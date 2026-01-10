Union Berlin gegen Mainz: Urs Fischer zurück in Köpenick

Auf den 1. FC Union Berlin wartet an diesem Samstag ein besonders emotionales Duell in der Fußball-Bundesliga.

Von Jordan Raza

Berlin - Auf den 1. FC Union Berlin wartet an diesem Samstag ein besonders emotionales Duell in der Fußball-Bundesliga.

Den Fans vom 1. FC Union steht am Samstag eine emotionale Begegnung in der Alten Försterei bevor.
Den Fans vom 1. FC Union steht am Samstag eine emotionale Begegnung in der Alten Försterei bevor.

Beim Heimspiel (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Urs Fischer (59).

Der Schweizer hatte in seinen rund fünfeinhalb Jahren bei den Köpenickern die erfolgreichste Ära der Vereinshistorie geprägt und wurde zum Herzenstrainer von Klub und Fans.

Seit Dezember steht der 59-Jährige an der Seitenlinie der 05er - und ist noch ungeschlagen. Allerdings wartet Mainz seit elf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg.

Union Berlin trainiert wieder: Dann steigt der einzige Test
1. FC Union Berlin Union Berlin trainiert wieder: Dann steigt der einzige Test

Die Berliner hatten mit Siegen gegen Leipzig und Köln ihre Position im Liga-Mittelfeld hingegen gefestigt und sind Achter.

Urs Fischer (59, l.), Ex-Trainer von Union Berlin, trifft am Samstag auf seinen alten Klub und dessen Coach Steffen Baumgart (54).
Urs Fischer (59, l.), Ex-Trainer von Union Berlin, trifft am Samstag auf seinen alten Klub und dessen Coach Steffen Baumgart (54).  © Kay Nietfeld/dpa

Um Fischers Rückkehr ins Stadion An der Alten Försterei nicht zu gefährden, hatten in den Tagen vor dem Spiel Fans und Vereinsmitarbeiter mit angepackt, um das Gelände von Eis und Schneemassen zu befreien. Nach derzeitigem Stand findet das Spiel trotz des befürchteten extremen Wintereinbruchs in Berlin statt.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Union Berlin: