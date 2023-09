Union-Berlin-Blog: Zuerst Wolfsburg, dann Madrid!

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Union-Neuzugang Bonucci verklagt wohl Ex-Klub Juventus Turin Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

15. September: Zuerst Wolfsburg, dann Madrid!

Urs Fischer (57) lächelt vor Spielbeginn. © Andreas Gora/dpa Unionfux: So, Länderspielpause vorbei, unfehlbar Flick außer Dienst (gut eine halbe Million Monatsverdienst als Nationaltrainer - wer würde da nicht die Bodenhaftung verlieren?) - kommen wir wieder zum Wesentlichen, dem 1. FC Union Berlin. Am Samstag steht ein verdammt schweres Auswärtsspiel in Wolfsburg an, in der Bundesliga konnten vier in den vier bisherigen Spielen nur einen Punkt einfahren, schlechter lief’s für uns nur noch in Dortmund. Gut, möglicherweise genau die richtige Generalprobe für unseren Auswärtsauftritt im Bernabeu bei Real Madrid, sowas nennt man wohl Nagelprobe. Die Einstiegssiege gegen Mainz und Darmstadt waren gut, schön und wichtig, aber, ganz ohne Arroganz, die sind auch nur bedingt auf unserer Augenhöhe. Das Konstrukt war da schon, unbestritten und leider, etwas anderes und auch Wolfsburg ist ein durchaus ähnliches Kaliber, okay, vielleicht ’ne halbe Nummer kleiner. Aufgabe Nr. 1: das Spiel mit elf Mann beenden. Aufgabe Nr. 2: was mitnehmen. Aufgabe Nr. 3: Bonucci einbauen - wir holen doch nicht eine Champions League-Legende und lassen sie dann nur zuschauen, oder? Becker ist immer noch verletzt, Khedira auch, Volland ist gesperrt. Dafür dürfte Tousart wenigstens auf der Bank sitzen, endlich - und Aaronson ist zurück und kann unserem Spiel hoffentlich die entsprechenden Impulse verleihen - im Freundschaftsspiel der USA gegen Oman am Mittwoch in Minnesota traf er per Freistoß zum 2:0. Natürlich ist so ein Spiel am vierten Spieltag der Saison unweigerlich immer noch eine Wundertüte, da müssen Neuerungen greifen, weiter Neuzugänge integriert werden - mal sehen, wie die Mannschaft ins Spiel findet und der Werksverein so drauf ist … Und hoffentlich ist der Gedanke an Madrid bei unseren Jungs noch nicht allzu präsent - aber dafür wird der vor- und umsichtige Urs Fischer schon sorgen. 1. FC Union Berlin Union startet zweite Verkaufsphase für die Champions League - mit Panne Das gerade vorgestellte Champions League-Auswärtstrikot ist übrigens ein Knaller in Schwarz und Gold - mag sein, dass das nicht zwingend unsere Farben sind, aber es sieht einfach grandios aus und verkauft sich wie blöd - einige Größen sind schon jetzt kaum noch zu kriegen. Doch vor Madrid haben die Götter eben Wolfsburg gesetzt - und ein Sieg dort wäre in meinen Augen nicht viel geringer einzuschätzen als ein Sieg bei den „Königlichen“. Frei nach dem Motto: first we take Wolfsburg, then we take Madrid! Kleines Hoppla am Rande: Martin Kobylanski, 2014/15 bei uns, hat für die laufende Spielzeit bei der VSG Altglienicke unterschrieben. Immerhin oder wenigstens - wer kann das schon sagen? Und auch Niko Gießelmann hat endlich einen neuen bzw. alten Verein gefunden: für die nächsten zwei Jahre läuft er für Greuther Fürth auf - beiden viel Glück!

