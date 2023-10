Union-Berlin-Blog: Wieder rauf auf's Pferd und in Bremen gewinnen!

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Frust bei Union Berlin: Kein Handschlag, Bonucci sauer, dritte Pleite in der Königsklasse Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

27. Oktober: Wieder rauf auf's Pferd und in Bremen gewinnen!

Auch gegen SSC Neapel gelang den Eisernen kein Sieg. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Zugegeben, so langsam weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Wie denn auch, nach dem neunten verlorenen Spiel in Folge; der letzte Punktgewinn ist mittlerweile zwei Monate her. Und die negativen Nachrichten reißen nicht ab: Doekhi vier bis sechs Wochen verletzt, Fofana nach seiner allzu offensichtlichen Respektlosigkeit bei seiner Auswechslung am Dienstag die nächsten zwei Spiele intern gesperrt. Jetzt fragen die ersten Journalisten allen Ernstes auch noch nach der Demission von Urs Fischer, freiwillig oder unfreiwillig - okay, irgendwas müssen die ja auch schreiben und sonderlich einfallsreich waren die meisten noch nie, aber das geht dann doch zu weit. Zumal es ja nicht den geringsten Sinn ergeben würde. Nach dem achten Spieltag der aktuellen Spielzeit kann ja nicht alles falsch sein, was in den Jahren zuvor noch funktioniert hat. Eben waren wir noch die Überflieger, Urs Fischer Trainer des Jahres und jetzt soll alles Mist sein? 1. FC Union Berlin Union Berlin vor Krisen-Duell in Bremen: Begehen beide Klubs den gleichen Fehler? Wie wär's, wenn wir den Spielbetrieb gleich einstellen würden? Am meisten stört mich jedoch der Unterton, dass die momentane Misere irgendwie die gerechte Strafe für unseren Höhenflug und das Wunder aus dem Berliner Südosten endlich beendet ist, na, ein Glück auch. Nun gibt es leider kein Patentrezept, wie man wieder in die Spur kommt, aber eins ist klar: Alles Wehklagen, Händeringen und Rumunken hilft sowieso nicht, Kopf in den Sand geht auch nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dass es in den nächsten Wochen Schlag auf Schlag geht. Man muss also gleich wieder rauf auf's Pferd, von dem man jetzt schon wieder runtergefallen ist. Sicherlich geht an keiner Mannschaft so eine Serie des Grauens spurlos vorüber- Die Laune leidet automatisch darunter, das Selbstbewusstsein sowieso. Insofern sind die leichten Unruhen sogar verständlich, aber es ist auch gut, dass sofort gegengesteuert wird, wenn sich die Disziplinlosigkeiten manifestieren, wird es doppelt schwer. Der beste und wirkungsvollste Stimmungsaufheller ist natürlich ein zählbarer Erfolg am Samstag bei Werder Bremen. Auch die Bremer stehen nicht besser als wir da. Insofern ist das ein Treffen auf totaler Augenhöhe und eigentlich ist Werder somit fast der ideale nächste Gegner. Auch, wenn wir unsere Abwehr erneut umstellen müssen, für Doekhi stehen Bonucci oder Jaeckel bereit. Wir werden das Spiel nicht machen müssen und sollten auf einen dreckigen Sieg gehen. Und eins sollten wir nicht vergessen: In Bremen haben wir bisher immer gewonnen. Das hat zwar nicht wirklich was zu sagen, aber wir nehmen derzeit jedes gute Omen, oder?

25. Oktober: Wieviel Pech kann man eigentlich haben?

Robin Gosens am Boden. Union Berlin verliert auch das neunte Spiel in Folge. © Andreas Gora/dpa Icke: Das neunte Pflichtspiel in Folge ging gestern Abend beim 1.FC Union verloren. Den ganzen Tag Regen, Regen bei der Anreise, aber mit 14 Grad warme Temperaturen. Das Berliner Olympiastadion ganz in rot eingetaucht und ausverkauft. Dann ging es los. Und Union legte toll los. War in der 1. Halbzeit überlegen. Sie schossen auch ein wunderschönes Tor, das Zentimeter im Abseits war. Fofana hatte es mit einem Slalomlauf wirklich exzellent über rechts vorbereitet und nach innen gepasst. Diesmal agierten Becker und Fofana im Sturm und machten das sehr gut. Dahinter spielten Haberer und Aaronson. Das deutete daraufhin, dass Urs Fischer die spielerische Komponente stärken wollte. Er sagte aber auch, die Einsätze für Behrens waren in letzter Zeit zu viel, er brauchte mal eine Pause. In Halbzeit eins zog Becker immer wieder über links an und kam das ein oder andere Mal im Sprint auch durch. Aber entweder stand dort ein Italiener oder wir verzogen die Abschlüsse. Chancen hatten wir, wir nutzten sie nicht.



Man ging dann mit einem 0:0 in die Pause. In der 65. Minute war es soweit. Es blieb über 90 Minuten der einzige Torschuss der Italiener auf den Union-Kasten, aber der war drin und wirklich gut herausgespielt. Allerdings hatte Union in seiner Entstehung mehrmals die Chance, diesen Angrifff zu stoppen. Das war einfach clever von den Italienern. In der 2.Halbzeit konnte Union nicht mehr an die wirklich guten Leistungen der 1.Halbzeit anknüpfen. Die Italiener machten 30 Meter vor ihrem Tor den "Laden" dicht und Union schaffte es nicht mehr gute Chancen zu erspielen. So verlor man - trotz einer guten Leistung - gegen den italienischen Meister wieder denkbar knapp mit 0:1. Fischer versuchte dann wieder alles. Brachte erst Behrens, dann Volland, es nützte nichts mehr. Dazu waren die Neapolitaner zu clever. In typisch italienischer Manier retteten sie ihren 1:0-Sieg über die Zeit. Warum allerdings Union erst in den letzten drei, vier Minuten das sogenannte Power-Play aufzog und Napoli in ihrer Hälfte einschnürte, ist nicht wirklich bekannt. Hätte Union das etwas früher begonnen, wären die Chancen auf einen Punkt erheblich größer gewesen. Die letzten Minuten offerierte Napoli nämlich auch Schwächen.



