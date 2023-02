Bayer-Unglücksrabe wütet nach Rangelei: "Jeder denkt, dass er einen größeren Schw*** hat"

Leverkusen - Es war ein gebrauchter Abend für die Werkself! Erst sorgte Keeper Lukas Hradecky (33) mit seinem Patzer für den frühen Rückstand, dann schluckte Bayer 04 Leverkusen nach großem Kampf auch noch ein spätes Gegentor, das die 2:3-Pleite gegen AS Monaco besiegelte. Auf dem Weg in die Kabinen entlud sich der Frust.

Lukas Hradecky (33, r.) sah nach einem Rückpass von Jonathan Tah (27) gar nicht gut aus. © INA FASSBENDER / AFP

Unglücklicher hätte das Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am Donnerstagabend für die Rheinländer kaum laufen können. Trotz zwischenzeitlicher Führung und einer ansprechenden Leistung in Halbzeit zwei wartet an der Côte d’Azur eine Mammutaufgabe auf den Bundesligisten.

Beim Gang in die Katakomben der BayArena kochten die Emotionen schließlich über, es kam zu einer Massenrangelei, bei der einige Profis der Monegassen offenbar verbal Öl ins Feuer gossen.

B04-Kapitän Hradecky ließ im Interview bei RTL+ zumindest keinen Zweifel daran, was er vom Geplänkel nach Abpfiff hielt: "Was die wieder hier veranstalten nach dem Spiel, keine Ahnung. Diese neue Generation, jeder denkt, dass er einen größeren Schw*** als der andere hat."

"Ich verstehe das nicht, das sind alles einfach Kinder. Das ist unglaublich", wetterte der 33-jährige Finne.

Der Schlussmann der Leverkusener stand bereits nach knapp neun Minuten im Mittelpunkt, als er sich bei einem Rückpass viel Zeit ließ, vom heranstürmenden Breel Embolo (26) bedrängt wurde und das Leder anschließend ungeschickt über die eigene Linie bugsierte.