Union Berlin darf im Spitzenspiel der Pokal-Verlierer nicht wieder die erste Hälfte verpennen!

Berlin - Wenn Union Berlin am 27. Spieltag zum Spitzenspiel in Dortmund antritt, heißt es für die Eisernen von Beginn an wach zu sein, denn auch die Schwarz-Gelben streben nach dem Pokal-Aus Wiedergutmachung an.

Union-Coach Urs Fischer (57) ist frustriert, dass seine Mannschaft zuletzt stets die erste Halbzeit verschlafen hat. © Daniel ROLAND / AFP

Mit einem Sieg gegen den BVB könnten die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am direkten Tabellennachbarn vorbeiziehen und erneut zum Bayern-Jäger Nummer eins werden. Dabei ist es jedoch essenziell, dass die Fischer-Truppe nicht erneut die Anfangsphase oder gar die komplette erste Halbzeit verpennt.

Dieser vormals ungewohnte Schlendrian hat sich in den vergangenen Spielen bei den Köpenickern eingeschlichen. Konnte man in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart nach desolater erster Hälfte am Ende jeweils noch gewinnen, so wurde die Schläfrigkeit am Dienstag im DFB-Pokal bitter bestraft.

Im erneuten Aufeinandertreffen mit den Frankfurtern lag der Hauptstadtklub nämlich bereits nach zwölf Minuten mit 0:2 zurück und rettete sich mit viel Glück mit diesem Ergebnis in die Pause, denn die SGE hätte nach 45 Minuten auch gut und gern schon 4:0 führen können.

Am Ende schied Union nach dem Viertelfinale aus dem Pokal aus und hinterließ einen frustrierten und auch einigermaßen ratlosen Trainer Urs Fischer (57).