Unioner auf Abwegen: Wie läuft es eigentlich bei Robin Gosens?

Berlin/Florenz - Sein Abgang am Deadline Day kam auch für Robin Gosens (30) überraschend - bereuen dürfte er seine Rückkehr in die Serie A aber wohl nicht.

Zwar war er auch bei den Köpenickern einer der besten und mit sechs Treffern sogar Torschützenkönig, aber richtig wohlgefühlt hat sich der Junge vom Land in der Großstadt Berlin nie so richtig. Dazu kam eine Saison zum Vergessen, die ihn die EM-Teilnahme kostete und beinahe im Abstieg geendet hätte.

Und Italien scheint einfach seine (zweite) Heimat zu sein, denn hier hat der Flügelflitzer zu alter Stärke zurückgefunden und sich auch zurück in den Kreis der Nationalmannschaft gespielt.

Ursprünglich war er davon ausgegangen, am Abend des 30. August für Union Berlin in der Alten Försterei gegen den FC St. Pauli aufzulaufen, doch im Verlauf des Tages sollte sich das schlagartig ändern.

Robin Gosens hat gleich in seinem ersten Spiel für AC Florenz geknipst. © Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Szenenwechsel: In der Toskana fühlt sich der 30-Jährige mit seiner Frau Rabea offenbar wieder pudelwohl, was sich auch in seiner Leistung niederschlägt.

Gleich bei seinem Einstand konnte er seinen ersten Treffer für die Fiorentina markieren und ist unter Coach Raffaele Palladino (40) unangefochtener Stammspieler.

Gosens stand in allen elf Partien für La Viola von Beginn an auf dem Platz und wurde bislang nur zweimal vorzeitig ausgewechselt. Zu seinem Debüt-Treffer haben sich in der Zwischenzeit ein weiteres Tor und zwei Vorlagen dazu gesellt.

Und AC Florenz steht in der Tabelle richtig gut da. Blieben die ersten beiden Spiele mit Gosens noch sieglos, hat das Team anschließend eine fantastische Serie hingelegt, ist seit neun Spielen ungeschlagen und hat dabei acht Siege eingefahren. Mit nur einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer SSC Neapel befindet sich die Fiorentina mitten im Meisterschaftskampf.

Sollte die Leihe weiterhin so erfolgreich verlaufen, ist eine Rückkehr zu den Eisernen ausgeschlossen, denn Florenz hat sich vertraglich dazu verpflichtet, Robin Gosens nach der Saison für 7,5 Millionen Euro zu kaufen, sofern er eine bestimmte Anzahl von Einsätzen vorzuweisen hat und sich das Team fürs internationale Geschäft qualifiziert.