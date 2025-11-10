Union sendet Zeichen an die Liga und hadert: "Bisschen verärgert, aber auch bisschen glücklich"

Berlin - Es geht doch! Was Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wie auch allen anderen 15 Mannschaften zuvor nicht gelungen ist, schaffte ausgerechnet das kleine Union Berlin . Die Eisernen sorgen mit dem 2:2 in der Alten Försterei für die ersten Punktverluste der übermächtigen Bayern.

Der zweite Streich: Danilho Doekhi (27, 4.v.l.) bringt Union erneut in Front. © Andreas Gora/dpa

Beinah wäre ihnen gar die Sensation gelungen, wäre da nicht ein gewisser Harry Kane (32). In der Nachspielzeit schlug der Mega-Star doch noch zu.

Daher schwankt auch Steffen Baumgart (53) zwischen seinen Gefühlen. Einerseits zeigte Union die wohl beste Saisonleistung, andererseits folgte eben doch der Last-Minute-Nackenschlag.

Er sei "ein bisschen verärgert, aber auch ein bisschen glücklich", sagte der 53-Jährige. "Ich glaube, dass wir ein richtig geiles Bundesligaspiel von zwei Mannschaften gesehen haben, die gewinnen wollten."

Das Unentschieden ist auch ein Zeichen an die Bundesliga: Die Bayern sind also doch verwundbar.

"Wir sind gut vorne angelaufen, haben auch phasenweise gut mit dem Ball gespielt in der ersten Halbzeit. Wir haben die Bayern echt vor Probleme gestellt mit unserer Spielweise", sagte Tom Rothe (21). "Jeder hat wirklich alles auf dem Platz gelassen und deswegen bin ich sehr stolz, hier zu sein."