13. September: Es gibt nur einen Rudi Völler...

Rudi Völler siegte bei seinem Comeback gegen Frankreich mit 2:1. © David Inderlied/dpa Icke: Rudi kann es noch! Und wie! Kein Mensch, geschweige denn ein Fußball-Experte, hat so etwas prognostizieren können und wollen. Mit seiner Empathie und seiner Fußball-Erfahrung hat er die Kurve mit der deutschen Nationalmannschaft hinbekommen. Im letzten Blog (10.9.) schrieb ich, was Löw in seiner (kleineren) Krise 2014 machte. Er stellte einfach mal vier gelernte Innenverteidiger in die 4er-Kette. Daran muss sich Rudi Völler erinnert haben. Mit Tah-Süle-Rüdiger-Henrichs liefen gestern vier gelernte Innenverteidiger auf. Und davor mit Can ein weiterer defensiver Mann. Der Move ging auf. Aber nicht nur, weil plötzlich wieder so viel Defensiv-Power auf dem Platz stand, sondern weil die Einstellung stimmte. Alle Spieler rannten und kämpften. Sie passten auf, spielten mit Konzentration und machten wenig (Abspiel-) Fehler. Die Räume verengten sie 30 Meter vor dem Tor und vorn ging es nach guter Union-Manier auf die ballführenden Franzosen. Aber eben nicht blind und geordnet. Schon in den ersten 10 Minuten konnten die Deutschen durch ihr Pressing und natürlich durch das frühe Müller-Tor in der 4. Minute das Publikum auf ihre Seite ziehen. Und die über 60.000 in Dortmund nahmen das gern an. Von der Stimmung her war das eins der besten Länderspiele der letzten Jahre. 3 Minuten vor dem Ende machte Sane den Sack zu. Griezmanns` Elfmeter-Tor eine Minute vor Schluss war nur noch Kosmetik. Schon in der 25.Minute musste Völler Gündogan herunternehmen. Er hatte sich nach einem Foul von Rabiot verletzt. Groß kam rein und damit hatte Deutschland eine kämpfende Doppel-Sechs. Groß agierte noch aggressiver als Gündogan. Das schmeckte den Franzosen gar nicht, obwohl sie sich mit fortlaufender Spieldauer immer mehr Spielanteile sicherten. Auch die zweite Halbzeit lief so, wie die erste Halbzeit endete. Die Franzosen waren leicht überlegen. Die Deutschen hielten mit Kampf dagegen. Ab und an hatten wir dann auch längere Ballbesitzphasen. Viele Chancen gab es allerdings auf beiden Seiten nicht, obwohl die Franzosen auch hier leichte Vorteile hatten. Wie auch im letzten Spiel überzeugte Sane. Eben auch durch sein Tor. Tah - der auf der rechten Verteidiger-Position spielte, verblüffte durch ein gutes und sicheres Spiel, welches sogar Platz für Ausflüge bot. Genauso positiv agierte Henrichs auf links. Und Süle und Rüdiger fegten immer wieder kompromisslos dazwischen. Neben Sane überzeugte in der Offensive auch noch Wirtz. Allerdings mit kleinen Abstrichen. Müller ackerte und rannte wie ein Pferd. Er versuchte die Leere deutscher Führungsspieler zu kompensieren. Das gelang ihm an diesem Abend ganz ordentlich. Und schon wären wir bei der Körpersprache, die bei Müller ganz besonders sichtbar ist. Ihm sieht man schon im Gesicht an, wie es steht. Und keiner seiner Mitspieler hinkte dabei hinterher. Alle waren selbstbewusst, der Kopf oben und der Körper kampfbereit. Und genauso gewinnen wir auch wieder Spiele. Und Frankreich ist Vize-Weltmeister, ergo kein Fallobst. Doch wer übernimmt nach Völler? Der beste Deal wäre wohl, Völler bleibt einfach bis nach der EM. Das wird aber nicht passieren. Etliche Namen sind im Gespräch. Mein Favorit bleibt Matthias Sammer. Auch ganz heiß im Gespräch ist der Holländer Louis van Gaal. Den muss man nicht mögen. Arroganz werfen ihm viele vor. Aber vielleicht ist genau diese Charaktereigenschaft wichtig, um sich nicht von den DFB-Funktionären hereinreden zu lassen. Es bleibt spannend. Und "Schland" macht wieder Spaß. Eisern.

