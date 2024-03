Union Berlin im Duell der sieglosen: "Gute Chance für uns, Punkte zu holen"

Berlin - Union Berlin trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der wie immer ausverkauften Alten Försterei auf Werder Bremen - beide Mannschaften warten seit drei Spielen auf einen Sieg.

Danilho Doekhi (25) will gegen Werder Bremen endlich wieder jubeln. © Andreas Gora/dpa

Mit einem Dreier könnten die Eisernen wichtige Zähler für den vorzeitigen Klassenerhalt sammeln und den Abstand auf die Bremer auf zwei Zähler verkürzen.

"Es ist eine gute Chance für uns, Punkte zu holen und die brauchen wir auch noch", forderte Danilho Doekhi (25) bei einer Medienrunde am Mittwoch.

Mit einem Sieg gegen Werder könnten die Köpenicker vielleicht sogar doch noch einmal verstohlen in Richtung internationales Geschäft schielen, das in dieser besonderen Spielzeit aufgrund der Aufstockung in der Champions League womöglich noch mit Platz acht erreichbar wäre.

Allerdings liegt das Augenmerk wohl eher darauf, wichtige und vielleicht vorentscheidende Punkte im Abstiegskampf zu sammeln, bevor im April noch Bayer Leverkusen und Bayern München im Stadion An der Alten Försterei gastieren.