Bayer 04 auf Einkaufstour: Nächstes Top-Talent im Anflug auf Leverkusen

Leverkusen - Während in den USA, Mexiko und Kanada die Mega-WM Geschichte schreibt, bastelt Bayer 04 hierzulande kräftig am Kader. Nach dem Transfer von Kennet Eichhorn (16) ist wohl schon das nächste Top-Talent im Anflug aufs Rheinland.

Afonso Moreira (l.) könnte schon bald nach Leverkusen wechseln. Der 21-Jährige gilt als Wunschspieler von Neu-Trainer Carles Martínez. © IMAGO / PsnewZ

Gerade erst vor einer Woche hat Bayer-Boss Simon Rolfes (44) in Carles Martínez (42) den neuen Cheftrainer vorgestellt - seitdem laufen die Planungen für die neue Saison noch schneller als vorher.

Offenbar stehen die Leverkusener kurz vor einer Verpflichtung von Afonso Moreira (21) von Olympique Lyon. Für schlappe 25 bis 30 Millionen Euro soll sich die Werkself die Dienste des Portugiesen sichern, berichtet BILD.

Demnach solle der Transfer des 21-Jährigen - derweil Wunschspieler von Martínez - bereits in den kommenden Tagen finalisiert werden.

Allerdings: Bayer gilt seit der letzten Saison nicht mehr als DIE Talentschmiede und Wohlfühloase wie noch zuvor.

Speziell Spieler wie Axel Tape (18), Equi Fernández (23) oder Tim Oermann (22) haben diesen Eindruck erwecken lassen - von Millionen-Grab Eliesse Ben Seghir (21) ganz zu schweigen.