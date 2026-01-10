Union Berlin gegen Mainz: Urs Fischer zurück in Köpenick

Berlin - Auf den 1. FC Union Berlin wartet an diesem Samstag ein besonders emotionales Duell in der Fußball-Bundesliga .

Den Fans vom 1. FC Union steht am Samstag eine emotionale Begegnung in der Alten Försterei bevor.

Beim Heimspiel (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Urs Fischer (59).

Der Schweizer hatte in seinen rund fünfeinhalb Jahren bei den Köpenickern die erfolgreichste Ära der Vereinshistorie geprägt und wurde zum Herzenstrainer von Klub und Fans.

Seit Dezember steht der 59-Jährige an der Seitenlinie der 05er - und ist noch ungeschlagen. Allerdings wartet Mainz seit elf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg.

Die Berliner hatten mit Siegen gegen Leipzig und Köln ihre Position im Liga-Mittelfeld hingegen gefestigt und sind Achter.