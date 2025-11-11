Union Berlin droht Winter-Abgang: Dieser Top-Torjäger ist heiß begehrt

Berlin - Das war abzusehen: Danilho Doekhi (27) hat sich bei Union Berlin spätestens mit seinem Doppelpack gegen den bislang unbesiegten FC Bayern regelrecht ins Rampenlicht katapultiert.

Danilho Doekhi (27, 2.v.l.) und Ilyas Ansah (21, 4.v.l.) sind derzeit mit jeweils vier Treffern die Top-Torjäger der Eisernen. © Andreas Gora/dpa

Aber nicht nur die beiden Buden gegen den Rekordmeister machen den Niederländer heißbegehrt: Bereits beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach schwang er sich mit zwei Treffern zum Matchwinner auf.

Mit seinen vier Treffern ist er gemeinsam mit Stürmer Ilyas Ansah (21) derzeit der Top-Torjäger der Eisernen. Diese Torgefährlichkeit, gepaart mit seinen defensiven Stärken, machen den Innenverteidiger zu einem gefragten Spieler.

Nun, das ist bei dem 27-Jährigen per se nichts Neues, denn Wechselgerüchte rankten sich quasi jeden Sommer um den Abwehrmann, aber jetzt scheint die Sache final so richtig heiß zu werden.

Denn nach Informationen von Sky will Doekhi die Alte Försterei offenbar endgültig verlassen und seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.