Hjulmand-Nachfolger gefunden? Er soll Bayer Leverkusen übernehmen
Von David Hammersen, Jonas Reihl
Leverkusen - Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Carles Martínez Novell (42) soll Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) werden und den Trainerposten bei Bayer 04 Leverkusen übernehmen.
Nach Informationen von "Bild" und Sky soll der Spanier beim deutschen Meister von 2024 einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben.
Eine offizielle Bestätigung gab es am Donnerstagmittag zunächst nicht.
Der 42-Jährige hatte zuletzt für drei Jahre den französischen Erstligisten FC Toulouse trainiert, sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. In der abgelaufenen Spielzeit landete Toulouse auf Rang neun in der Ligue 1.
In den vergangenen Wochen waren mehrere Kandidaten als mögliche Nachfolger für Hjulmand gehandelt worden. Sowohl Filipe Luis (40) als auch Andoni Iraola (43) sollen der Werkself Medienberichten zufolge aber abgesagt haben.
Bayer verpasste unter Kasper Hjulmand die Champions League
Hjulmand hatte die Mannschaft Anfang September nach dem zweiten Spieltag vom niederländischen Trainer Erik ten Hag (56) übernommen, von dem sich Bayer nach gerade mal zwei Monaten wegen grundsätzlicher Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit schon früh wieder getrennt hatte.
Sportchef Simon Rolfes (44) hatte Hjulmands Zukunft unmittelbar nach dem Saisonende zunächst offengelassen und eine baldige Entscheidung angekündigt.
Hjulmand führte Leverkusen bis zur Weihnachtspause mit neun Siegen aus 13 Spielen auf den dritten Platz. Im neuen Jahr konnte er die Erfolgsquote aber nicht auf diesem Level halten.
Mit acht Siegen und 30 Punkten aus 19 Spielen rutschte Leverkusen zwischen Januar und Mai auf den sechsten Platz ab und wurde vom VfB Stuttgart und RB Leipzig von den wichtigen Champions-League-Plätzen verdrängt. Hjulmand konnte aus dem Kader nicht konstant das Optimum herausholen.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Anne-Christine Poujoulat/AFP