10. September: FLICKschusterei

Nach dem 1:4 gegen Japan steht Bundestrainer Hansi Flick vor dem Aus. © Federico Gambarini/dpa Icke: Wir hatten genau das hier schon eindringlich thematisiert. Und es kam... noch schlimmer! 1:4 zu Hause gegen Japan. Absolut verdient verloren. Und dabei auch noch Glück gehabt. Weitere 3,4-mal liefen die Japaner ALLEIN auf unser Tor zu. Und nur einem in Normalform agierenden ter Stegen ist es zu verdanken, dass wir nicht 6 oder gar 7 Tore kassierten. Ist das peinlich? Ja, sehr sogar. Jahrzehnte lang hatten andere Mannschaft Angst und Respekt vor den deutschen Tugenden. Das hieß vor allem, eine stabile und rigorose Abwehr zu haben. Und Kampf und Leidenschaft bis zur letzten Minute. Unser Hansi wollte keine Experimente mehr, sagte er und dann stellte er auf Viererkette um, beorderte mit Schlotterbeck einen Innenverteidiger auf die linke Seite und verzichtete auf einen richtigen Mittelstürmer. Wenigstens nahm er mit Can einen (sonst) robusten Spieler auf die Sechs. Nutzte aber auch nichts, wenn sich der Spieler Can nicht zu Deutschland bekennt und das Singen der Nationalhymne verweigert, dann ist über seine Einstellung schon alles gesagt. Can war mit einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz. Sah` übrigens das Kicker-Fachblatt genauso. Gleich dahinter kam unser neuer türkisch-deutscher Kapitän Gündogan, genau der mit dem Erdogan-Skandal, vor gar nicht allzu langer Zeit. Keine Impulse, kein Führungsspieler, keine Torgefahr. Alles - was ihn im Dress von Manchester City stark machte, zeigt er im Trikot der Deutschen nicht. Und das schon über Jahre. Viele sahen Schlotterbeck als den schlechtesten deutschen Spieler. Ich nicht. "Hansi" hatte ihn einfach auf eine Position gestellt, die er nicht kann und nicht will. Die Japaner waren den Deutschen an diesem Tag einfach überlegen. Die Taktik, simpel: 30 Meter vor dem Tor verengten sie die Räume mit ALLEN Spielern und warteten auf Konter. Und die kamen. Ein ums andere Mal tappten die Deutschen in die Falle. Deutschland hatte mehr Ballbesitz, aber fast keine Torchancen. Ein regelrechter Taktikfuchs - unser Hansi - weil er auch zur Halbzeit nichts änderte. Ganz im Gegenteil, die Japaner kamen zu noch mehr und noch größeren Chancen. Gleich nach dem Spiel sah sich Flick übrigens immer noch als den richtigen Mann als Trainer deutschen Nationalmannschaft. In die gleiche Kerbe haute übrigens Thomas Müller, der noch eingewechselt wurde. Das deutsche Urgestein der Bayern beförderte die Japaner aktuell doch gleich mal in die Top 10 des Weltfußballs. Lächerlich! Wenn ich konstant ignoriere, was alles falsch läuft, dann kommt genau so etwas dabei heraus. Früher gab es auch schon kleinere Krisen bei den deutschen Fußballern. Was wurde dann gemacht? Man besann sich wieder auf die Basics des deutschen Fußballs. In diesem Fall stabilisierte Löw einmal die Abwehr, gern auch mal mit 4 Innenverteidigern (WM 2014 gegen Portugal mit Boateng, Hummels, Mertesacker und Höwedes). Davor platzierte er dann mit Khedira und Lahm zwei Kämpfer. Und vorn sollte dann "der liebe Gott" helfen. Und es klappte - wie wir wissen - Deutschland wurde Weltmeister. Sicherlich nicht mit der besten deutschen Mannschaft. Aber mit einer Mannschaft, die kämpfte und ein Team war. Ter Stegen hatten wir schon positiv hervorgehoben. Er erreichte Normalform und klärte ein paar Mal großartig. Sane schoss das deutsche Tor und hatte darüber hinaus auch weitere gute Szenen. Er allein konnte aber nichts erreichen. Über Havertz, Gnabry und Co. decken wir den Mantel des Schweigens. Es waren Totalausfälle. Als dann Neu-Unioner Gosens ENDLICH für Schlotterbeck hereinkam, merkte man kurz, wie es auf links "anruckte". Gosens rennt ja auch wirklich jedem - auch noch so schlechtem - Ball nach. Das machte er wirklich engagiert und gut. Nur riss er hinter sich - durch seinen Katastrophen-Pass - alles wieder ein, was er bislang gut machte. Ich schreie es laut heraus, Sammer wäre wohl der aktuell am besten geeignete Trainer für diesen Trümmerhaufen. Bitte Matthias übernimm! Vor dem Dienstag-Spiel gegen Frankreich habe ich richtig Angst. In dieser Verfassung besteht die Gefahr, dass wir uns gegen die Franzosen zweistellig blamieren. Eisern! P.S. Die Überschrift las übrigens ich im Unionforum vom dortigen User "Xanten49" und ich musste sie einfach übernehmen, weil so treffend!

8. September: Die willkommene Länderspielpause

Robin Gosens (29) ist einer von acht Spielern, die Union Berlin für die jeweiligen Nationalmannschaften abstellen muss. © Swen Pförtner/dpa Unionfux: Es sind gerade erst drei Bundesligaspieltage absolviert worden und schon haben wir mal wieder eine der beliebten Länderspielpausen - wobei die ja ganz interessant werden dürfte, denn der Job des Bundestrainers steht angeblich auf dem Spiel, mal sehen, ob er über den Schatten seiner Unfehlbarkeit springen kann… Und zugegeben - die Pause kann unsere Mannschaft wirklich gut gebrauchen, nicht zuletzt, weil die Verletztenliste kürzer werden dürfte: Sheraldo Becker ist wieder ins Training eingestiegen, Lucas Tousart kommt nächste Woche dazu und auch Rani Khediras Rückkehr rückt immer näher. Dazu kann sich Leonardo Bonucci noch besser integrieren und Kevin Volland hundertprozentig fit werden. Die Strafe für seine Rote Karte gegen die Dosen beträgt happige drei Spiele und 15.000 Euro Geldstrafe - versteht jemand den DFB? Das Foul war unabsichtlich, Volland ist beileibe kein unfairer Spieler geschweige denn Wiederholungstäter und hat noch auf dem Feld, für alle sichtbar, seinen Fehler eingesehen - da wären zwei Spiele ausreichend gewesen. Uns trifft, zum Glück, sein Ausfall nicht ganz so hart, weil Becker langsam wieder fit sein müsste und Aaronson nach seiner Gelb-Roten zurückkommen wird. Hoffen wir mal, dass sich Gosens und all die anderen Spieler, die zu ihren Nationalmannschaften gereist sind, gesund und munter wieder zurückkehren - nachdem wir ja wirklich lange von Verletzungen verschont geblieben sind, waren die gehäuften Muskelverletzungen zuletzt bei uns schon auffällig… Das Aufgebot für die Champions League ist bekannt gegeben worden: Eigentlich sind alle dabei außer Busk, der hinter Yannic Stein zurücktreten muss, da der Nachwuchskeeper die Local Player-Regelung erfüllt, dem Langzeitverletzten Andras Schäfer, bei dem offenbar ein wenig in den Sternen steht, ob und wann er wieder für uns spielen kann und dann noch Hollerbach und Kaufmann, für die der Sprung aus der Dritten und Zweiten Liga momentan möglicherweise noch etwas zu groß ist - und wir ohnehin nicht alle nominieren können. Sollte die Gruppenphase überstanden werden, kann man allerdings im Winter nochmal drei Spieler nachmelden. Also nochmal tief Luft holen, Kraft tanken, Automatismen weiter verinnerlichen, denn dann sind erstmal sechs Spiele in drei Wochen, in Wolfsburg, Madrid, Heidenheim und Dortmund und zu Hause gegen Hoffenheim und im Olympiastadion gegen Braga, ein heftiges Programm, da bleibt wenig Zeit für anderes. Und dann folgt, na was wohl, eine Länderspielpause. Aber vielleicht können wir die ja dann auch wirklich gut gebrauchen…

