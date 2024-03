Union Berlin weiter mit Ladehemmung: "Manchmal ist weniger mehr!"

In der Tat hätte der Hauptstadtklub, wie schon bei der 0:2-Heimpleite gegen Borussia Dortmund in Führung gehen können, doch Neuzugang Yorbe Vertessen (23) traf nach drei Minuten frei stehend die Kiste nicht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen die Berliner dann auch noch eine gute Ausgleichschance liegen.

Effizienz war das große Stichwort im Vorfeld der Partie und war am Freitagabend auch nach Schlusspfiff in der MHP Arena Gesprächsthema Nummer eins bei den Köpenickern.

Robin Gosens (29) fischt nach dem 0:2 den Ball aus dem eigenen Netz. © Tom Weller/dpa

Und so kam es, wie es kommen musste: Die individuelle Qualität der Schwaben setzte sich in Person von Serhou Guirassy (27) und Chris Führich (26) durch, die den insgesamt natürlich verdienten 2:0-Sieg für den VfB herausschossen.

"Wenn Du vorne nicht effizient genug bist, ist es schwierig, gegen eine Top-Mannschaft Punkte mitzunehmen", bemängelte Kapitän Rani Khedira (30) nach Abpfiff.

Und auch Robin Gosens (29) war ein "bisschen traurig, dass wir unsere guten Gelegenheiten nicht nutzen konnten". Der Sieg für Stuttgart gehe in Ordnung "obwohl wie schon gegen Dortmund mehr möglich gewesen wäre", konstatierte der Nationalspieler.

Jetzt gilt es für die Bjelica-Truppe am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Heimspiel gegen Werder Bremen zu gewinnen, damit man mit einem einigermaßen guten Gefühl in die Länderspielpause gehen kann. "Wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, dass wir safe sind", merkte Gosens nach dem nunmehr dritten Spiel ohne Sieg in Folge an.