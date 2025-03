Union Berlin erhebt Einspruch, will aber "Klassenerhalt auf dem Rasen schaffen"

Berlin - Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits um den Feuerzeugwurf setzt Präsident Dirk Zingler (60) auf den sportlichen Verbleib von Union Berlin in der Bundesliga .

Union Berlin muss im Kampf um den Klassenerhalt eng zusammenstehen und Stärke beweisen. © Fabian Strauch/dpa

"Am Ende müssen wir versuchen, auf dem Rasen den Klassenerhalt zu schaffen und nicht in dem Streit um den Punkt. Da geht es bei uns um grundsätzliche Überlegungen", sagte der 60-Jährige in einem vereinseigenen TV-Interview.

"Wir glauben, dass das Sportgericht und das Bundesgericht ein falsches Urteil getroffen haben", meinte Zingler weiter.

"Und deshalb gehen wir vor das Schiedsgericht und wollen vom Schiedsgericht überprüfen lassen, ob eben die Urteile des Sportgerichtes korrekt sind."

Am Freitagabend hatte das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes das 1:1 ausgegangene Spiel der Berliner gegen den VfL Bochum wegen des Feuerzeugwurfs auf VfL-Torhüter Patrick Drewes (32) mit 0:2 gewertet - und damit das Urteil des DFB-Sportgerichts bestätigt.