Aber es scheint so, egal was Union aktuell versucht, es funktioniert nicht. Einen richtigen Vorwurf kann man auch keinem machen. Auch wenn fast alle Spieldaten Passquote, Dribblings usw. zu Gunsten der Italiener ausfielen, bei Flanken (22:7) und Torschüssen (11:6) hatte Union klar die Nase vorn. Aber wie schon gesagt, der einzige echte Torschuss auf Rönnow saß. Und die knapp 72.000 im Olympiastadion hatten da eine feine Nase. Kein Pfiff war zu hören. Die Mannschaft wurde trotzdem gefeiert. Sie hatte gefightet. Und auch noch ordentlich gespielt. Immerhin war der italienische Meister zu Gast und nicht irgendwer. Trotzdem muss man sich Fragen, wie geht es weiter? Wie oft kann man noch verlieren? Am Wochenende spielen wir in Bremen. Die brauchen auch jeden Punkt und sind in Sachen Abstiegskampf sehr erfahren. Eigentlich reichen neun Niederlagen am Stück. Es ist Zeit, wieder zu gewinnen. Auf gehts nach Bremen! Eisern

21. Oktober: So geht es nicht und so geht es nicht weiter: Deprimierende Heimniederlage gegen Stuttgart

Union Fans feiern trotz der Niederlage ihre Mannschaft. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Anfrage an Radio Jerewan: Hat der 1. FC Union am 21. Oktober eigentlich ein Heimspiel? Antwort: Im Prinzip ja, aber … Sicher haben die Stuttgarter momentan einen Lauf, aber müssen wir es ihnen ja auch nicht so leicht machen - kein Schuss aufs Tor in der ersten Hälfte, keine Ecke, Stuttgart kann das Spiel machen und in Führung gehen durch, ja, einen Kopfball des ziemlich freistehenden Guirassy, der dann aber nach einer halben Stunde verletzt rausmuss. Auch die wieder genesenen Knoche und Khedira passen sich erstaunlicherweise dem momentanen Niveau der Mannschaft an. Dann passiert beinahe Sensationelles: Urs Fischer wechselt dreimal zur Pause - das gab es so noch nie und zeigt, wie unzufrieden der amtierende Trainer des Jahres mit dem Spiel ist. Irgendwie sind wir behäbig, ungenau und ideenlos, fast immer einen Schritt zu spät und treffen beinahe immer die falsche Entscheidung. Es beschleicht einen immer mehr das Gefühl, dass da keine Einheit auf dem Rasen steht, sondern ein konfuser, wenn auch bemühter Haufen. Warum uns zurzeit unsere Tugenden dermaßen abhandenkommen und kaum ein Spieler Normalform erreicht - ich weiß es nicht. Die Jungs schwingen jedenfalls nicht auf der gleichen Frequenz. Ja, in der zweiten Hälfte sind wir schon etwas besser, aber leider nicht gut genug, um den VfB in echte Bedrängnis zu bringen, die beste Chance vergibt Fofana nach Pass von Becker in der 79. Minute. In den letzten zehn Minuten werden wir dann zweimal problemlos ausgekontert, dazwischen noch ein Kopfball von Leite und der Nachschuss von Gosens geblockt, das war’s. Das Beste an dem Ganzen ist noch, dass wir höchstens einen Punkt verloren haben, denn ohne Tor kann man nun mal nicht gewinnen. Das ist das dritte verlorene Heimspiel in Folge, obendrein ohne eigenen Treffer, ein Novum der bösen Sorte in der Bundesliga, das sechste Punktspiel hintereinander verloren plus die zwei Begegnungen in der Champions League, so eine Niederlagenserie gab es selten bei uns, in der Oberligasaison 88/89 vielleicht und in der Regionalligasaison 03/04 - und die endeten bekanntlich wenig erfreulich. Jaja, neinnein, soweit ist es noch lange nicht und ich glaube nicht, dass wir schlussendlich in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, dazu sind noch genügend Konkurrenten da, die auch knietief in Problemen stecken. Nichtsdestotrotz muss diese Negativspirale unter allen Umständen unterbrochen werden, und zwar so schnell wie möglich. Wenn man nur wüsste, wie… Wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen Urs Fischers in seiner gesamten Trainerkarriere und die kommt beinahe aus heiterem Himmel - wer hätte schon gedacht, dass wir in eine derart schwierige Situation kommen werden, mit diesem Kader: keinen Stammspieler verloren und eine Menge illustrer Neuzugänge? Der Psychologe Fischer ist gefragt und der Fußballlehrer natürlich auch, um aus dem verunsicherten Haufen wieder eine funktionierende Mannschaft zu machen, eine Einheit, denn das hat uns die letzten vier Jahre so stark gemacht. Die Suche nach dem "Was stimmt nicht in den Köpfen" hat höchste Priorität. Und eins ist auch klar: Champions League ist 'ne schöne Sache, aber wirklich wichtig ist nächsten Samstag bei Werder Bremen. Aber wenn wir uns gegen Neapel wieder am Schopfe aus dem Dreck ziehen können, zumindest so ein Stück - na, auch gut. Doch man kann auch schwer abstreiten: Das Heimspiel gegen Stuttgart lässt einen schon etwas ratlos und mit Sorgenfalten zurück. So geht es jedenfalls nicht und so geht’s auf keinen Fall weiter. Und trotzdem und trotzig: alles wird gut!



