Union Berlin schon in der Champions League? Werder kann alte Rechnung begleichen

Berlin - Am jeweils letzten Spieltag einer Bundesliga-Saison finden alle Partien zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr statt - aus gutem Grund, denn durch die parallele Ansetzung soll eine mögliche Wettbewerbsverzerrung verhindert werden!

Bei der WM 1982 erzielt Horst Hrubesch (72, l.) in der Vorrunde das 1:0 für Deutschland gegen Österreich. Es folgte ein Nichtangriffspakt, der als "Schande von Gijon" in die Geschichtsbücher einging. © Wolfgang Weihs/dpa

Freilich kann solch eine gewollte oder ungewollte Manipulation nie gänzlich ausgeschlossen werden, denn für viele Mannschaften geht es am Ende einer Saison nur noch um die Goldene Ananas, weil das Saisonziel bereits erreicht worden ist.

Davon können Teams, die noch um etwas spielen dann hin und wieder profitieren, auch wenn das gegenüber jeglichen Konkurrenten natürlich nicht die feine englische Art ist.

Eines der berüchtigtsten Beispiele für eine Spielmanipulation ist wohl immer noch die sogenannte "Schande von Gijon", als sich Deutschland und Österreich bei der WM 1982 auf einen deutschen 1:0-Sieg einigten und so Algerien aus dem Turnier kegelten.

Nach diesem kurzen Geschichtsexkurs zurück in die Gegenwart: Am kommenden Wochenende kämpfen Union Berlin und der SC Freiburg in einem Fernduell um den letzten verbliebenen Platz in der Champions League.