Volland packt über Uhr-Diebstahl aus: "Er hat mich von hinten befummelt"

Weder die Uhr noch Volland selbst haben die Verfolgungsjagd unbeschadet überstanden. Der Stürmer verletzte sich an der Hand, muss seitdem mit einer Schiene spielen. "Als er gemerkt hat, dass wir immer wieder näher kommen, hat er die Uhr in den Schacht geworfen."

Kevin Volland flog in Hoffenheim mit einer fragwürdigen gelb-roten Karte vom Platz und feierte später noch mit einigen Mitspielern in Berlin. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Doch wie kam es überhaupt zum Uhr-Gate? "Wir haben nach dem Hoffenheim-Spiel mit ein paar Mannschaftskollegen gefeiert. Wir wollten noch weiterziehen, dann kam so ein Antänzer. Ich wusste auch nicht, dass man die so nennt."

Der Union-Star war zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Rosenthaler Platzes unterwegs. "Er hat mich von hinten befummelt, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt. Ich dachte erst, es sei vielleicht Trimmi (Christopher Trimmel, Anm. d. Red.), der aus dem Späti kommt", berichtet Volland.

"Mit der einen Hand fummelt er dir am Hals rum und du schaust natürlich hin. Was will der von mir? Mit der anderen fummelt er am Handgelenk und reißt die Uhr ab. In der Uhr waren noch Blutspuren. Er hat sie schön weggerissen."

Am Ende hat der Dieb die Rechnung aber ohne die Union-Profis gemacht, auch wenn die Uhr beschädigt ist. Eine Sache stellt der fünfzehnfache Nationalspieler aber doch klar: "Ich würde mir niemals in meinem Leben eine Uhr für 180.000 Euro kaufen." Demnach seien Listenpreis und Marktpreis dann vielleicht extrem.

Seine Lehre: "Ich werde keine Uhr mehr in Berlin tragen!"