20. Oktober: Überraschungsmannschaften unter sich - auf zum Heimsieg gegen den VfB Guirassy

Rani Khedira (29) ist bereit für ein Comeback beim 1. FC Union Berlin. © Soeren Stache/dpa Unionfux: So, die Länderspielpause ist vorbei, verbunden mit der Erkenntnis, dass Bundestrainer Nagelsmann auf der linken Außenbahn wohl weiter auf Gosens setzen wird und Behrens weitere Chancen kriegen wird, die hoffentlich größer sind als der sechsminütige Einsatz gegen Mexiko - eigentlich nur interessant für Statistiker und für den Fakt, dass unser Mittelstürmer sich Nationalspieler nennen darf. Dass Gosens angeschlagen ist - und noch schlimmer, dass Juranovic möglicherweise für den Rest des Jahres ausfallen wird, weil er trotz gegenteiliger Absprachen gegen Wales in der Startformation stand und zur Pause prompt verletzt rausmusste - passt doch zu unserem momentanen Verletzungspech - es ist, als müssten wir die vergangenen weitgehend verletzungsfreien Jahre auf einen Schlag zurückzahlen. Könnte gut sein, dass unsere Flügelzange gegen Stuttgart aus Roussillon und Trimmel besteht. Dafür hoffen wir am Samstag gegen den VfB Stuttgart, auf die Rückkehr von Knoche (wahrscheinlich für Bonucci) und Khedira (für den verletzten Kral), das könnte für unsere defensive Stabilität von entscheidendem Vorteil sein. Denn wir müssen nicht zuletzt den unfassbaren Lauf von Stuttgarts Guirassy, der in sieben Spielen unfassbare dreizehn Treffer gemacht hat (zum Vergleich: Wir stehen momentan bei elf Toren …), unbedingt stoppen, um wieder in die Spur zu kommen. Da sich die positive und die negative Überraschung der bisherigen Saison gegenüberstehen, ist diese Partie fraglos einer der interessantesten Spiele des kommenden Spieltags und man darf gespannt sein, welchen Plan Urs Fischer verfolgen und wer das Spiel machen wird: der überaus selbstbewusste momentane Tabellenzweite oder wir als Heimmannschaft. Der Druck liegt mit Sicherheit auf unserer Seite, wir brauchen die Punkte, wir müssen beweisen, dass wir unser Potenzial wesentlich besser ausschöpfen und vielleicht auch wieder mal neunzig Minuten weitgehend fehlerlos agieren können. Auch, wenn ich muss zugeben muss, lange nicht mehr so nervös vor einem Heimspiel gewesen zu sein, bin ich mir sicher, dass wir zu gewohnter Heimstärke zurückfinden, die Alte Försterei muss beben, nach sieben Niederlagen sollte unbedingt wieder ein Sieg her. Die wunderbare Möglichkeit, unser Punktekonto mit einem Schlag um satte fünfzig Prozent aufzupolieren, darf einfach nicht ausgelassen werden, damit wir endlich in der Saison ankommen - Zeit wird’s. Das Wetter wird wohl mitspielen, freuen wir uns also auf ein Fußballfest und darauf, dass unser Blick auf die Tabelle ab Samstagabend ein wenig entspannter ist…

