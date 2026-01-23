Union-Coach Baumgart: Dieser Spieler steht "sich manchmal selbst im Weg"

Berlin - Bei dieser Bemerkung fühlen sich andere Spieler wahrscheinlich "unter den Bus geworfen": Steffen Baumgart (54) hat zu einem seiner Profis bei Union Berlin klar Stellung bezogen.

Steffen Baumgart (54) sieht noch jede Menge (ungenutztes) Potenzial in seinem schottischen Stürmer. © Harry Langer/dpa

"Jetzt müssen wir mal gucken, dass das nicht in den falschen Hals kommt", schickte der Union-Coach vorweg, ließ sich dann aber doch zu einer (Be-)Wertung hinreißen.

"Ich glaube, Olli ist einer von den Spielern, der sich manchmal selbst im Weg steht", erklärte der 54-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund auf Nachfrage.

Die Rede ist von Oliver Burke (28), bei dem es hin und wieder so wirkt, als könnte er selbst nicht richtig mit seiner hohen Geschwindigkeit umgehen, sodass er aussichtsreiche Torchancen vertändelt.

"Wenn ich sein Talent sehe, wenn ich das sehe, was er haben könnte, dann bin ich mir relativ sicher, dass er in zehn Jahren dasteht und sagt: 'Vielleicht habe ich doch das eine oder andere verschenkt und liegen gelassen'", mutmaßte Baumgart.

Der Übungsleiter lobte aber gleichzeitig die "hohe Qualität" seines Stürmers. Wichtig sei, dass er gemeinsam mit dem Trainerteam jeden Tag weiter hart an sich arbeite.