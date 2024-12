Union gefangen im Negativ-Strudel: "Unerklärlich und unfassbar dumm"

Der 1. FC Union Berlin kehrt mit Frust aus Stuttgart zurück. Auch ein 2:0 reicht nicht zum Sieg. Der Trainer ist bedient.

Von Kristina Puck Berlin - Frust in Köpenick! 2:0 führte Union Berlin in Stuttgart, fuhr am Ende aber mit leeren Händen nach Hause, auch weil Keeper Frederik Rönnow (32) böse patzte. Unterstützung gibt es aus den eigenen Reihen. Ersatzkapitän Rani Khedira (30) nahm den Dänen nach dem nächsten Dämpfer demonstrativ in Schutz.

Rani Khedira (30, r.) nahm Frederik Rönnow (32) nach seinem Patzer in Schutz. © Tom Weller/dpa "Er hat uns in den letzten Jahren und speziell auch in dieser Saison unglaublich viele Tore gerettet. Von dem her kann sowas passieren", stellte der Mittelfeldspieler nach dem 2:3 (1:0) in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart klar. Ein eklatanter Fehlpass des Dänen beinahe in die Füße von Atakan Karazor hatte die Niederlage beim bitteren Unioner Ausflug ins Ländle besiegelt. Endlich erzielte der offensivschwache Hauptstadtklub wieder einmal zwei Tore - und verlor am Ende doch zum dritten Mal in Serie. "Das wird ihn nicht zurückwerfen", prognostizierte Khedira. "Nächste Woche wird er wieder bereitstehen und uns dann wahrscheinlich wieder die Punkte retten." Der nächste Gegner heißt VfL Bochum, ein klarer Abstiegskandidat. 1. FC Union Berlin Nach Notfall während Bundesliga-Spiel: Union-Fan weiter im Krankenhaus Dass die Köpenicker schon 16 Punkte haben, liegt vor allem an ihrem starken Saisonstart. Doch seit Wochen steckt der Champions-League-Teilnehmer der vergangenen Saison mittlerweile im Abwärtsstrudel. Sechs Liga-Spiele hat Union nicht mehr gewonnen. Mit dem Aus im DFB-Pokal schon in der zweiten Runde türmen sich die sieglosen Pflichtspiele auf sieben auf. Seit dem 2:0 bei Aufsteiger Kiel im Oktober hatte die Elf nicht mehr zweimal getroffen. Doch selbst ein 2:0 reichte in Stuttgart nicht. "Es ist unerklärlich und unfassbar dumm auch von uns - muss man so sagen", schimpfte Khedira deutlich.

Bo Svensson frustriert und einsilbig