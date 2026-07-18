Union Berlin wird Transfer-Flop los, aber wartet weiter auf Sieg - Kemlein geht voran

Berlin/Winterthur - Union Berlin hat sich mit sofortiger Wirkung von Transfer-Flop Chris Bedia (30) getrennt. Derweil konnte der Hauptstadtklub auch im dritten Spiel in Folge keinen Sieg landen.

Chris Bedia (30, l.) konnte im Training und in den bisherigen Testspielen seinen neuen Coach offenbar nicht von sich überzeugen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Den Ivorer zieht es in die Wüste zu al-Nasr, wie die Berliner am Freitag mitteilten. Der Name dürfte dem geneigten Fußballfan auf Anhieb bekannt vorkommen. Wird Bedia jetzt etwa Sturmkollege des großen Cristiano Ronaldo (41)?

Nein, denn der spielt (noch) beim scheinbar gleichnamigen al-Nassr FC in der Saudi Pro League, während der 30-Jährige beim al-Nasr SC in Dubai angeheuert hat, der in der Pro League der Vereinigten Arabischen Emirate kickt.

Diesmal ist der Wechsel des Stürmers dauerhaft, nachdem er zuvor erst an Hull City und danach eineinhalb Jahre an den BSC Young Boys verliehen gewesen ist.

"Ich bin dankbar für die Zeit bei Union, denn auch wenn sie sehr kurz war, habe ich immer viel Unterstützung gespürt", sagte der Angreifer zum Abschied. Er freue sich nach den Leihen jetzt auf eine feste Aufgabe, um wieder kontinuierlich Verantwortung übernehmen zu können.

"Chris hat sich in einer für ihn nicht einfachen Situation stets professionell verhalten. Nun hat er wieder die Möglichkeit, dauerhaft Teil einer Mannschaft zu sein und regelmäßig zu spielen", kommentierte Union-Manager Horst Heldt (56) den Abgang des Mittelstürmers und wünschte ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und Stabilität.