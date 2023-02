Klassenerhalt eingetütet: Union Berlin ruft dieses neue Saisonziel aus

Jetzt, da die Zielstellung schwarz auf weiß und in nackten Zahlen unumstößlich erreicht ist, kann man in Köpenick nach Höherem streben.

Dennoch sprach vor dem Knacken der magischen 40-Punkte-Marke keiner der Verantwortlichen in der Wuhlheide von etwas anderem, als dem Klassenerhalt - Understatement pur an der Alten Försterei, was absolut ins Bild des Arbeiterklubs passt.

Coach Urs Fischer (56) gibt die Richtung vor: Union Berlin will oben dranbleiben und sich erneut für das europäische Geschäft qualifizieren. © Marius Becker/dpa

Das "Ergebnis, dass wir versuchen, uns zum dritten Mal fürs europäische Geschäft zu qualifizieren", gab Coach Urs Fischer (56) am Samstag nach besagter Sitzung bekannt.

Auch dieses Ziel sollte eigentlich bereits erreicht sein, von einem heftigen Leistungs-Einbruch mal abgesehen, denn der Hauptstadtklub hat aktuell zwölf Zähler Vorsprung auf den siebenten Tabellenplatz, der aller Voraussicht nach zum Erreichen der UEFA-Europa-Conference-League-Qualifikation ausreichen dürfte.

Der eine oder andere Spieler träumt wohl insgeheim bereits von mehr. So rief Mittelfeld-Ass Rani Khedira (29) nach dem 2:1-Sieg bei Werder Bremen mit einem gewissen Augenzwinkern sogar schon das "Battle mit den Bayern aus".

Aber was heißt hier eigentlich Augenzwinkern, denn der FCU rangiert weiterhin auf Platz zwei mit nur einem Pünktchen Rückstand auf den FC Bayern und auch das Erreichen der Champions League ist bei aktuell sechs Punkten Vorsprung absolut im Rahmen des Möglichen.

Zudem könnten sich die Unioner natürlich auch noch über den DFB-Pokal für Europa qualifizieren und das Achtelfinale in der Europa League ist nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam ebenfalls zum Greifen nah. Alle Wege führen nach Europa, könnte man somit behaupten.

Als Erstes gilt es aber, die Siegesserie im deutschen Fußballoberhaus fortzusetzen, wenn am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) das Tabellenschlusslicht Schalke 04 in der Alten Försterei gastiert, bevor am kommenden Donnerstag an gleicher Stelle die Runde der letzten Sechzehn in der Europa League gebucht werden kann.