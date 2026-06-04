Hjulmand-Nachfolger gefunden? Er soll Bayer Leverkusen übernehmen

Leverkusen - Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Carles Martínez Novell (42) soll Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) werden und den Trainerposten bei Bayer 04 Leverkusen übernehmen.

Angeblich soll Carles Martínez Novell (42) Bayer 04 Leverkusen in der neuen Saison als Cheftrainer betreuen. © Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Nach Informationen von "Bild" und Sky soll der Spanier beim deutschen Meister von 2024 einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben.

Eine offizielle Bestätigung gab es am Donnerstagmittag zunächst nicht.

Der 42-Jährige hatte zuletzt für drei Jahre den französischen Erstligisten FC Toulouse trainiert, sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. In der abgelaufenen Spielzeit landete Toulouse auf Rang neun in der Ligue 1.

In den vergangenen Wochen waren mehrere Kandidaten als mögliche Nachfolger für Hjulmand gehandelt worden. Sowohl Filipe Luis (40) als auch Andoni Iraola (43) sollen der Werkself Medienberichten zufolge aber abgesagt haben.