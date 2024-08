Wechsel fix: Alex Kral verlässt Union Berlin nach nur einer Saison

Alex Kral (26) verlässt Union Berlin und heuert auf Leihbasis bei Espanyol Barcelona an. © Tom Weller/dpa

Was die Spatzen bereits von den Dächern gepfiffen haben, hat der Hauptstadtklub am Mittwoch offiziell verkündet: Der 26-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem La-Liga-Aufsteiger Espanyol Barcelona auf Leihbasis an.

Ob mit dem Leihgeschäft auch eine Kaufoption verbunden ist, gab der Verein aus Köpenick nicht bekannt. Kral kehrt Berlin damit nach nur einer Saison schon wieder den Rücken.

Mit Rani Khedira (30), Lucas Tousart (27), Andras Schäfer (25), Janik Haberer (30), Eigengewächs Aljoscha Kemlein (20) und Neuzugang Laszlo Benes (26) besteht im zentralen Mittelfeld der Eisernen ein Überangebot, dem der tschechische Nationalspieler jetzt zum Opfer gefallen ist.

"Wir wollen Alex weiterhin die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln, um sich weiterzuentwickeln. Bei Espanyol Barcelona wird er auf hohem Niveau spielen und kann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen", kommentierte Union-Manager Horst Heldt (54) den Transfer.