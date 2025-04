Union Berlins Andrej Ilic tritt gegen Ex-Coach Bo Svensson nach

Berlin - Die schwere Zeit ist für Andrej Ilic (24) vorbei - und trotz Hämatom am Knie ist der von Union Berlin ausgeliehene Stürmer glücklich.

Andrej Ilic hat sich unter Ex-Coach Bo Svensson (45) nicht erwünscht gefühlt. © Carmen Jaspersen/dpa

"Ich mag die Atmosphäre, die Spielstile in der Bundesliga. Ich bin glücklich, dass ich spiele und wir gewinnen", sagte der 25-jährige Serbe in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei.

Dabei liegt ein schweres erstes Halbjahr hinter dem 1,89 Meter langen Angreifer. Am letzten Tag der Transferperiode wurde Ilic unter der Prämisse verpflichtet, die Probleme in der Offensive mit vielen Toren zu verdrängen.

Doch unter dem damaligen Trainer Bo Svensson (45) erhielt die Leihgabe vom französischen Erstligisten OSC Lille nicht eine Chance. "Das war die schlimmste Zeit meiner Karriere, wenn du nicht spielst und du nicht weißt, warum", sagte Ilic.

Svensson habe mit dem Neuzugang lediglich einmal in der Woche nach seiner Verpflichtung gesprochen, ansonsten gab es keine Kommunikation.