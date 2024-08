Gladbach gegen Leverkusen live: Wer wird den Bundesliga-Auftakt gewinnen?

Gladbach - Das lange Warten hat endlich ein Ende: Zum Auftakt der Bundesliga empfängt Borussia Gladbach am Freitagabend Meister Bayer 04 Leverkusen . Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

In unserem TAG24 -Liveticker findest du die wichtigsten Informationen vor, während und nach der Partie.

Beide Teams starten mit hohen Ambitionen in die 62. Saison des Fußball -Oberhauses. Während die Werkself von der Titelverteidigung träumt, wollen die Fohlen unbedingt wieder nach Europa.

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Heute Abend um 20.30 Uhr steigt im Borussia-Park der Auftakt zur 62. Bundesliga-Saison.

Und der Start hält gleich ein echtes Traditionsduell bereit. Immerhin treffen die beiden Rhein-Rivalen am Freitagabend zum insgesamt 98. Mal treffen aufeinander.

In der Gesamtbilanz hat die Werkself dabei die Nase vorn: 39 Siege stehen nur 28 Niederlagen gegenüber. 31 Mal trennten sich die beiden zudem mit einem Unentschieden.

So auch bei der letzten Begegnung am 19. Spieltag der Vorsaison. Damals rangen die Fohlen dem Meister einen Punkt in der heimischen BayArena ab.