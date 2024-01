Union Berlin: Zweiter Auswärtssieg in Spiel eins nach Bonucci?

Berlin - Auswärtsfluch beenden: Union Berlin wartet in der Bundesliga seit Ende August auf den nächsten Punkt in der Fremde und will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg endlich wieder etwas Zählbares mitnehmen.

Nenad Bjelica (52) will in Freiburg seine ersten Auswärtspunkte mit Union Berlin einsammeln. © David Inderlied/dpa

Das gelang den Eisernen zuletzt am zweiten Spieltag bei Darmstadt 98, als sie in Unterzahl 4:1 gewannen und kurzzeitig die Tabellenführung übernahmen, bevor der katastrophale Absturz erfolgte.

Es sollte der vorerst letzte Sieg sein, denn der nächste Dreier gelang den Köpenickern erst am 14. Spieltag mit dem 3:1-Heim-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Auf einen weiteren Auswärts-Zähler warten die Berliner nach wie vor. Mit nur drei Punkten sind sie das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga - lediglich Werder Bremen steht in dieser Hinsicht mit zwei Unentschieden noch schlechter da.

In Freiburg soll nun also die Kehrtwende her. Nach der Winterpause muss der Hauptstadtklub dringend und am besten so schnell wie möglich Punkte sammeln, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen und den Klassenerhalt zu sichern.