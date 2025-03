Union Berlin: Mitten im Abstiegskampf warten Hammer-Wochen

Berlin - Harte Wochen für Union Berlin : Der historischen Klatsche in Dortmund ist am Sonntag der nächste Dämpfer bei der 0:1-Heimpleite gegen Holstein Kiel gefolgt - erneut mit geschichtsträchtigem Anstrich.

Auf Steffen Baumgart (53) warten ungemütliche Wochen bei Union Berlin. © Andreas Gora/dpa

Denn für die Störche war es der erste Auswärtssieg in der Bundesliga und den landeten sie ausgerechnet in der einst als Festung geltenden Alten Försterei. Kein Wunder also, dass der Dreier in der Kabine mit dröhnender Musik und lautstarkem Jubel gefeiert wurde, während bei den Eisernen Tristesse herrschte.

"Das Ergebnis ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben", erklärte Steffen Baumgart (53) bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. Besonders in der ersten Hälfte zeigten sich die Hausherren schwach - keine Spur einer Reaktion nach der 0:6-Packung gegen Borussia Dortmund und das trotz Dreierkette und Startelfdebüt von Winterneuzugang Marin Ljubicic (23).

Erst nach der Pause ist die Baumgart-Truppe aufgewacht und hat mehr Druck entfacht. Viele klare Torchancen konnten jedoch nicht herausgespielt werden.

"Über 90 Minuten fehlte am Ende die absolute Durchschlagskraft", musste auch der Union-Coach eingestehen. Die generelle Offensivqualität wollte er aber nicht infrage stellen.