Akustische Klatsche nach dem Abpfiff: So verhöhnt der Stadion-DJ in Leverkusen die Italiener

Leverkusen - Sportlich gedemütigt, akustisch verhöhnt: Für die Roma war es kein leichter Donnerstagabend in der Höhle des Löwen beim aktuell in Deutschland und Europa ungeschlagenen Top-Verein Bayer 04 Leverkusen .

Während die Leverkusener nach Abpfiff feierten, war Romelu Lukaku (30) mehr als enttäuscht. Dann gab es auch noch etwas auf die Ohren. © Bernd Thissen/dpa

Rund 80 Minuten träumten die Römer von einer Verlängerung, wollten den zweiten Finaleinzug in Serie in der Europa League klarmachen, am Ende schlugen aber die "Laterkusen"-Monster wieder zu, kamen durch ein Eigentor in der 82. Minuten zum Anschluss und durch einen Treffer von Josip Stanisic (24) in der 97. Minute zum 2:2-Ausgleich.

Kaum war der Abpfiff des Schiedsrichters ertönt, lief der Stadion-DJ in Leverkusen aus Heimsicht zu Höchstform auf. Er stimmte eine neue Version von "Hugel" des italienischen Klassikers "Bella Ciao" an, das dürfte in den Ohren des ausgeschiedenen Teams wie Hohn und Spott geklungen haben.

Es zeigt, wie tief der Stachel bei Bayer saß, letztes Jahr im Halbfinale gegen die AS gescheitert zu sein. In beiden Spielen gab es zudem unschöne Szenen, fühlten sich die Leverkusener heftigst von den Italienern provoziert.

Auch am Donnerstagabend flogen die Fetzen, so gab es Zoff, weil sich Stürmer Jeremie Frimpong (23) bei seiner Auswechslung in der 90. Minute angeblich zu viel Zeit ließ.