18. Oktober: Unioner im Nationalteam und zack, es funktioniert!

Beim Testspiel gegen Mexiko feierte Union Berlins Kevin Behrens (32, l.) sein Debüt in der deutschen Nationalelf. © Federico Gambarini/dpa Icke: Ein Spiel (verdient) gewonnen und eins Remis gespielt und beide mitnichten gegen Fall-Obst-Teams: da resümiert man, das Nagelsmann-Debüt ist gelungen. Das 2:2 gegen Mexiko erzielte Füllkrug zum Endstand schon in der 51. Minute. Immerhin sein neuntes Tor im elften Länderspiel. Unser Center Behrens bekam seinen Debüt-Einsatz, wenn auch nur für wenige Minuten. Hoffen wir, dass er auch mal eine richtige Chance über 90 Minuten bekommt. Und keinesfalls bei Martin Max nachfragen. Der debütierte 2002 auch mit 33 Jahren unter Rudi Völler und spielte dann nie wieder in der Nationalelf. Für den damals aktuellen Torschützenkönig der Bundesliga hatte der heutige Sport-Direktor keine Verwendung. Statt Hummels/Rüdiger hieß das Stopper-Gespann diesmal Tah/Rüdiger. Dazu begann Thomas Müller für Füllkrug. Für Tah, der im ersten Spiel auf rechts verteidigte, rückte Süle nach rechts. Der Rest blieb. Neu-Unioner Gosens festigte seinen Platz als linker Verteidiger. Und im Mittelfeld blieb alles wie im ersten Spiel. Gündogan und Groß begann defensiv. Wirtz und Musiala offensiv. Sané blieb natürlich als beweglicher Stürmer. Zur Halbzeit brachte Nagelsmann wieder Füllkrug für Müller und gab Goretzka eine Chance für Groß. Später kamen neben Behrens noch Thiaw, Raum und Hofmann. Die ersten 20 Minuten liefen schwer an. Die Mexikaner übernahmen das Kommando. Dann wurden die Deutschen stärker. In der 25. Minute musste allerdings ein Standard her, um die Führung zu erzielen. Rüdiger köpfte eine verlängerte Sane-Ecke ein. Die Mexikaner blieben aber gefährlich. In der 37. Minute nutzten sie ihre geistige und körperliche Schnelligkeit zum Ausgleich. Müller lamentierte derweil und Rüdiger und Süle wurden von der Handlungsschnelligkeit der Mexikaner überrascht. Gleich nach Wiederanpfiff - in der 47. gab's das 2:1 für Mexiko. Wieder agierte Mexiko zu schnell für die Deutschen. Allerdings gab Füllkrug vier Minuten später (51.) die passende Antwort zum 2:2. Diesmal agierte Füllkrug Gedankenschnell und netzte einen abgewehrten Keeper-Ball ein. Das Unentschieden geht so in Ordnung. Die letzten 20 Minuten passierte nicht mehr viel. Und wie schon Anfangs erwähnt, ist der Wechsel zu Nagelsmann positiv gelaufen. Er kam sehr sehr spät, aber hoffentlich noch nicht zu spät. Ein paar Dinge laufen jetzt anders. Die sogenannten Erbhöfe wurden gestrichen. Nagelsmann stellt wirklich nach der aktuellen Form auf. Das Alter und die Anzahl der Länderspiele spielen ebenfalls keine Rolle mehr. Das können vor allem Union und Behrens bestätigen. Noch nie in den letzten Jahren hatten wir eine derart "alte" Mannschaft. Das Leistungsprinzip greift. Aber auch die Jungspunde - in Form von Wirtz und Musiala - scheinen in dieser guten Form gesetzt zu sein. Beide sind 20 Jahre alt und absolute Ausnahme-Talente. Gut, dass Nagelsmann auf sie setzt. Die Handschrift vom Jung-Trainer ist erkennbar. Hoffen wir, dass wir eine gute Europameisterschaft zu Hause erleben. Die Qualität weit vorn zu landen haben wir. Im Übrigen auch immer gehabt, aber nicht aktiviert.

Und jetzt dürfen die Union-Nationalspieler ausruhen? Nö, is' nicht. Am Samstag empfangen wir den VfB Stuttgart und am Dienstag darauf sind wir Gastgeber für den SSC Neapel. Jeweils drei Tage sind dazwischen. Das ist nicht wirklich viel Regeneration. Der Rest ist "Kopfsache". Weil in diesen zwei mal drei Tagen Pause zwischendurch definitiv nicht hart trainiert wird. Leichtes Bewegen und gute Gespräche, mehr wird nicht stattfinden. Union hat viele Spiele hintereinander nicht gewonnen. Dabei oft ordentlich gespielt. Weder der Fußball-Gott, noch die Fan-Base konnten helfen. Jetzt müssen die Spieler den Bock selber umstoßen. Stuttgart ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga und Tabellenzweiter. Aber Bange machen gilt nicht. Knoche und Khedira - die beiden schmerzlich vermissten Defensiv-Künstler trainieren wieder. Eventuell reicht es bei Knoche schon für einen Einsatz? Eisern.



15. Oktober: Fünf Unioner bei USA - Deutschland

Kevin Behrens (32, l.) war nicht der einzige Spieler mit Union-Bezug, der am Samstag beim Spiel der deutschen Nationalelf gegen die USA mit auf dem Platz stand. © Federico Gambarini/dpa Icke: Das gab's wirklich noch nie. In den Länderspiel-Aufgeboten beider Teams standen fünf Spieler (drei aktive Unioner und zwei Ex-Spieler) vom 1. FC Union. Behrens, Gosens und Ex-Unioner Andrich standen im deutschen Aufgebot. Aaronson und das ehemalige Eigengewächs Maloney (jetzt bei Heidenheim) auf Seiten der USA. Die Nummer elf der Welt (USA) spielte gegen die Nummer 15 (Deutschland). Auch diese Konstellation war wohl ein Novum. Es entwickelte sich sofort ein flottes, schnelles Spiel. Dabei sahen wir in der ersten Hälfte ein noch verteiltes Spiel, wobei dann in Hälfte zwei die Deutschen das Kommando übernahmen und verdient 3:1 gewannen. Damit konnte Nagelsmann in seinem ersten Spiel überzeugen. Was machte er anders? Er nominierte zum einen nur Spieler, die auch eine vernünftige aktuelle Form haben. Das sah man sofort. Er kehrte zur Viererkette (Tah, Hummels, Rüdiger, Unioner Gosens) in der Abwehr zurück, ließ zudem vorn zwei echte Spitzen (Füllkrug, Sane) spielen. Hinter den Spitzen kamen die zwei "Teens" Wirtz und Musiala zum Einsatz. Das zahlte sich aus, gerade Musiala machte ein sehr gutes Spiel. Und in der (defensiven) Zentrale konnten Gündogan und Groß ebenfalls überzeugen. Gündogan zeigte (für mich) zum ersten Mal überhaupt, dass er ein Spiel im deutschen Dress von hinten heraus steuern kann. Forderte und verteilte immer wieder die Bälle und wurde selbst torgefährlich. Ein Tor schoss er dabei selbst. Groß agierte mehr als klassische Sechs, spielte dem zur Folge deutlich defensiver als Gündogan. Schaltete sich aber, wenn es passte auch offensiv mit ein. Die Amerikaner waren aber in der ersten Halbzeit immer sehr gefährlich. Die Führung durch das Traumtor von Pulisic war durchaus verdient. Vor allem wenn Weah (Sohn des ehemaligen Weltstars) seine Sprints anzog, konnte kein Deutscher mehr folgen. Auch das sah man - gegen Tempo-Angriffe fehlt uns Schnelligkeit in der Mannschaft. Deutschland hatte mit einem Alters-Durchschnitt von über 29 Jahren, das älteste Team seit Erich Ribbeck auf dem Platz. Und das trotz Wirtz (20) und Musiala (20). Egal, alles Gute hat man nie beisammen. Und lieber ein funktionierendes Team als solche Hühnerhaufen wie zu Flicks Zeiten. Sane und Musiala waren die Leistungsträger bei den Deutschen. Ihre Dribblings zeugten von Selbstvertrauen. Füllkrug war oft gefährlich und hatte viele gute Chancen. Einen Ball versenkte er dann. Wirtz agierte, wie auch Gündogan (aber mehr von hinten kommend) eher als Ballverteiler. Groß hielt den "deutschen Laden" defensiv zusammen. Hummels und Rüdiger bildeten ein zuverlässiges "Stopper-Duo". Rechts setzte Tah oft seine Gardemaße ein und auf links spielte Gosens deutlich defensiver, als er es bei Union macht. Trotzdem bereitete er den Treffer von Füllkrug per Direkt-Ablage excellent vor. Und ter Stegen? War wach, wenn er es musste. Behrens, Andrich und Maloney kamen nicht zum Einsatz. Aaronson wurde eingewechselt und hatte ein paar gute Szenen. Alles in einem war das ein deutscher Kick, der Hoffnung für die Zukunft macht. Nagelsmann scheint die nötige Lockernis zu besitzen, um die Spieler zu motivieren. Gravierende Fehler (auch wenn man den Pulisic-Treffer hätte verhindern können) sahen wir nicht. Auch als Süle für Hummels in der Defensive übernahm, gab es keinen Knick. Sein Debüt durfte dann noch der Stuttgarter Führich geben. So darf es dann am Mittwoch gegen Mexiko weitergehen. Nagelsmann kündigte aber schon an, er wolle viele deutsche Spieler sehen. Man darf vermuten, die deutsche Mannschaft wird ein anderes Gesicht haben. Behrens wird hoffentlich auch sein Debüt geben dürfen. Eisern.

14. Oktober: Das Märchen des Kevin Behrens

Union Berlins Kevin Behrens (32) gehört zu den Neulingen im DFB-Kader. © Federico Gambarini/dpa Unionfux: Über Sinn und Unsinn dieser Länderspielreise will ich gar nicht groß philosophieren, viel interessanter sind da die Nominierungen zweier absoluter Neulinge: Robert Andrich, mittlerweile Bayer Leverkusen, und Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin. Da gibt es so einige Parallelen: beide sind ziemliche Späteinsteiger in die Bundesliga - Andrich mit knapp 25, Kevin Behrens gar erst mit gut 30. Beide werden vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert, nachdem sie von dessen Vorgänger Hansi "Bundeswellensittich" Flick hartnäckig ignoriert wurden, und das, obwohl sie sich momentan nicht gerade im Aufwind befinden: Behrens hat seit dem zweiten Spieltag nicht mehr getroffen und Andrich ist zwischenzeitlich seinen Stammplatz in Leverkusen los. Insofern muss man Nagelsmanns Mut loben, andererseits - was hat er schon zu verlieren? Und abgrenzen sollte man sich schon von seinem müden Vorgänger, weiter so geht wohl kaum. Nichtsdestotrotz zittert der wahre Fußballromantiker vor Begeisterung, denn das ist der unberechenbare Stoff, aus dem die Träume sind und das in den Zeiten der Laptoptrainer - von hinten durch die kalte Küche, mögliches Nationalmannschaftsdebüt mit 29 oder gar mit sage und schreibe 32, ein höchstgehandelter Fußballer wie Eden Hazard mach in dem Alter gerne mal Schluss … Man möge mir nachsehen, dass Robert Andrich mir mittlerweile schnurz ist und ich deswegen eigentlich nur auf Kevin Behrens schauen möchte - was für eine Karriere, die ihresgleichen sucht! Viele Jahre Regionalliga, dann zwei Jahre 2. Bundesliga, plötzlich Bundesliga, erst langsam, dann immer schneller - was geht da noch? Gut, es geht erstmal nur um zwei schnöde Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft, da kann man so einiges ausprobieren, das Risiko ist relativ minimiert. Andererseits würde der jüngste Bundestrainer ever schon ganz gern einen saftigen Einstieg haben, für ihn geht es um einiges: die so großartige Reputation ist schon ein wenig angekratzt nach der Bayernentlassung, das Wunderkindimage hat etwas gelitten, auch wenn es immer noch für fünf Millionen Euro Gage reicht, man will ja wenigstens anständig leben, nicht wahr? Da ist der Druck auf das späte Talent Behrens schon ein anderer, denn was kann da schon schiefgehen zwischen fehlenden Erwartungen und fehlender Fallhöhe? Doch wenn man so weit gekommen ist, will man schon etwas mehr als den Trostpreis, oder? Mal sehen, wieviele Minuten er bekommt und wieviele echte Chancen - oder ob es nur bei einer kuriosen Ausnahme bleibt, einem hübschen Stück Statistik. Und eins kommt ja noch dazu: bei einem Spieler wie Behrens ist im Grunde nichts zwingend, so überragend ist das Talent ja nicht, da sollte schon einiges zusammenkommen - aber dann ist vieles möglich. Also hoffen wir auf einige mehr als brauchbare Flanken für das Kopfballungeheuer Kevin Behrens (idealerweise vom ebenfalls nominierten Robin Gosens) nicht zuletzt deswegen, weil ihm das eine oder andere Tor im Nationalmannschaftsdress auch den entscheidenden Schub geben könnte für die nächsten Pflichtspiele und der 1. FC Union kann einen wieder treffsicheren Mittelstürmer brauchen wie selten. Das Märchen des Kevin B. sollte also weitergehen und nicht aufhören nach "Es war einmal ..."

