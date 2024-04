Union Berlins Gosens sagt "Sorry" für Dussel-Grätsche: DFB-Frust schuld?

Berlin - Robin Gosens (29) hat einen großen Traum: Er will im Sommer unbedingt bei der Europameisterschaft im eigenen Land auflaufen. Dafür will sich der 29-Jährige bei Union Berlin voll ins Zeug legen und ist dabei am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen über das Ziel hinausgeschossen.

Aber liegt hierin womöglich auch die Krux? Nach seiner Aussortierung in der vergangenen Länderspielperiode sieht der Berliner seine Felle davonschwimmen.

Damit ist der Linksfuß für das Auswärtsspiel am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg gesperrt und hat eine Partie weniger Zeit, um Nationaltrainer Julian Nagelsmann (36) doch noch zu beweisen, dass er in den EM-Kader gehört.

In der Nachspielzeit senste Gosens vollkommen unnötig und übermotiviert seinen Gegenspieler Nathan Tella (24) an der eigenen Grundlinie um und sah vollkommen zu Recht die Ampelkarte. Bereits nach neun Minuten holte der Unioner sich nach einem harten Einsteigen gegen Florian Wirtz (20) den gelben Karton bei Schiedsrichter Benjamin Brand (34) ab.

Mit seinem Platzverweis kurz vor Ende der ersten Halbzeit erwies der Flügelflitzer nicht nur seiner Mannschaft, sondern auch sich selbst einen Bärendienst. "Sorry Unioner, Niederlage geht auf meine Kappe!!", entschuldigte er sich bereits kurz nach dem Abpfiff via Instagram .

Robin Gosens (r.) will sich mit starken Leistungen unbedingt noch für den EM-Kader empfehlen. © Tom Weller/dpa

Es könnte also durchaus am DFB-Frust gelegen haben, dass der 29-Jährige gegen die Werkself so (über)motiviert zu Werke ging, zumal ihm Nationalspieler gegenüberstanden.



"So lange die Tür noch nicht final zu ist und der finale Kader bekannt ist, werde ich mein Leben wieder auf ein Neues auf dem Platz lassen. Weil es ein absoluter Lebenstraum ist, hier bei der Heim-EM dabei zu sein", kündigte Gosens zuvor an.

Nach der Gelb-Roten Karte verschwand der Sommerneuzugang mit hängendem Kopf in den Katakomben, wohl wissend, welche Dusselei er gerade begangen hatte.

"Er saß niedergeschlagen in der Kabine", schilderte Union-Coach Nenad Bjelica (52) den Gemütszustand seines Schützlings, nahm ihn aber auch in Schutz: "Er weiß ganz genau, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er kriegt die Unterstützung von mir", kündigte der 52-Jährige an.

Viel Zeit bleibt Robin Gosens jetzt nicht mehr, denn voraussichtlich am 17. Mai soll bereits der EM-Kader bekannt gegeben werden. Bis dahin bleiben ihm nach seiner Sperre nur noch fünf Bundesliga-Spiele Zeit, sich zu empfehlen, angefangen mit dem Heim-Kracher gegen Bayern München am 20. April (18.30 Uhr/Sky).