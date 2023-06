Wegen dieser Szene ist Union Berlin für den Bundesliga-Fair-Play-Preis nominiert

Berlin - Jahr für Jahr vergibt die Bundesliga am Ende der Saison einen Preis für besondere Fairness und Sportlichkeit: das "Fair Play of the Season". In dieser Spielzeit hat sich auch Union Berlin für die Vergabe der Auszeichnung qualifiziert.

Eilig wurde das medizinische Personal herbeigewunken, denn während des Jubels war ein Fotograf in den Stadiongraben gestürzt.

Es trug sich am 4. Spieltag beim Auswärtsspiel auf Schalke zu . Sheraldo Becker (28) hatte gerade die 2:1-Führung für die Berliner erzielt und drehte mit seinen Mannschaftskollegen zum Jubeln ab.

Ex-Nationalspieler Philipp Lahm (39) hat die Spieler von Union Berlin für ihre schnelle Reaktion gelobt. © Monika Skolimowska/dpa

"Die Spieler registrieren es sehr, sehr schnell. Finde ich toll reagiert von Union, von den Spielern, das zeigt einfach, dass jeder weiß, aufm Platz, auch was ist in dem Moment gerade wichtiger, als ein Torjubel", lobte Ex-Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm (39) das Team in dem Nominierungs-Clip.

Dem betroffenen Fotografen konnte schnell geholfen werden, sodass er nur kleinere Blessuren von dem Sturz davontrug.

Lediglich seine Klamotten wurden in Mitleidenschaft gezogen, wie er bei seiner Rückkehr nach Berlin twitterte. Daher musste er die Heimfahrt in einem ungewöhnlichen Outfit antreten, denn er trug Vereinskleidung von Schalke 04.

Auch für die Fischer-Truppe ging das Spiel am Ende gut aus. Nach der neuerlichen Führung durch Becker gab der Hauptstadtklub selbige nicht mehr her und schoss die Knappen am Ende mit 6:1 aus der Veltins-Arena.

Die Fans können ab sofort abstimmen, ob sich der 1. FC Union mit dieser Aktion das "Fair Play of the Season" verdient hat.