10. Oktober: Union in den TOP 30 Europas

Union-Präsident Dirk Zingler (59) hat am vergangenen Wochenende bei der Mitgliederversammlung voller Stolz neue Rekordzahlen vorgestellt. © Matthias Koch/dpa Icke: Am vergangenen Wochenende war Mitgliederversammlung bei Union angesagt. Mehr als 1000 Mitglieder trafen sich diesmal im Stadion. In den letzten Jahren war es so, dass Dirk Zingler jedes Jahr neue Rekordzahlen veröffentlichte. Dieses Jahr war das anders. Es wurden sensationelle Zahlen im Zusammenhang mit Union bekannt gegeben. So sensationell, dass der 1. FC Union - der vor 5 Jahren noch in der 2. Bundesliga spielte - jetzt in Europa zu den TOP-30-Teams gehört. Man kann ja über Uli Hoeneß sagen und denken was man will. Nur genau das hat er im Oktober 2019 vorausgesagt. Bei einem Treffen mit Dirk Zingler sagte Hoeneß, er hielte 200 Millionen Umsatz für Union für möglich. Und das in absehbarer Zeit. Dirk lächelte damals, ob dieses indirekten Lobes. Hielt es aber (auch) nicht für realistisch. Wer konnte schon ahnen, dass wir in der letzten Saison Platz vier erreichen und in dieser Saison in der Königsklasse unterwegs sind. 190 Millionen Euro werden wir in dieser Saison an Einnahmen erwirtschaften. Mindestens! Sollte wieder erwartend das Champions-League-Märchen weitergehen, so wird sogar die 200-Millionen-Marke fallen. Das alles auch noch garniert mit einem zweistelligen Millionengewinn (10,95 Millionen Euro). Und das coole daran ist, alle Kalkulationen für aktuelle oder zukünftige Bauprojekte sind dort schon enthalten. Und diese Baumaßnahmen haben es in sich! Das neue Trainingszentrum in Oberspree wird Anfang 2024 fertig sein. Teile dessen werden aktuell schon genutzt. 18 Millionen Euro werden in Oberspree dann verbaut sein. In einem der modernsten Nachwuchscenter in Europa. Auch das traditionelle Forsthaus wird gerade (grund-)modernisiert. Vor allem technisch. Es wird ebenso 2024 fertig gestellt sein. Auch hier fließt eine siebenstellige Summe in die Zukunft von Union. Die dritte aktuelle Parallel-Baustelle ist das neue Trainingszentrum (Hämmerlingstraße) für die Profis. Die zwei neuen und beheizten Rasenplätze - mit jeweils neuen Flutlichtanlagen - stehen kurz vor der Fertigstellung. Zum Ende 2023 werden sie übergeben. Dann folgt noch im Frühjahr 2024 der Start des Neubaus der neuen Funktionsgebäude am Profi-Trainingszentrum. Für die Saison 2025/26 wird es dann den Startschuss für den zweiten Erweiterungsbau im Stadion geben. Auf knapp 38.000 Zuschauer wird das Stadion an der Alten Försterei vergrössert. Die Planungen für das neue Clubhaus und das neue Parkhaus sind so gut wie beendet. Ausgeweitet und fast beendet sind auch neue Details. So soll vor der Haupttribüne ein Innenhof entstehen. Dieser soll kulturell auch nutzbar sein. So können dort zukünftig auch Konzerte für 10.000 Zuschauer stattfinden. Unter dem Innenhof wird eine Tiefgarage gebaut werden. Die ursprünglichen Alt-Planungen der Stadionerweiterungen lagen bei 38,1 Millionen Euro. Durch Preissteigerungen von Baustoffen und auch der neuen Ideen, kann man davon ausgehen, das dieses Projekt bei mindestens 50 Millionen Euro liegen wird. Der sportliche Erfolg der letzten 4,5 Jahre und auch die CL-Teilnahme helfen uns hier entscheidend weiter, das alles auch finanziell zu stemmen. Unerwartete bzw. ungeplante Mehreinnahmen (auch durch zusätzliche Sponsoren) helfen hier natürlich signifikant. Die zurückliegende Saison ließ man auch Revue passiert. 174,14 Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten wir. Das waren 52 Millionen Euro mehr als in der Saison davor. Über 18 Millionen Gewinn blieben dabei übrig. Und zum ersten Mal in der Geschichte des 1. FC Union hatten wir mit 1,79 Millionen ein Eigenkapital im Verein vorzuweisen. Am Ende dieser Saison werden wir mit 13 Millionen Euro Eigenkapital in nie geahnte Sphären vorstoßen. Und das trotz aller Baumaßnahmen! Mit dem Stichtag vom letzten Sonntag hatte Union 62.722 Mitglieder. Egal welche Zahl wir in den Berichten betrachten - jede Zahl für sich beinhaltet einen neuen Vereins-Rekord! "Wie haste Dir entwickelt Union?" Ab und an muss man sich (immer mal wieder) kneifen. Ist das alles Realität? Ja es ist Realität. Und die Entwicklung hält auch die derzeitige Negativ-Ergebnis-Serie nicht auf! Unser aktueller Umsatz katapultiert uns in die Riege der 30 umsatzstärksten Klubs in Europa. Das, was Union anders macht als andere Vereine, ist die finanzielle Seriosität. Da wird in die eigene Infrastruktur massiv investiert und trotzdem bleibt nach Abzug aller Kosten ein PLUS im Verein zurück. Ein weiterer wichtiger Baustein ist - es verkauft keiner die Seele von Union. Der Stadionname z.B. wurde per Beschluss von den Mitgliedern geschützt. Der wird nicht verkauft. Basta! Investoren, die uns Anteile abkaufen? Fehlanzeige. "Jibbet nich!" Wir ernten jetzt, was wir gesät haben. Und das ist nicht nur der sportliche und wirtschaftliche Erfolg der letzten 4,5 Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Union war schon immer anders. Wurde in der DDR bewusst klein gehalten. Hat's jemanden gejuckt? NÖ! Je mehr die Stasi Union drangsalierte, desto dichter standen wir zusammen. Ideell, aber auch reell! Dass der 1. FC Union im Laufe der Jahrzehnte schon mehrfach vor dem Aus stand, ist ja nicht wirklich neu. Aber genau das schweißt letztendlich so zusammen - wie es jetzt in der Realität passiert. Eben Aktionen wie das Blutspenden Tausender Unioner, um ihren Verein zu retten. Kam aus den Reihen der Union-Fans auch nur ein Pfiff nach der nunmehr siebenten Pflichtspiel-Niederlage in Folge? Nein! Weil es unser Verein ist. Und weil der Fight gesehen wird. Und wenn wir auch das achte Spiel verlieren sollten, aber gekämpft haben wie die Teufel, dann werden wir unsere Mannschaft feiern. Ich weiß, andere verstehen das nur sehr schwer, aber genau das unterscheidet uns an dieser Stelle. Und das ist auch gut so! Eisern.