5. September: Hansis Trümmertruppe statt Urs' Orchester

Hansi Flick steht vor schweren Wochen. © Swen Pförtner/dp Icke: Elf Tage ohne Union-Spiel. Zeit zum Nachdenken. Dafür werden wir beglückt mit zwei "Hansi"-Spielen. Erst kommt Japan, dann die Franzosen. Erstmals wurde ein Unionspieler berufen, Neuzugang Gosens. Und der haut gleich rein in die Kerbe seines Managers, Behrens schlug er vor. Natürlich hat Flick genau ihn nicht berufen. Er hätte ja damit zugegeben, dass Ruhnert (und sehr viele andere) Recht hatte. Und dann verletzt sich Füllkrug und nun aber wird Behrens nachnominiert? Denkste! Thomas Müller, seit Jahren bekannt als gute hängende Spitze, aber auch dafür, kein Mittelstürmer zu sein, kommt nach. Ein Treppen-Witz! Die Bayern hätten wohl kaum über 100 Millionen ausgegeben, wenn Müller ein guter 9er wäre. Auch eine zweite "6" - neben Can - ist nicht dabei. Ich glaube fast, bei "Hansi" ist Hopfen und Malz verloren. Der hat sich so verrannt, das wird nichts mehr. Dazu kommt noch der Streit um und mit Kimmich. Diesmal geriet er mit Süle aneinander. Vorher auch gern mal mit Gündogan. Mal schauen, ob Hansi ihn wieder als 6 auflaufen lassen wird oder dann doch den einzigen Abräumer Can auf die 6 stellt. Ansonsten haben wir wieder keine 6 und keine 9 und können eigentlich gleich einpacken. Ich prophezeie zwei Niederlagen. Eben weil der Bundes-Hansi es nicht schafft, ein klares Gerüst mit klaren Positions-Zuordnungen zu installieren. Dazu existiert keine Hierarchie. An wen sollen sich Musiala, Wirtz und Havertz halten? Die fraglos sehr großen deutschen Talente brauchen erfahrende Führungsspieler. Die aber werden ständig rausgekickt. Das neuste Beispiel ist Goretzka. Ihn auszuladen und dafür Groß zu bringen, ist eine weitere Aktion, wo alle nur noch mit dem Kopf schütteln. Beim letzten Mal traf es Süle. So wird das nichts Herr Flick. Ein Bundestrainer muss seine Spieler stark machen und sie nicht verunsichern. Auch das System wird er ändern, sagte er zumindest. Er will wieder Viererkette spielen lassen. Das war seine Analyse zu den letztlichen Horror-Ergebnissen. Und es zeigt uns, er hat nichts verstanden. Nicht das System war die Ursache. Er selbst ist die Ursache. Ein Bundestrainer, der knapp ein Jahr vor der Heim-Europameisterschaft - kein System und keine Stamm-Mannschaft, geschweige denn Führungsspieler hat, macht alles falsch, was man falsch machen kann. Mehr geht eigentlich gar nicht. Wobei wir wieder bei Behrens wären. Ihn nach diesem Super-Start in die Bundesliga nicht in den Kader zu nehmen, ist einfach nur ein sehr großer Fehler. Zumal die Leistungen des Union-Mittelstürmers ja keine Eintagsfliegen sind. Die ganze zweite Halbserie der letzten Saison spielte er schon überragend. Ganz abgesehen von seinen kämpferischen Qualitäten, die sicher den einen oder anderen Nationalspieler zum (sich) Wundern anregen würden. Frei nach dem Motto, "ach so also kann man Zweikämpfe auch bestreiten"! Hoffen wir, dass die zwei nun folgenden Niederlagen, nicht allzu verheerend wirken. Unser Bundes-Hansi wird sie nicht überleben. Doch wer soll danach kommen? Ich kenne zurzeit nur eine Persönlichkeit, die das schaffen könnte: Matthias Sammer. Und der wäre frei, will aber nicht. Oder kann nicht. Man munkelt, er sei krank, dann wäre er entschuldigt. Ansonsten hätte er die verdammte Pflicht, Fußball-Deutschland zu retten. Er bringt alles mit, was "Hansi" nicht hat. Vor allem Ausstrahlung. Wenn Sammer den Mund aufmacht, hören die Leute zu. Und seine Leidenschaft und sein Einsatz beim Fußball sind eh legendär! Mit ihm hätten wir wieder einen Abräumer auf der sechs und einen Kleiderschrank als Mittelstürmer. Basics im Fußball! Und vor allem eine leidenschaftlich kämpfende deutsche Mannschaft. Weil alle wüssten, ziehe ich zurück, fliege ich. Sammer, Schwarzenbeck, Vogts, Jeremies, Kohler, Briegel - sie alle verstehen den Bundes-Hansi sowieso nicht. Sie wussten, Fußball ist in erster Linie harte Arbeit. Hoffentlich kommt beim DFB keiner auf die Idee bei Urs Fischer anzuklopfen. Neben Sammer, würde ich ihm auch noch zutrauen aus diesem Fehler-Haufen - ein Team zu bilden. Er zeigt es ja seit knapp einem halben Jahrzehnt - Tag für Tag - bei Union! Eisern.

