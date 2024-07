Jonathan Tah und der FC Bayern: Das sagt Rolfes zum Transfer-Hickhack

Leverkusen - Der FC Bayern hat bekanntermaßen ein Auge auf Jonathan Tah (28) von Bayer 04 geworfen. Laut Klub-Boss Simon Rolfes (46) stehen die Verhandlungen gerade an einem ganz brisanten Punkt.

Denn: Bayer 04 pocht auf 40 Millionen Euro Ablöse! Geht es nach Simon Rolfes, dürfte in den nächsten Tagen aber frischer Wind auf dem Transfermarkt herrschen. "Ich erwarte, dass mit dem Ende der EM wieder mehr Bewegung in den Transfermarkt kommt."

Die hatten sich für die Abwehr in diesem Sommer schon mit dem Stuttgarter Hiroki Ito (25) verstärkt - Kostenpunkt: saftige 30 Millionen Euro!

Seit Wochen wird der EM-Fahrer mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht , soll bei den Bayern eine neue Ära in der Defensive prägen.

Mit den Leverkusenern sicherte sich der 28-Jährige in der abgelaufenen Saison das Double.

Aktuell befindet sich die Innenverteidiger-Kante nach dem Gewinn des Leverkusener Doubles und dem bitteren EM-Aus gegen Spanien im wohlverdienten Urlaub.

Eine Rückkehr nach Leverkusen? Derzeit mehr als offen! In seinem Urlaub soll hinter den Kulissen nun mit Hochdruck an der Zukunft des Nationalspielers gearbeitet werden.

Dem Vernehmen nach soll im Rheinland bislang noch kein zweites, verbessertes Angebot für den Abwehrmann eingetrudelt sein.

Bliebe der 28-Jährige über den Sommer hinaus bei der Werkself, hätte man unterm Bayer-Kreuz ein Jahr Zeit, um Tah von einer Vertragsverlängerung über den 30. Juni 2025 hinaus zu überzeugen.

Am 14. Juli startet der Meister unter der Leitung von Xabi Alonso (42) in die neue Saison. Der Startschuss fällt bereits am 23. August im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart.