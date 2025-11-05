Union vor Mammutaufgabe: Wie Querfeld Top-Stürmer Kane stoppen will

Berlin - Man wächst mit seinen Aufgaben. Auf Union-Verteidiger Leopold Querfeld wartet am Samstag jedoch Schwerstarbeit. Wenn Union Berlin die Übermannschaft des FC Bayern München empfängt, bekommt der 21 Jahre alte Österreicher hautnah die Weltklasse von FCB-Stürmer Harry Kane (32) zu spüren.

Leopold Querfeld (21) soll auch gegen den FCB hinten den Laden dicht halten. © Soeren Stache/dpa

"Das wird sicher nur als Team funktionieren. Das wird sicher nicht im Eins-gegen-Eins-Duell sein", antwortete Querfeld auf die Frage, wie er den bislang besten Torschützen dieser Bundesliga-Saison stoppen wolle.

"Unser Ziel muss sein, dass die einzelnen Spieler ihre individuellen Stärken nicht zur Show bringen können."



Die Köpenicker hoffen im Duell mit dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer auf ein Novum. In bisher zwölf Bundesliga-Begegnungen gelang Union noch kein Sieg. Die Bilanz ist ernüchternd: acht Niederlagen und vier Unentschieden.

"Keiner von uns sieht das als irgendein Bonusspiel. Es sollte so angenommen werden, dass wir da trotzdem einen Erfolg für uns feiern möchten", schickte Querfeld als Kampfansage nach München. Im März hatten die Berliner dem Star-Ensemble von der Isar beim 1:1 immerhin einen Punkt gestohlen.