4. September: Shit happens oder: Nach der Serie ist vor der Serie

Union Berlin musste gegen RB Leipzig die erste Heimniederlage seit anderthalb Jahren hinnehmen. © Andreas Gora/dpa Unionfux: So, nun ist es passiert, nach 24 Heimspielen in Folge ohne Niederlage hat's uns erwischt und ausgerechnet gegen das Leipziger Konstrukt, das uns eigentlich doch mittlerweile ganz gut liegt … In der ersten Hälfte ist es ein enges Spiel, in dem sich beide Mannschaften eigentlich ständig auf den Füßen stehen - deswegen haben wir nur eine wirklich gute Situation nach einer knappen Viertelstunde: Kral nutzt den seltenen Raum auf rechts, seine schöne Flanke findet Volland und der gegnerische Keeper zeigt eine (leider seine einzige) Glanzparade, während Rönnow nur einmal all sein Können aufbieten muss, nach einem satten Schuss von Simons aus der zweiten Reihe - so steht es folgerichtig 0:0 zur Pause. Fünf Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt, da zielt Simons noch besser und sein Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze landet im rechten Winkel, den kann selbst unser guter Däne nicht herauskratzen. Der endgültige Knackpunkt des Spiels ist in der 65. Minute: Volland kommt an der Seitenlinie gegen Simakan zu spät und erwischt ihn unglücklich am Sprunggelenk und sieht in seinem 250. Bundesligaspiel Rot - ich finde es etwas zu hart, Gelb hätte vielleicht auch gereicht, aber Daniel Schlager ist alles andere als ein Heimschiedsrichter … Wir erinnern uns: Schiri Schlager hat uns vor nicht allzu langer Zeit einen glasklaren Elfmeter in Leipzig verweigert, damals gewannen wir nach der unfassbaren Becker-Michel-Behrens Kombination aber trotzdem noch. Diesmal leider nicht. Unsere Jungs geben sich zwar alle Mühe, Urs Fischer wechselt offensiv - aber Leipzig spielt das Spiel engagiert und routiniert zu Ende, wir haben nicht eine ernsthafte Chance auf den Ausgleich, auch, weil uns letztlich die Präzision im Passspiel fehlt und der Gegner kaum einen Fehler macht und konsequent die Räume eng hält. Kurz vor Schluss kann dann noch der eingewechselte Sesko einen Konter zum zweiten und eine technisch perfekte Kombination zum dritten Tor abschließen. Unterm Strich ist der Sieg des Konstrukts schon verdient, wenn auch ein Tor zu hoch, die waren sehr gut eingestellt, sehr konzentriert und engagiert und dann kommt schon die große individuelle Klasse zum Tragen, die unbestritten da ist, für über 150 Millionen kann man schon ganz prima einkaufen. Kleiner Trost: Eigentlich verlieren wir nur einen Punkt, denn von einem Sieg sind wir letztlich zu weit entfernt, da läuft an diesem Tag zu wenig zusammen plus etwas Pech in den entscheidenden Situationen. Und unsere schöne Serie ist leider auch futsch. Müssen wir eben gleich eine neue Serie starten, hilft ja nichts und dass wir das können, haben wir ja schon mehrfach bewiesen. Also, um Urs Fischer zu zitieren: aufstehen, Mund abputzen und die kommende Länderspielpause nutzen! Kleine Notiz am Rande: unser italienischer Neuzugang Leonardo Bonucci bleibt neunzig Minuten auf der Bank, sicher auch dem Spielverlauf geschuldet. Interessant aber zu sehen, wie dieser Weltstar die ganze Zeit mitgeht, ja mitfiebert mit nunmehr seinen Unionern - der ist schon nach wenigen Tagen infiziert, der freut sich unübersehbar auf das Abenteuer ohne Wenn und Aber - auch, wenn's diesmal kein Happy End gibt, nun, shit happens. Aber ein bedingungslos feierndes Stadion nach so einem Spiel, das dürfte auch für jemanden wie Bonucci, der schon eine ganze Menge gesehen hat, ziemlich neu sein.

