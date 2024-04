Union Berlin mit hartem Auftakt zum Restprogramm: Bayern München zu Gast

Gegen den FC Bayern müssen sich die Eisernen von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen zeigen. © Sven Hoppe/dpa

In den 14 Partien, in denen Bjelica an der Seitenlinie stand, erzielten seine Kicker durchschnittlich 0,79 Tore. Damit ist seine Quote sogar noch schlechter als die seines Vorgängers Urs Fischer (58), der es bis zu seinem Abgang im vergangenen November auf durchschnittlich genau einen Treffer pro Begegnung in dieser Spielzeit brachte.

Allerdings gelang es dem 52-Jährigen, die Abwehr zu stabilisieren, sodass er einen deutlich höheren Punkteschnitt als der Schweizer in dieser Saison vorweisen kann.

Auf eine stabile Abwehr wird es auch am Samstag gegen den Rekordmeister ankommen, der als klarer Favorit in das Duell geht. Möglicherweise können die Hausherren auf einen gewissen Kräfteverschleiß hoffen, nachdem die Bayern am Mittwoch in der Champions League ranmussten und mit einem 1:0-Sieg über Arsenal ins Halbfinale eingezogen sind.

Wirklich richtig wichtig wird es für den FCU dann nach dem Kick gegen die Münchener, wenn es nacheinander gegen die direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum und Köln geht. In diesen drei Duellen sollte der Klassenerhalt final gesichert werden, bevor abschließend der SC Freiburg zu Gast sein wird.