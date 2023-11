Union Berlin kämpft um Europa: Letzte Ausfahrt Braga!

Im Hinspiel gegen Sporting Braga mussten Kevin Volland (31, 2.v.l.), Aissa Laidouni (26, 2.v.r.) und Co im Olympiastadion eine bittere 2:3-Niederlage in der Nachspielzeit schlucken. © Andreas Gora/dpa

Wollen die Eisernen in Europa überwintern, ist am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) ein Sieg gegen Sporting Braga eigentlich Pflicht, denn es ist wohl kaum zu erwarten, dass die Köpenicker ausgerechnet im abschließenden Heimspiel gegen Rekordsieger Real Madrid dann den ersten Königsklassen-Dreier einfahren.

Ein Weiterkommen in Europas Fußballoberhaus ist seit dem Remis in Neapel sowieso schon vom Tisch. Aktuell rangieren die Unioner auf dem letzten Platz in Gruppe C. Im direkten Duell könnten die Berliner mit einem Sieg an den drittplatzierten Portugiesen vorbeiziehen und das eigene Punktekonto auf vier Zähler erhöhen.

Dann muss der Hauptstadtklub aber immer noch auf Schützenhilfe von Napoli hoffen oder selbst einen Punkt gegen die Königlichen holen. Sollte Braga final bei SSC gewinnen, dann sähe es sowieso ziemlich düster aus.

Angst vor dieser großen Aufgabe hat Bjelica nicht. "Ich habe damit überhaupt kein Problem, ich habe solche Spiele in meiner Karriere schon gehabt, schwere Spiele, Champions-League-Spiele", betonte er in seiner Antrittspressekonferenz.