8. Oktober: Nu ist langsam mal gut: Dortmund als hoffentlicher Schlusspunkt in der Krise

Lucas Tousart (l.) kommt bei Union noch nicht so recht zur Entfaltung. © Bernd Thissen/dpa Unionfux: Und es geht weiter, unser Pech und die Krise somit auch: ein Sonntagsschuss und ein unglücklich abgefälschter Treffer nimmt uns die Chance, in Dortmund etwas mitzunehmen, nachdem wir zur Halbzeit noch geführt haben. In der ersten Hälfte können wir Dortmunds Führungstor durch Gosens prompt ausgleichen, dann ist dreimal der VAR in Aktion: Krals vermeintliches Führungstor wird aberkannt, Füllkrugs vermeintliches Führungstor auch, beide wegen Abseits und dann zieht Becker gegen Hummels einen klaren Elfmeter, den Bonucci cool verwandelt - alle drei Situationen sprechen klar für den so viel gescholtenen Kölner Keller. In der zweiten Hälfte müssen wir einen Doppelschlag hinnehmen - Schlotterbeck per erwähntem Sonntagsschuss und Brandt, nachdem wir auswärts ausgekontert werden. Den Deckel ist dann drauf nach Ryerson, dessen Schuss Gosens an Rönnow, der den Ball wohl gehabt hätte, vorbei ins Tor abgefälscht wird. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergibt der eingewechselte Aaronson, der Beckers, zugegeben nicht ganz einfache, Flanke volley vorbeihaut. Klar geht insgesamt der Sieg der Dortmunder in Ordnung und sie sind zu Hause schon eine Macht, nicht umsonst liegt die letzte Heimniederlage des BVB bereits über ein Jahr zurück. Unser Auftritt ist eigentlich durchaus ansehnlich, aber in der zweiten Hälfte dann doch zu wenig, um was mitzunehmen, doch man muss auch sagen, dass die Borussia nach der Pause ziemlich stark aufspielt und doch noch über ein paar andere Möglichkeiten im Kader verfügt. Insofern hält sich die Enttäuschung in Grenzen. Fünfmal in Folge in der Bundesliga verloren, das ist schon ein Brett, aber trotzdem ist erst ein Fünftel der Saison absolviert - und zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keinen Abstiegskampf, sondern bestenfalls das Zwischenfazit eines Zwischenfazits. Leider fällt das nicht besonders gut aus, so kann, darf und wird es nicht weitergehen und an der einen oder anderen B-Note sollten wir uns nicht festklammern, denn das bringt nichts. Aber das Wälzen in Pessimismus eben auch nicht. Kopf hoch und weitermachen, sich auf alte Stärken besinnen, Erfolgserlebnisse schaffen. Wer hat denn geglaubt, dass wir nie in eine Ergebniskrise schlittern könnten? Nun haben wir sie und wie wir damit umgehen, das wird entscheidend sein. Ich traue der Mannschaft viel mehr zu und ich weiß, dass Urs Fischer der beste Mann ist, wenn es darum geht, Lösungen zu erarbeiten und an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen. Und vielleicht kehrt dann ja auch das gute, alte und so wichtige Matchglück wieder zurück. Also, abhaken, Neustart dann nach der Länderspielpause inkl. Knoche und Khedira - alles wird gut.

