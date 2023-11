Union Berlin kann es noch: Ist das die Trendwende?

Berlin - Kitschiger hätte das Drehbuch kaum sein können. Zwölf Spiele lang gab es für Union Berlin nur auf die Mütze. Zwölf Spiele lang hängende Köpfe. Am Mittwochabend aber haben die Köpenicker die Niederlagen-Serie beim italienischen Meister Neapel (1:1) endlich stoppen können - dank David Datro Fofana (20).

Unions David Datro Fofana (20) erlöste die Eisernen. © Gregorio Borgia/AP/dpa

In der 52. Minute flitzte die Chelsea-Leihgabe los, nahm den mitgelaufen Sheraldo Becker (28) mit. Der scheiterte zunächst noch am Keeper, doch Fofana stand goldrichtig und staubte ab!

Bei ihm passt tatsächlich das im Fußball gerne verwendete Vokabular "ausgerechnet"! Der 20-Jährige brachte sich mit seinem verweigerten Handschlag selbst ins Abseits, wurde daraufhin für eine Woche suspendiert. Ein Eklat, der zum Symbolbild dafür wurde, wie sehr bei Union die Nerven blank liegen.

Nun aber könnte er für die Trendwende gesorgt haben. Union zeigte über lange Strecken das, was sie in den Jahren zuvor so stark gemacht hat. Schwer zu bespielen und gerade im Umschaltspiel brandgefährlich.

Viel mehr als der Ausgleichstreffer und das Ausbleiben des erneuten Last-Minute-K.o wiegt aber die Erkenntnis: Union kann es noch. Endlich haben sie sich für ihre starke Leistung auch belohnt: "Es fühlt sich sehr gut an. Wir haben uns heute viel vorgenommen. Das ist natürlich ein schwieriges Spiel in diesem Hexenkessel", sagte ein erleichterter Kapitän Christopher Trimmel (36) am DAZN-Mikrofon. "Wir haben es angenommen und über 90 Minuten lang gekämpft."