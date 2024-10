Union Berlin nach Pokal-Blamage bedient: Gegner zu "billigen Toren eingeladen"

Hat Unions Trainer Bo Svensson (45) zu viel rotiert? © Swen Pförtner/dpa

Im Anschluss wechselte Svensson zwar noch einmal offensiv, brachte Benedict Hollerbach (23) und Kevin Volland (32), der sein Comeback nach längerer Verletzungspause feierte.

Gebracht hat es allerdings nichts mehr. Erst in der Nachspielzeit kamen die Berliner noch einmal zu einer gefährlichen Torchance. "Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass es zu wenig war", stellte der Union-Coach fest.

An seiner Rotation wollte er die Schlappe jedoch nicht festmachen. "Danach ist man immer schlauer", bemerkte der Däne, der seine Startformation nach dem 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt gleich auf fünf Positionen änderte.

"Bei drei Spielen in sechs Tagen" sei ihm wichtig gewesen, frische Beine auf dem Platz zu haben. "Wir reden immer davon, dass wir einen breit aufgestellten Kader haben", erklärte der 45-Jährige.

Mit der Niederlage bei dem Drittligisten musste der Hauptstadtklub wie bereits in der Vorsaison die Segel in der 2. Pokalrunde streichen und die Aussichten für das kommende Wochenende sehen auch nicht rosig aus, denn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht das ungeliebte Rendezvous mit dem FC Bayern in der Allianz Arena an.