das anders aussehen. Kimmich und Schlotterbeck wurden mit leichten Blessuren geschont. Dafür spielten Baku und Anton.

Und nein, Mega-Talent El Mala wurde noch nicht eingesetzt. Adeyemi gelbgesperrt ebenso nicht. Wenigstens Woltemade erwischte einen guten Tag und erzielte beide Tore. Eins davon nach guter Vorarbeit von Sane, der wieder spielen durfte, aber ansonsten auch keine Bäume ausriss. Auch Wirtz konnte den Deutschen keinen Schwung verpassen. Und wirklich ernsthaft - musste Baumann mehrmals eingreifen, um ein Tor zu verhindern. Ein homogenes Gefüge ist die deutsche Nationalelf noch nicht.

Ein Punkt fehlt den Deutschen noch, um die Qualifikation zu schaffen. Den werden wir auch holen. Und dann muss nächstes Jahr ein Team stehen, was bei der Dreier-WM in USA+Kanada+Mexiko 2026 auch bestehen kann. Mal schauen, ob sich Nagelsmann traut unsere Mega-Talente noch zu integrieren. Neben Wirtz mit seiner Formkrise, kämpft ja auch noch Musiala um seine Rückkehr. Zeitlich könnte das passen. Ob er seine alte Form wiedererlangt, ist ein anderes Thema. El Mala saß das erste Mal auf der Bank. Für ihn war es ein Schnuppertag. Er sollte sich wohl an die Atmosphäre gewöhnen. Mit Lennart Karl steht das zweite Mega-Talent vor der Tür und scharrt mit den Hufen. Wenn ich die vier deutschen Talente aktuell in Augenschein nehme, hat Karl klar die Nase vorn. Eben auch vor Wirtz.

Genau das lässt mich noch ein wenig auf guten deutschen Fußball bei der nächsten Weltmeisterschaft hoffen. Musiala, Karl, Wirtz und El Mala sind allesamt Fußball-Künstler. Der ebenfalls noch junge Woltemade scheint sich jetzt zu akklimatisieren und beginnt auch in der Ländermannschaft Tore zu erzielen. Diese fünf jungen Spieler sind die Zukunft und die Hoffnung von Deutschland. Sane und Gnabry eher Auslaufmodelle. Einen wichtigen Schritt hat Nagelsmann schon vollzogen. Lange hat es gedauert, aber letztendlich hat er Kimmich wieder als rechten Verteidiger spielen lassen. Da gehört er hin. Jetzt muss noch die Keeper-Frage entschieden werden. Ter Stegen wird es wohl mangels Einsätze nicht mehr schaffen, sich (nach seiner Genesung) ins Team zu spielen. Dann muss Neuer zwingend noch einmal einspringen. Es ist keiner Diskussion würdig ... er ist immer noch eine Ausnahme-Erscheinung im Tor. Und kann einen ganz bestimmten Ball halten, den andere sehr gute Keeper (wozu Baumann Zweifelsfrei zählt) niemals sehen würden. Das sind die Kleinigkeiten, die zu Titeln führen. Eisern.