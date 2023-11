Er war gerade erst begnadigt worden: Suspendierter Profi bezichtigt Mainz der Lüge!

Mainz - Es hätte alles geklärt sein können - nach seinen pro-palästinensischen Posts auf Instagram war der zuvor von Mainz 05 suspendierte Anwar El Ghazi (28) am Montag wieder begnadigt worden und sollte ins Team zurückgeholt werden . Doch anstatt es damit auf sich beruhen zu lassen, legte der Niederländer nun nach und provoziert den nächsten Streit!

Anwar El Ghazi (28, r.) bestritt erst drei Partien für Mainz 05. Ob weitere dazukommen, ist nun fraglich. © IMAGO / Revierfoto

Auf Instagram veröffentlichte der Rechtsaußen nun einen Post, in dem er klarstellte, dass die Stellungnahme des Vereins am Montag nicht von ihm autorisiert worden war.

"Zur Klarstellung: Meine Erklärung vom 27. Oktober 2023 war meine einzige und letzte Erklärung sowohl gegenüber dem FSV Mainz 05 als auch gegenüber der Öffentlichkeit in Bezug auf die von mir in den letzten Wochen in den sozialen Medien veröffentlichten Beiträge", schrieb El Ghazi.

Und bezichtigte seinen Arbeitgeber quasi der Lüge: "Alle anderen Aussagen, Kommentare oder Entschuldigungen, die mir zugeschrieben werden, sind sachlich nicht korrekt und wurden nicht von mir abgegeben oder autorisiert."

In der Vereinserklärung vom 30. Oktober hieß es unter anderem: "Gegenüber dem Vorstand distanzierte sich El Ghazi in diesem Kontext auch deutlich von terroristischen Akten wie jenem der Hamas, der vor zwei Wochen zu einer erneuten Eskalation der Gewalt im Nahen Osten geführt hatte. Er betonte sein Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts. Er verdeutlichte glaubhaft, dass er auch das Existenzrecht Israels nicht infrage stellt."

Doch das leugnet El Ghazi nun!