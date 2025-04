Holt Union Berlin nächsten Stürmer aus der Schweiz und was wird aus Jeong?

Willem Geubbels (23) soll bereits im Januar bei Union Berlin hoch im Kurs gestanden haben. © LOIC VENANCE / AFP

Manager Horst Heldt (55) muss sich dabei wohl einmal mehr mit der Baustelle im Angriff beschäftigen. Hierbei könnte der Blick aus Köpenick erneut in die Schweiz schweifen, denn nach Informationen von fussballtransfers.com soll der Hauptstadtklub weiterhin Willem Geubbels (23) vom FC St. Gallen im Visier haben.

Die Berliner sollen schon einmal im Januar mit einer Sechs-Millionen-Offerte für den bulligen Angreifer gescheitert sein und könnten im Sommer ein weiteres Mal bei den Schweizern vorstellig werden.

In der laufenden Spielzeit hat der Franzose bislang zwölf Tore und zwei Vorlagen in der Schweizer Super League verbucht. Zudem nahm er mit St. Gallen an der UEFA Conference League teil.

Aber Achtung: Jordan (28) schoss die Super League im Trikot der Young Boys auch kurz und klein und konnte sogar in der Champions League knipsen, bevor er An die Alte Försterei wechselte - beim FCU vermochte er jedoch nicht an diese Leistung anzuknüpfen.

Dass bei den Köpenickern frisches Stürmer-Blut benötigt wird, dürfte indes außer Frage stehen. Der Abgang von Kevin Volland (32) ist bereits in Sack und Tüten und auch Ivan Prtajin (28) wird seine Zelte in der Hauptstadt aller Voraussicht nach vorzeitig abbrechen (müssen).