2. September: 1. FC Union – läuft!

Union-Manager Oliver Ruhnet (51) hat auch in diesem Transfer-Sommer wieder ganze Arbeit geleistet. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Was für ein Transfersommer, der mit der Unterschrift von Leonardo Bonucci seinen Abschluss gefunden hat - und auch die musste bis zum vorletzten Zeitpunkt fraglich sein, denken wir nur an Isco - und auch in der Bundesliga scheiterten diesmal im letzten Moment fette Deals wie etwa Palhinha, der für 65 Millionen von Fulham zu den Bayern wechseln sollte und nun steht der Meister da ohne Holding Six (die wir im Übrigen gleich zweimal haben mit Khedira und Kral, ätsch)… Außer dem italienischen Altmeister, der es erstaunlicherweise noch einmal bei uns wissen will, man darf ja nicht vergessen, dass es Italiener eher selten aus der geliebten Heimat wegzieht - die großen italienischen Namen in der Bundesliga kann man an anderthalb Händen abzählen, kamen schon nahezu unglaubliche Namen, angefangen von Tousart über Aaronson bis hin zu Gosens und Volland und eben der italienischen Ikone Bonucci. Wer hätte das auch nur annähernd für möglich gehalten außer unsere unerschrockenen Verantwortlichen? Ob der 36-jährige Bonucci uns letztlich weiterhelfen kann, wird man sehen (der 36-jährige Trimmel tut's ja auch). Auf jeden Fall wird er seine erste (und wahrscheinlich letzte) Auslandsstation mit allem Ehrgeiz angehen wollen, nicht zuletzt wegen der EM im nächsten Jahr. Und es wird nur wenig Bundesligaspieler geben, die im in puncto Erfahrung überhaupt die Schuhe schnüren dürften und er wird es sowieso allen nochmal beweisen wollen, na bitte gern! Jetzt kommt aber das, zumindest aus meiner Sicht, wirklich Erstaunliche: Nicht ein Stammspieler hat uns verlassen. Weder Doekhi (in Rom bzw. Neapel gehandelt) oder Rönnow (von Lazio Rom umworben) noch Khedira oder Knoche, ja, nicht einmal Becker, der mindestens Angebote von West Ham und Burnley hatte und erklärtermaßen auf den großen Vertrag hoffte, eigentlich kaum zu glauben nach der erfolgreichsten Saison Beckers. Speziell bei ihm und auch bei Rönnow ist das zwar sportlich erfreulich, aber finanziell gefährlich, denn die Verträge laufen 2024 aus. Und nicht umsonst müsste unser Transferminus irgendwo zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Millionen liegen. Sicher, der Erfolg der letzten Zeit wird dafür sorgen, dass wir uns das leisten können, aber trotzdem - allzuoft geht das nicht. Also: Verlängern wäre schon gut. Andererseits haben wir jetzt fraglos den stärksten Kader aller Zeiten und zwar mit Abstand, auf allen Positionen doppelt besetzt, kaum ein Spieler dürfte nicht den Anspruch haben, kein Stammspieler zu sein, nachdem wir zudem jeden Spieler verkaufen oder verleihen konnten, der uns nicht mehr entscheidend helfen kann - da wurde ganze Arbeit geleistet vom Duo Ruhnert/Parensen und natürlich auch von allen anderen, die da direkt oder indirekt beteiligt sind, in beide Richtungen, mit einer geradezu beispiellosen Kreativität und Cleverness, mir tun schon die Hände weh vom Dauerbeifall und die Mundwinkel vom ständigen Grinsen… Dazu passt auch die Auslosung in der Champions League - okay, Sporting Braga kennen wir zwar schon, insofern ist das weniger originell, aber dieses Los eröffnet uns zumindest die Chance auf Platz drei, denn die anderen beiden sind absolute Schwergewichte des Weltfussballs: der SSC Neapel und Real Madrid. Also, alles da: Schöne Reisen in den Süden, sehr große Namen und trotzdem eine Möglichkeit, europäisch zumindest zu überwintern. Und wer weiß? Mittlerweile ist uns einfach alles zuzutrauen, im positiven Sinne. Und das ist, gerade für viele Unioner, die schon so einige Jahrzehnte dabei sind, ein ziemlich geiles Gefühl, das schon noch eine ganze Weile anhalten könnte.

31. August: + Eilmeldung + Weltstar Bonucci kommt zu Union!

eonardo Bonucci (36) wechselt wohl zu Union. © Alberto Saiz/AP/dpa Icke: Es ist vollbracht. Sämtliche Sozial Media-Kanäle laufen heiß. Alle mit der gleichen Meldung. Weltstar Bonucci verstärkt Union. Er hat seine Zusage gegeben. Natürlich folgt jetzt noch der Medizin-Check und die Unterschrift, aber das sind (hoffentlich) nur noch Formalitäten. Herzlich Willkommen! Ein verrückter Fußballer mehr bei Union. Das Mentalitätsmonster wird uns extrem helfen, vor allem die Champions-Spiele sicher zu gestalten. Die Legende von Juventus Turin. Über 500 Punktspiele und 122 Länderspiele kommen an die Alte Försterei. Und verlieren kann der "Typ" überhaupt nicht, gut so! Wir freuen uns schon auf unsere Traum-Abwehr mit Bonucci-Knoche-Doekhi, dahinter Rönnow und davor Khedira. Das wird schwer für jeden Gegner, egal wie der heißt! Wow, was für einen Kader hat Union in dieser Saison! Der beste Kader, den es je gab, soviel kann man jetzt schon sagen. Hoffentlich bestellt Union genügend Trikots. Ich vermute mal, die sind in wenigen Tagen ausverkauft. L`Unione aspetta Bonucci! Eisern.

