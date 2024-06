Stürmer im Anflug: Er wird Unions erster Neuzugang

Ivan Prtajin (28, r.) bewies auch im DFB-Pokal gegen RB Leipzig seinen Torriecher. © Uwe Anspach/dpa

Der Kroate soll den Medizincheck bereits absolviert haben, auch die Tinte ist schon trocken. Der Goalgetter hat Sky zufolge bis 2027 unterschrieben.

Die Ablöse beträgt dank einer Ausstiegsklausel nur eine Million Euro. Ein Schnäppchen für Union.

Mit dem bulligen Angreifer schließen die Eisernen die Lücke, die Kevin Behrens (32) hinterlassen hat. Weder Winter-Neuzugang Chris Bedia (28) noch Mikkel Kaufmann (23) konnten überzeugen.

Prtajin machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Mehrere Zweitligisten, darunter offenbar auch Hertha BSC, aber auch Aufsteiger Holstein Kiel, hatten den 28-Jährigen auf dem Zettel.

Mit 15 Toren in der 3. Liga hatte Prtajin 2023 starken Anteil am Aufstieg Wiesbadens. Dass es ein Jahr später in der Relegation wieder runterging, lag nicht an ihm. Auch in der 2. Bundesliga stellte der Goalgetter seine Treffsicherheit unter Beweis (13 Saisontore).