6. Oktober: Zurück in die Erfolgsspur!

Zwei Tore von Kapitän Sheraldo Becker (28, l.) haben in der Champions League nicht zum erhofften Befreiungsschlag gegen Sporting Braga gereicht - am Ende stand die sechste Niederlage in Folge. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Unionfux: Natürlich, man könnte verzweifeln: sechs Niederlagen in Folge und die jüngste gar nach einer 2:0-Führung und das auch noch - nein, nicht direkt zu Hause. Nichtsdestotrotz ist das ein weiteres Novum in den zurückliegenden gut fünf Jahren unter Urs Fischer: Einen Zwei-Tore-Vorsprung haben wir unter ihm noch nicht weggeschenkt. Im Grunde dürfte unser Champions League-Abenteuer schon fast wieder durch sein, aber das kann ja auch einen Vorteil darstellen, denn jetzt gibt es nichts mehr zu verlieren. Doch das soll ja ohnehin nur das schöne (oder auch weniger schöne) Hintergrundgeräusch darstellen, viel wichtiger ist und bleibt, oft genug betont, das Tagesgeschäft Bundesliga. Da stehen wir etwas besser da, dank unserer zwei Siege zum Auftakt. Gut, am Samstag müssen wir nach Dortmund und es gibt keinen Bundesligisten, gegen den wir auswärts weniger geholt haben. Weiterhin miese Aussichten also? Na schön, dann kann man auch da befreit aufspielen, der Druck ist diesmal kaum auf unserer Seite. Ich will also ganz und gar nicht einsteigen in die immer größer und lauter werdende Schar der Unkenrufer, die uns schon im Abstiegskampf sehen, dabei stehen wir erst vorm siebten Spieltag der Liga, die Saison ist noch sehr lang, gerade erst ein Fünftel ist dann absolviert. Ich möchte auch nicht die große Fehleranalyse wagen, vielmehr finde ich, es fehlte bei uns ja gar nicht gravierend an allem, sondern es waren oft (nur) die paar Prozente, die letztlich zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. In den vergangenen sechs verlorenen Spielen sind wir nicht einmal an die Wand gespielt worden, wir fielen nicht auseinander, waren konditionell am Ende oder spielten uns kaum Torchancen heraus und ebenso hatte man nicht den Eindruck, die Mannschaft will nicht recht oder bewegt sich schon am Leistungslimit - im Gegenteil. Von den zwölf Gegentoren in den sechs Spielen beispielsweise waren eigentlich nur zwei richtig blöd: das erste Gegentor in Wolfsburg und das zweite gegen Hoffenheim, die waren unnötig und klassische Fehler. Der Rest waren hingegen keine gravierenden Abwehrfehler, sondern auffallend viele Sonntagsschüsse (Simons, Maehle, Beste, Bruma, Andre Castro) oder unglückliche Gegentore (wie in Madrid oder der Anschlusstreffer von Braga am Dienstag), dazu kommen ein Elfmeter und die beiden Tore gegen das Konstrukt, als wir zum Schluss aufgemacht haben, um den Ausgleich zehn gegen elf noch zu erzwingen. Ebenso sind wir vom so viel beschworenen Matchglück nun weiß Gott nicht gerade verfolgt worden - und auch das kann ja nicht ewig gegen uns stehen und ja, darauf kann man sich nicht zurückziehen, aber notwendig ist es ja doch und auch da verbergen sich so einige Prozente, um am Ende nicht auf der Butterseite zu landen. Das heißt, wir sind gar nicht meilenweit von der Erfolgsspur entfernt, die uns in der Vergangenheit so oft verwöhnt hat, sondern wir sind kurz davor, wieder zu liefern. Dazu habe ich in den letzten Spielen einfach zu viel gesehen, was mir schon Mut macht, bei allem Frust und trotz der immer schwerer werdenden Bürde des Misserfolgs. Zudem kommen nach der Länderspielpause, die wir brauchen werden, um im Training weiter an den Mechanismen und Abläufen zu feilen, endlich Knoche und Khedira zurück, die für unsere Stabilität und unser Gefüge nun mal enorm wichtig sind. Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Verein die momentane Lage unterschätzt oder gar auf die leichte Schulter nimmt, dafür sind genügend Leute dabei, in allen Ebenen, die schon reichlich erlebt haben und die um die Gefahr einer Negativspirale wissen. Aber es gibt auch keinen Grund für Trübsal, große Zweifel oder auch dafür, jetzt alles in Frage zu stellen - auch, wenn sich die Situation dafür natürlich anbietet. Aber wem und wie würde das auch nützen? Ich weiß nicht, ob es uns gelingen wird, in Dortmund etwas zu holen. Zuzutrauen ist es uns allemal, auch bei der Borussia ist momentan nicht alles Gold, was etwas heller glänzt. Und wenn nicht? Selbst dann sage ich mir, dass wir in unserer ersten Bundesligasaison nach sieben Spielen erst vier Punkte hatten und trotzdem souverän die Klasse gehalten haben. Und das Potenzial der momentanen Mannschaft ist doch unbestritten, trotz allem und immer noch, ziemlich groß - schon allein, weil uns kein Stammspieler verlassen hat und etliche neue, gute Fussballer dazugekommen sind. Die Kunst ist es nun, das (endlich) auf den Platz zu bringen. Das kann offenbar nicht in jeder Saison von Anfang an gleich gut gelingen, aus den verschiedensten Gründen nicht. Aber es wird, da bin ich mir ganz sicher, trotz oder auch wegen der dreißig zurückliegenden Tage des Grauens. Schön, wenn man das schon morgen in das Einzige umsetzen könnte, was letztlich zählt im Fussball, diesem komischen Ergebnisspiel: in Punkte.