31. August: Das knallt: sensationelle Tage für Union!

Ob die Union-Fans auch nach der Champions-League-Auslosung und gegen RB Leipzig wieder etwas zu feiern haben werden? © Thomas Frey/dpa Unionfux: So, noch knapp zwei Tage offenes Transferfenster, dazu die Auslosung der Champions-League-Gegner und am Sonntag kommt einer, wenn nicht der Erzfeind schlechthin in die Alte Försterei und beschließt den 3. Bundesliga-Spieltag - das werden rasante vier Tage! Aber der Reihe nach: Am Montag wechselte schon Milos Pantovic, wie zuvor Kevin Möhwald, nach Eupen in die Jupiler Pro League. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht Dominique Heintz noch zum 1. FC Köln und Jordan wird nach Mönchengladbach verliehen, inklusive einer Kaufoption über fünf Millionen Euro. Bei allen dreien und uns hat es irgendwie nicht so gepasst, insofern ist es wohl das Beste, wenn sich die Wege trennen - das Frustpotential wäre bei einem rund dreißig Mann starken Kader auch zu hoch. Vielleicht verlässt uns auch noch Tim Skarke Richtung Darmstadt und möglicherweise werden Kaufmann und/oder Hollerbach noch verliehen. Sheraldo Beckers Abgang ist nach seiner Oberschenkelverletzung ungewisser denn je. Ganz ehrlich: Ich war überzeugt, dass sich mehrere Vereine, ob nun aus der Premier League oder anderswo, um den schnellen Angreifer reißen würden, aber so scheint es nicht zu sein. Nicht nur ich bin wohl gespannt, wie es da weitergeht... Hingegen ist neben Bonucci kein weiterer Name auf der möglichen Zugangsseite aufgetaucht und der macht irgendwie nicht den Eindruck, sein Heimatland wirklich verlassen zu wollen, auch wenn natürlich jederzeit fast alles möglich ist, das haben wir in den letzten Jahren in der Bundesliga oft genug erlebt, zuletzt bei Robin Gosens, der, nebenbei bemerkt, lediglich eine Sockelablöse von elf Millionen Euro gekostet haben soll plus zwei Millionen Boni beim abermaligen Erreichen des internationalen Geschäfts. Einen Innenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall noch, erst recht nach Doekhis Jochbeinbruch und dem bevorstehenden Abgang von Heintz, das könnte sonst noch ziemlich eng werden, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Sollte mich aber wundern, wenn Oliver Ruhnert da nicht noch was vorbereitet hätte. Auch da bleibt es wohl bis zum allerletzten Moment spannend. Am Donnerstag ist es nun soweit: Die Auslosung der Champions-League-Gruppen steht an. Was soll man sich nun wünschen? Drei Knaller oder eher 'ne machbare Gruppe? Ich bin da ganz pragmatisch und plädiere für das Machbare, damit wir mindestens auf Platz drei europäisch überwintern könnten. Natürlich hätte auch eine Gruppe mit drei großen Namen einen unbestrittenen Reiz - ohnehin kann man sich ja wünschen, was und wen man will, es kommt ja doch, wie's kommt. Aber das Abenteuer, noch vor kürzester Zeit undenkbar, kriegt endlich Kontur und wird konkret. Und das Konstrukt kommt am Sonntag nach Köpenick, die vor der Saison zwar ein paar große Namen verloren mit Nkunku, Gvardiol, Szoboszlai und Laimer, dafür haben sie aber auch wieder groß eingekauft, Ausgaben von über 150 Millionen stehen Einnahmen von sage und schreibe gut 240 Millionen gegenüber - da sind wir, trotz der imposantesten Transferperiode ever, immer noch Waisenknaben dagegen. Nicht aber auf dem Platz, nicht umsonst hat der Kontrahent die letzten fünf Bundesligaspiele gegen uns verloren, sämtlich mit 2:1. Eine schöne Tradition, die sich unbedingt so fortsetzen sollte, auch wenn das natürlich ein hartes Stück Arbeit werden könnte, nicht zuletzt angesichts unserer Ausfälle - aber ich bin da trotzdem ganz optimistisch, die Alte Försterei und die Jungs können allein wegen der Rivalität bestimmt 120 Prozent mobilisieren, das wird ein Fest! Überraschenderweise kommt bei den Leipzigern noch ein Neuzugang dazu: Christopher Lenz hat gerade einen Jahresvertrag plus Option bei Brauses unterschrieben, was natürlich bei der Union-Fangemeinde für Unmut gesorgt hat, ein Unioner macht so etwas nicht, aber der Profifussballer an sich sieht das natürlich anders. Trotzdem kann man in diesem Fall einfach nicht alles Gute wünschen … Die zweite Wochenhälfte hat es also in sich, vor uns liegen vier Tage voller Spannung - möge der Fussballgott auf unserer Seite sein! Und noch eins am Rande, nichtsdestotrotz aufgrund des Statements und auch des Alleinstellungsmerkmals mehr als bemerkenswert: Wir sind der einzige Verein der ersten beiden Ligen, der beim E-Gaming der Virtuellen Bundesliga nicht mitmacht und dafür sogar eine Geldstrafe in Kauf nimmt. Unser Präsident dazu: "E-Gaming-Produkte und insbesondere Sportsimulationsspiele begeistern viele Menschen und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Als gemeinnütziger Sportverein betrachten wir es jedoch als unsere Aufgabe, den eigentlichen Sport zu fördern, nicht dessen digitale Simulation." Dem ist nichts hinzuzufügen außer: Ganz genau, Mr. President!

