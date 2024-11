Verletzungs-Schock und Fan-Gerangel: Mieser Start für Union Berlin in Wolfsburg

Die erste Halbzeit in Wolfsburg hat viel K(r)ampf und wenig spielerische Höhepunkte geliefert. © Swen Pförtner/dpa

Die Eisernen überließen den Hausherren den Ball und lauerten auf Umschaltsituationen. Es war eine sehr zähe Partie in der ersten Halbzeit, in der die Berliner so gut wie kein Interesse an eigenem Ballbesitz hatten.

Die beste Chance zur Führung ließ Ridle Baku für die Wölfe nach 38 Zeigerumdrehungen liegen, sodass sich die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen verabschiedeten.

Kurz nach der Pause meldeten sich auch die Köpenicker in der Partie an, die jetzt über die eingewechselten Benedict Hollerbach und Tom Rothe mehr Dampf nach vorn machten.

Mitte der zweiten Hälfte wechselte Svensson offensiv, brachte Jeong Woo-yeong für Janik Haberer und dieser Mut wurde prompt bestraft. Im zweiten Anlauf fand Baku nämlich kurz darauf mit einem trockenen Linksschuss doch noch das Netz der Gäste zur VfL-Führung. Bitter: Der Angriff wurde über die rechte Seite der Unioner eingeleitet, die Haberer bis dahin gemeinsam mit Trimmel gut dicht gemacht hatte.