28. August: Yes we can!

Darmstadt zahlte "Lehrgeld" gegen Union. © Thomas Frey/dpa Icke: Et läuft ja bei Union wie'n Länderspiel. Obwohl dieser Vergleich wohl aktuell eher historisch zu sein scheint. Aber mal im Ernst. Haben wir schon einmal nachgedacht, was dieses Jahr mit und bei Union wirklich möglich ist? Da muss man wohl als erstes ein Auge auf die Konkurrenz werfen. Was passiert, wenn Union einfach so weiter macht? Kann Union Deutscher Meister werden? Wer kommt dafür überhaupt infrage? Bayern natürlich. Mit Kane erst recht. Aber sind sie wirklich so viel besser geworden? Vorn scheinen sie sich jetzt im Verwerten ihrer Tor-Chancen verbessert zu haben. Kim ist eine wesentliche Verstärkung hinten. Die beiden haben Bayern stärker gemacht. Neuer wird aber noch etliche Zeit fehlen. Und einen echten Sechser haben sie immer noch nicht. Bayern kann Meister werden, ein Selbstläufer ist das aber nicht.

Bayer Leverkusen hat für mich den größten Qualitätsschub bekommen. Schon zur 2. Halbserie der letzten Saison war die Handschrift des Spaniers Xabi Alonso deutlich erkennbar. Er hat dem Team wieder eine Struktur gegeben. Dazu kamen kluge Zugänge wie Boniface (18 Mio. Marktwert), Hofmann (13 ), Tella (18), Xhaka (20), Stanisic (12) und Grimaldo (25). Das ist schon eine Ansage. Dem gegenüber steht mit Diaby nur ein relevanter Abgang. Mit dem Trainer und dem - vor allem in der Breite starken - Kader spielt, Bayer diese Saison ganz vorn mit. Ob es reicht, weiß keiner genau.

Borussia Dortmund wird es auch dieses Jahr wieder versuchen. Sabitzer, F.Nmecha und Bensebaini sollen Guerreiro und Bellingheim ersetzen. Bzw. den BVB besser machen. An den Zugängen sollte es eher nicht liegen, dass der BVB ein Stück weit stärker wird. Eher am - jetzt - klaren System (4-3-3) und der klaren Fokussierung auf Can als echten Sechser mit Abräumer-Qualitäten. Das könnte etwas werden. Zumal die Dortmunder im Sturm auch noch nachlegen wollen.

Und die Brausepanscher? Haben zwar mit Gvardiol, Nkunku, Szoboszlai und Laimer 4 Top-Leute verloren, aber auch wie wild eingekauft. Simons (40 Mio. Marktwert), Openda (38,5), Lukeba (30), Sesko (24), Baumgartner (24), Seiwald (20) und Carvalho (16) sollten das in der Breite sogar noch besser machen. Also wenn alles schlecht läuft, könnten die auch ...

Wolfsburg scheint sich auch verbessert zu haben, den Titel traut man ihnen aber nicht zu. Auch Freiburg und Frankfurt können gute Phasen haben, sind aber ebenfalls kein Titel-Kandidat.



Und Union? Macht genau da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Sie haben einen anhaltenden Lauf. Und sind wohl noch stärker geworden. Vor allem der Sturm und das offensive Mittelfeld wurden enorm verstärkt. Selbst wenn Becker noch gehen sollte, merkt Union das kaum. Warum? Behrens ist mit 4 Toren in 2 Spielen in die Saison gestartet. Wahrscheinlich wird er sogar im September sein erstes Länderspiel für Deutschland absolvieren. Alles andere könnte Flick kaum erklären. Neben Behrens habe die Unioner aber auch noch Neuzugang Fofana, der schon sehr positiv auf sich aufmerksam machte. Dazu noch Ex-Nationalspieler Volland, der in der Spitze, aber auch im offensiven Mittelfeld spielen kann. Aaronson, der mit 25 Mio. Marktwert - wertvollste Unioner findet sein Platz hinter den Spitzen. Und was Juranovic und Gosens leisten können, haben sie gerade eindrucksvoll in Darmstadt bewiesen. Gosens glänzte als Torschütze und Juranovic als Vorbereiter. Rönnow im Tor gehört zu den allerbesten Keepern in Deutschland, entschärfte auch in Darmstadt ein, zwei unglaubliche Bälle, nachdem er am ersten Spieltag 2 Elfer hielt. Eine Bank! Genauso wie die Abwehr. Knoche und Doekhi ragen dabei noch einmal heraus. Beide werden wohl ihre Debüts in ihren Ländermannschaften in Kürze bekommen. Und dann ist Union ja auch noch an Bonucci dran. Sollte der dann auch noch nach Berlin kommen, wer soll denn da noch eine Lücke finden? Wenn Khedira, den auch viele für Deutschland spielen sehen wollen, einmal ausfällt, wie gerade aktuell, kein Problem, dann übernimmt der tschechische Nationalspieler Kral das Zepter auf der 6 und glänzt dabei.

Fazit: Yes we can, es kann passieren. Die große Stärke Unions scheint in dieser Saison die große Ausgeglichenheit im Kader. Selbst die Nummer 17 oder 19 kommen rein und spielen stark. Schaut man sich nur die 2.Reihe auf den Außenbahnen an (Kapitän Trimmel und der unermüdliche Roussillon) - dann sieht man dort, welch' unglaubliche Qualität Union in der Breite hat. Das, gepaart mit Taktikfuchs Fischer, den unglaublichen Fans und dem Zusammenhalt bei Union, alles kann passieren! Eisern!